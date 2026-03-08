Tỉ phú sáng lập AirAsia có động thái ‘lạ’ muốn gia nhập FAM, bóng đá Malaysia ngóng AFC ra án

Cựu tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Saifuddin Abu Bakar cho rằng bóng đá Malaysia nên chấm dứt các tranh cãi xung quanh án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), thay vào đó tập trung tái thiết hệ thống sau cuộc khủng hoảng quản trị.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt đối với FAM liên quan đến bê bối giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch.

Kêu gọi chờ toàn văn phán quyết CAS

Ông Saifuddin cho rằng các bên liên quan không nên vội vàng đưa ra bình luận khi toàn văn phán quyết của CAS vẫn chưa được công bố.

"Tôi nghĩ chúng ta chưa nên bình luận lúc này. Chúng ta nên chờ đến khi toàn văn phán quyết được công bố rồi mới quyết định phải làm gì", ông nói.

Ông Saifuddin Abu Bakar khi còn làm lãnh đạo FAM Ảnh: FAM

Theo cựu quan chức này, phản ứng quá sớm có thể khiến tình hình thêm phức tạp, đặc biệt trong mối quan hệ giữa FAM với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA.

"Hiện tại vẫn còn quá sớm để bình luận. Nếu phát biểu quá nhanh, chúng tôi lo ngại điều đó có thể làm gia tăng các vấn đề giữa chúng ta với AFC hoặc FIFA", ông cho biết.

Ông Saifuddin cảnh báo việc tiếp tục thúc đẩy vấn đề có thể tạo ra ấn tượng rằng giới quản lý bóng đá Malaysia đang thách thức các kênh pháp lý đã được thiết lập.

"Mọi người có thể nói rằng bạn chỉ đang cố gắng đào bới một chuyện đã hết đường cứu vãn, cố biện minh cho điều không thể biện minh", ông nói.

Cựu lãnh đạo FAM: 'Ngừng tranh luận về án phạt của FIFA, hãy tái thiết đi'

Dù tranh cãi này đã ảnh hưởng đến công tác quản lý bóng đá Malaysia trong những tháng gần đây, ông Saifuddin cho rằng trọng tâm lúc này phải là tái thiết.

"Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tiến về phía trước", ông nói.

Ông cho biết nhiều tháng đã bị lãng phí trong cuộc khủng hoảng này và gần như không có tiến triển nào trong việc phát triển bóng đá.

"Tôi tin chắc rằng trong giai đoạn này không có nhiều việc được thực hiện, ngay cả trong phát triển hay công việc với các đơn vị thành viên. Các văn phòng lúc này có lẽ đang rất chán nản. Vì vậy điều quan trọng nhất là phải đứng dậy trở lại và xem những thiếu sót đã nằm ở đâu. AFC sẽ ở đó để hướng dẫn FAM đi đúng hướng. Nhưng họ phải làm theo. Nếu bạn có một người thầy nhưng lại không chịu lắng nghe thì cũng vô ích", ông khép lại.

Tỉ phú sáng lập AirAsia sẵn sàng tham gia lãnh đạo FAM

Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng quản trị, nhà sáng lập hãng bay AirAsia Tan Sri Tony Fernandes được cho là sẵn sàng tham gia lãnh đạo FAM để cải tổ hệ thống.

"Fernandes sẵn sàng dẫn dắt FAM và đưa bóng đá Malaysia thoát khỏi giai đoạn khó khăn hiện tại", một nguồn tin thân cận với doanh nhân này nói với New Straits Times.

Nguồn tin cho biết Fernandes tin rằng những vấn đề của bóng đá Malaysia mang tính hệ thống và cần một cuộc cải tổ toàn diện.

Tỉ phú Tan Sri Tony Fernandes là nhà sáng lập AirAsia ẢNH: AIRASIA

"Năng lực kinh doanh của Fernandes sẽ rất quan trọng trong việc tạo ra một hệ sinh thái thương mại khả thi cho giải vô địch Malaysia và các CLB. Chỉ riêng sự hiện diện của ông cũng có thể khôi phục niềm tin của các doanh nghiệp để đầu tư vào bóng đá Malaysia", nguồn tin của báo New Straits Times nói.

Hiện FAM đang rơi vào khoảng trống quyền lực sau khi ban lãnh đạo đồng loạt từ chức vào ngày 28.1, khiến toàn bộ vị trí trong ban chấp hành bị bỏ trống.

Cuộc bầu cử lãnh đạo mới của FAM dự kiến tổ chức vào quý cuối năm nay. Một số cái tên được nhắc đến cho vị trí chủ tịch gồm Quốc vương Pahang Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah - cựu chủ tịch FAM - và doanh nhân Ruben Gnanalingam, giám đốc điều hành Westports Holdings.