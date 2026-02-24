Lộ thời điểm CAS phán quyết ‘số phận’ FAM và 7 cầu thủ nhập tịch lậu: Trận tái đấu Việt Nam sẽ…

FAM không cử lãnh đạo tham gia, kết quả có ngay sau phiên điều trần

Harian Metro cho biết: "Theo một nguồn tin thân cận, quyết định về vụ điều trần này dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào lúc 5 giờ sáng ngày 27.2 giờ Malaysia (khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, giờ Việt Nam), ngay sau phiên điều trần kết thúc mà không cần phải đợi lâu".

Số phận của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' cùng đội tuyển Malaysia bị AFC xử thua sẽ có ngay trong tuần này, theo Harian Metro Ảnh: Ngọc Linh

"Số phận của 7 cầu thủ nhập tịch và cả FAM hiện đang bị đặt dấu hỏi rất lớn trong phiên điều trần sắp diễn ra, khi vụ việc chỉ được đội ngũ pháp lý do FAM chỉ định tham gia xử lý vụ việc tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) diễn ra ở Lausanne, Thụy Sĩ. Không có một quan chức cấp cao nào của FAM tham dự, kể cả đó là Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman, người vẫn đang làm việc trong ban thư ký cùng AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á)", Harian Metro cho biết thêm.

Nguồn tin của Harian Metro cũng xác nhận: "Điều thú vị là, vụ kiện tại CAS chỉ liên quan đến vị thế và hình phạt của 7 cầu thủ liên quan. Đây không phải là thủ tục để thách thức quyết định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nói chung.

Ngược lại, đơn kháng cáo chủ yếu nhằm mục đích giảm nhẹ hình phạt đối với các cầu thủ liên quan, từ đó mang lại hy vọng họ có thể sớm trở lại để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia trong tương lai sau này".

Cần lưu ý rằng, 7 cầu thủ, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đã bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng kể từ tháng 9.2025, sau những vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu và giấy tờ gây tranh cãi giả mạo để thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Tuy nhiên, CAS đã ban hành lệnh tạm hoãn thi hành án vào tháng 1 gần đây, cho phép các cầu thủ trở lại thi đấu cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng vào hoặc sau ngày 26.2.

Tình hình này đã phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển Malaysia, đặc biệt là khi phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc bao gồm vòng loại Asian Cup 2027 và các giải đấu lớn trong năm nay, theo Harian Metro.

Hiện tại, tâm điểm chú ý là phán quyết của CAS, phán quyết sẽ quyết định hướng đi sự nghiệp quốc tế của 7 cầu thủ liên quan, liệu hình phạt có được giữ nguyên hay giảm nhẹ, từ đó mở đường cho họ trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia trong tương lai gần hay không.

Với tiết lộ của Harian Metro, đúng như những gì Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John từng thanh minh lại gần đây rằng, đơn kháng cáo của FAM chỉ xin giảm án cho các cầu thủ.

Cơ quan này qua đó đã gián tiếp nhận tội "nhập tịch lậu" không thể thắng FIFA, do đó việc đội tuyển Malaysia bị AFC xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 cùng tỷ số 0-3 (trận gặp đội Nepal và Việt Nam) vì sử dụng các cầu thủ không hợp lệ thi đấu, chắc chắn sẽ được công bố ngay sau CAS công bố kết quả của phiên điều trần, dự kiến trong ngày 27.2.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức lấy vé dự Asian Cup 2027, trận gặp đội Malaysia vào ngày 31.3 chỉ còn mang tính thủ tục và danh dự.