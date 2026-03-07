Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo Malaysia kinh ngạc khi FAM từng ‘chắc mẩm’ thắng kiện FIFA, nào ngờ cái kết lại cay đắng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/03/2026 20:14 GMT+7

Theo báo New Straits Times, bóng đá Malaysia đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng đúng vào thời điểm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 26.9.1926.

Bóng đá Malaysia sa sút trong nhiều năm

Bài báo đặt câu hỏi liệu bóng đá Malaysia hiện nay còn điều gì đáng để tự hào hay không. Ngoài những giai đoạn vinh quang trong quá khứ với các huyền thoại như Datuk Ghani Minhat, Datuk Soh Chin Ann, Datuk Santokh Singh và Datuk Mokhtar Dahari, bóng đá Malaysia trong nhiều thập kỷ gần đây bị cho là thiếu tiến bộ rõ rệt.

Theo New Straits Times, trong nhiều năm qua bóng đá Malaysia liên tục đối mặt với nhiều vấn đề. Giải vô địch quốc nội M-League là một ví dụ điển hình.

Báo Malaysia kinh ngạc khi FAM từng ‘chắc mẩm’ thắng kiện FIFA, nào ngờ cái kết lại cay đắng- Ảnh 1.

FAM kỷ niệm 100 năm đúng vào thời điểm khủng hoảng nhất lịch sử bóng đá Malaysia

ẢNH: FAM

Trong thời gian dài, giải đấu này thường xuyên vướng các vấn đề về lương thưởng khi nhiều cầu thủ phải chờ nhiều tháng mới nhận được tiền lương. Dù Malaysian Football League (MFL) được thành lập nhằm chuyên nghiệp hóa giải đấu, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Theo bài báo, việc chậm trả lương không chỉ gây tổn hại cho các CLB mà còn tạo ra môi trường dễ phát sinh các vấn đề tiêu cực. Khi cầu thủ rơi vào khó khăn tài chính, bóng đá có nguy cơ bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực như dàn xếp tỷ số.

Ngoài ra, các đội tuyển trẻ của Malaysia cũng gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây khi liên tục không thể giành vé dự các giải vô địch châu Á cấp độ trẻ. Với một quốc gia từng sản sinh ra nhiều cầu thủ có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục, xu hướng này được cho là đáng lo ngại.

Báo Malaysia: Cột mốc 100 năm của FAM là để tái thiết sau khủng hoảng

Bê bối 7 cầu thủ nhập tịch làm lung lay uy tín

Theo New Straits Times, cuộc khủng hoảng mới nhất của bóng đá Malaysia liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã xử phạt 7 cầu thủ gồm 3 người gốc Argentina, 2 người Tây Ban Nha, 1 người Hà Lan và 1 người Brazil sau khi xác định các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia đã bị làm giả.

7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã cùng FAM kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng các án phạt sẽ được hủy bỏ.

Báo Malaysia kinh ngạc khi FAM từng ‘chắc mẩm’ thắng kiện FIFA, nào ngờ cái kết lại cay đắng- Ảnh 2.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA xử phạt

Tuy nhiên, CAS sau đó xác nhận vi phạm đã xảy ra và giữ nguyên án phạt. Tòa án này cho rằng lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ là hợp lý và tương xứng với mức độ vi phạm, đồng thời cho rằng các cầu thủ có trách nhiệm liên quan trong vụ việc. Án cấm này chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức, không cấm toàn bộ các hoạt động bóng đá của các cầu thủ.

Theo New Straits Times, quy định về tư cách thi đấu của FIFA là một trong những quy định rõ ràng nhất trong thể thao thế giới. Vì vậy, việc một số quan chức trước đó cho rằng kháng cáo có nhiều cơ hội thành công và có thể thắng kiện FIFA khiến dư luận cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu.

Báo Malaysia kinh ngạc khi FAM từng ‘chắc mẩm’ thắng kiện FIFA, nào ngờ cái kết lại cay đắng- Ảnh 3.

Đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị xử thua 2 trận đã đấu với Việt Nam và Nepal

ẢNH: NGỌC LINH

Theo New Straits Times, quốc tịch không nên trở thành con đường tắt để hợp thức hóa tư cách thi đấu trong thể thao. Bài báo cũng cho biết FAM đang đối mặt với khoảng trống lãnh đạo khi toàn bộ ban chấp hành đã từ chức vào tháng 1 sau bê bối giấy tờ.

Trong bối cảnh đó, FAM đang tiến gần cột mốc 100 năm mà không có chủ tịch liên đoàn, trong khi tổ chức này lẽ ra phải tập trung xây dựng tương lai cho bóng đá Malaysia.

New Straits Times nhận định bóng đá Malaysia cần tuân thủ nghiêm các quy định của FIFA, đồng thời cải thiện hệ thống quản trị và tăng cường kiểm tra pháp lý đối với các trường hợp cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Thành tích trên sân có thể thay đổi theo thời gian, nhưng uy tín và tính minh bạch trong công tác quản lý bóng đá không thể bị xem nhẹ.

New Straits Times cũng nhấn mạnh rằng người hâm mộ Malaysia không phải là những người gây ra cuộc khủng hoảng này, nhưng họ đang phải chứng kiến bóng đá nước nhà đối mặt với nhiều chỉ trích ngay vào thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận