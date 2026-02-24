Bạn thân của David Beckham và Messi gia nhập đội đối thủ của Inter Miami tại Mỹ

Griezmann từng rất gần Inter Miami và Messi, nhưng…

Nhờ mối quan hệ thân thuộc với ông David Beckham, Griezmann, 34 tuổi, đang thi đấu cho Atletico Madrid, rất nhiều lần được liên hệ và cả sự thuyết phục, để gia nhập Inter Miami từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, một ngã rẽ bất ngờ đã đưa chân sút người Pháp này cũng đến Florida (Mỹ), nhưng lại gia nhập CLB Orlando City, đối thủ kình địch cùng thành phố của Messi và đồng đội. Dĩ nhiên, là với cả ông David Beckham, người đang là Chủ tịch và đồng sở hữu Inter Miami.

David Beckham nhiều lần gặp gỡ và thuyết phục Griezmann gia nhập Inter Miami cùng Messi Ảnh: Chụp màn hình David Beckham/instagram

Theo The Athletic và nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng: "Orlando City đang rất tiến triển trong đàm phán chiêu mộ Antoine Griezmann từ Atletico Madrid. Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa tất cả các bên. Orlando City muốn Griezmann gia nhập CLB ngay trong những tuần tới đây, sau các chuyến công tác liên tiếp của vị giám đốc Ricardo Moreira tại Madrid (Tây Ban Nha)".

Báo Tây Ban Nha, Marca cũng xác nhận: "Orlando City đang để trống 1 suất cầu thủ được chỉ định (DP), và suất này đang dành cho Griezmann. Nếu Griezmann đến Orlando City, anh sẽ là tên tuổi lớn kế tiếp gia nhập đội bóng kình địch với Inter Miami của Messi, sau Kaka (danh thủ người Brazil, giai đoạn 2015 đến 2017) và Nani (Bồ Đào Nha, CLB M.U, năm 2019 - 2021)".

Hiện Griezmann vẫn còn hợp đồng với Atletico Madrid đến tháng 6.2027. Do đó, nếu Orlando City sở hữu anh, sẽ phải chi một khoản tiền chuyển nhượng không nhỏ. Hoặc ký hợp đồng cho mượn, trước khi mua đứt bằng điều khoản cố định.

Việc Griezmann còn hợp đồng với Atletico Madrid chính là yếu tố khiến ông David Beckham, Chủ tịch Inter Miami, không quyết liệt trong đàm phán để đưa chân sút này về đội bóng của mình. Có tin, cựu danh thủ Anh này chỉ muốn có Griezmann theo diện chuyển nhượng tự do.

Bên cạnh đó, việc từ đầu năm 2026, Inter Miami quyết định tái ký hợp đồng với tiền đạo Suarez và chi đến 15 triệu USD mua chân sút German Berterame từ CLB Monterrey, khiến cơ hội chiêu mộ Griezmann bị bỏ lửng cho đến nay.

Giờ đây, Griezmann sắp đến Orlando City giúp đội bóng này tăng sức mạnh đáng kể và sẽ khiến Messi cùng các đồng đội phải hết sức dè chừng.

Ở trận đấu sắp tới, thật trùng hợp Messi và đồng đội sau cú sốc thua Los Angeles FC của Son Heung-min với tỷ số 0-3 ngày mở màn mùa giải MLS 2026, sẽ có trận đối đầu chính với Orlando City vào lúc 7 giờ ngày 2.3.

Chưa rõ, đến khi đó Griezmann có kịp hoàn tất chuyển đến Orlando City hay chưa, nhưng trong tương lai thì 2 đội sẽ còn gặp nhau nhiều và Messi chắc chắn sẽ có dịp tái ngộ Griezmann, vốn cũng từng thi đấu cùng với mình tại CLB Barcelona trước đây.