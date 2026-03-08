Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cựu lãnh đạo FAM: 'Ngừng tranh luận về án phạt của FIFA, hãy tái thiết đi'
Video Thể thao

Cựu lãnh đạo FAM: 'Ngừng tranh luận về án phạt của FIFA, hãy tái thiết đi'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/03/2026 23:59 GMT+7

Cựu tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Saifuddin Abu Bakar kêu gọi chấm dứt tranh cãi quanh án phạt của FIFA và tập trung tái thiết bóng đá Malaysia, trong bối cảnh tổ chức này đang rơi vào khủng hoảng lãnh đạo.

Cựu tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Saifuddin Abu Bakar kêu gọi các bên ngừng tranh cãi về án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), thay vào đó tập trung tái thiết bóng đá Malaysia sau bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

Ông Saifuddin cho rằng bóng đá Malaysia cần chấm dứt các tranh luận xung quanh án phạt của FIFA và ưu tiên khắc phục những vấn đề trong hệ thống quản trị. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt đối với FAM liên quan đến bê bối giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch.

Cựu lãnh đạo FAM: 'Ngừng tranh luận về án phạt của FIFA, hãy tái thiết đi'

Theo ông Saifuddin, các bên liên quan không nên vội vàng đưa ra bình luận khi toàn văn phán quyết của CAS vẫn chưa được công bố. Cựu quan chức này cho rằng việc phản ứng quá sớm có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, đặc biệt trong mối quan hệ giữa FAM với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA.

Ông cũng cảnh báo rằng nếu tiếp tục đưa ra những phát biểu mang tính thất vọng hoặc tranh cãi, bóng đá Malaysia có thể tạo ra ấn tượng rằng họ đang cố thách thức các kênh pháp lý đã được thiết lập. Theo ông, điều đó dễ khiến dư luận cho rằng giới quản lý bóng đá Malaysia đang cố biện minh cho những vấn đề khó có thể giải thích.

Dù tranh cãi liên quan đến án phạt đã ảnh hưởng đến công tác quản lý bóng đá Malaysia trong nhiều tháng, ông Saifuddin nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào việc tái thiết. Theo ông, những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi, vì vậy bóng đá Malaysia cần hướng tới việc khắc phục những thiếu sót và tiếp tục phát triển.

