Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vẫn trọng tài Hàn Quốc bắt trận ‘sinh tử’ đội tuyển nữ Việt Nam đấu Nhật Bản, ai làm VAR?

Văn Trình
Văn Trình
08/03/2026 18:40 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản tại lượt đấu cuối bảng C, Asian Cup nữ 2026 (16 giờ ngày 10.3).

Trọng tài Kim Yu-jeong quá quen mặt với CĐV Việt Nam

Theo phân công của AFC, trọng tài xinh đẹp người Hàn Quốc, Kim Yu-jeong sẽ là người bắt chính trận đấu này. Bà Kim Yu-jeong một trong những nữ trọng tài nổi bật nhất châu Á hiện nay. Bà sinh năm 1990 và được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế từ năm 2018. Với chuyên môn vững vàng, bà Kim Yu-jeong đã được AFC và FIFA tin tưởng giao nhiệm vụ ở nhiều giải đấu lớn như World Cup nữ 2023, U.20 World Cup nữ 2022 và nhiều giải đấu cấp châu lục khác.

Đặc biệt, nữ trọng tài người Hàn Quốc còn nằm trong nhóm rất ít trọng tài nữ được trao cơ hội điều hành các trận bóng đá nam ở cấp độ cao. Tại Olympic Paris 2024, Kim Yu-jeong là một trong những nữ trọng tài được FIFA lựa chọn tham gia điều hành các trận đấu của môn bóng đá nam – điều cho thấy uy tín và năng lực chuyên môn của bà.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan 0-1, nỗ lực trận cuối cho 1 suất vào vòng sau

Đối với người hâm mộ Việt Nam, trọng tài Kim Yu-jeong không phải là gương mặt xa lạ. Ở trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2026 gặp Ấn Độ trên sân Perth (4.3), chính nữ trọng tài Hàn Quốc là người cầm còi điều hành trận đấu. Trận này, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 2-1 nhờ cú đúp của Ngân Thị Vạn Sự.

Vẫn trọng tài Hàn Quốc bắt trận ‘sinh tử’ đội tuyển nữ Việt Nam đấu Nhật Bản, ai làm VAR?- Ảnh 1.

Bà Kim Yu-jeong (thứ 3 từ phải sang) có trận thứ 2 bắt chính ở trận có sự xuất hiện của đội tuyển nữ Việt Nam

ẢNH: AFC

Không chỉ vậy, bà Kim Yu-jeong từng nhiều lần điều hành các trận đấu có sự góp mặt của các đội bóng Việt Nam ở nhiều cấp độ khác nhau. Bà từng bắt các trận đấu của U.17 Việt Nam, U.20 nữ Việt Nam cũng như một số trận của các CLB Việt Nam tại đấu trường châu Á. Điều này giúp vị nữ trọng tài người Hàn Quốc có sự hiểu biết nhất định về lối chơi cũng như phong cách thi đấu của các cầu thủ Việt Nam.

Cũng theo phân công của AFC, hai trợ lý của trọng tài Kim Yu-jeong ở trận này là bà Heba Saadieh (Palestine) và Hinthong Supawan (Thái Lan). Trọng tài thứ tư là Chaisanit Pansa (Thái Lan). Trong phòng VAR có ông Kim Hee-gon (Hàn Quốc) làm trọng tài VAR và ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore) là trợ lý.

Highlight Iran 0-3 Philippines: Đại diện Đông Nam Á mở toang cửa vào tứ kết

Đáng chú ý, đây là trận thứ 2 tại Asian Cup nữ 2026 ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari làm việc ở những trận đấu có sự xuất hiện của đội tuyển nữ Việt Nam. Ở trận ra quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung, ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari chính là trọng tài điều khiển phòng VAR.

Màn so tài với Nhật Bản ở lượt đấu cuối được xem là trận “sinh tử” của đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu năm nay. Sau 2 trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung có 1 trận thắng và 1 trận thua, xếp thứ 3 bảng C với 3 điểm cùng hiệu số 0. Trong khi đó, đội tuyển nữ Nhật Bản đang cho thấy sức mạnh đáng sợ tại giải năm nay, có 6 điểm sau 2 trận và đã ghi đến 13 bàn. 

Nếu có ít nhất 1 điểm trước Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn có mặt ở tứ kết. Trong trường hợp bại trận, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải so hiệu số với các đội ở bảng A và B để chọn 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, vào tứ kết.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1.3 đến 21.3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

