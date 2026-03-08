Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vào tứ kết châu Á với kịch bản khó hình dung nhất?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
08/03/2026 13:55 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua Đài Loan 0-1 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải vô địch châu Á 2026. Dù vậy, cơ hội vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất lớn .

Cơ hội rất lớn của đội tuyển nữ Việt Nam

Theo điều lệ của giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Theo điều lệ này, cửa vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam khá rộng.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vào tứ kết châu Á với kịch bản khó hình dung nhất? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết

Ảnh: VFF

Về lý thuyết, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn có thể chiếm 1 trong 2 vị trí đầu bảng, bằng cách thắng đội tuyển nữ Nhật Bản, ở lượt trận cuối bảng C vào ngày 10.3 tới đây. Trong trường hợp Việt Nam thắng đội tuyển Nhật Bản, còn Đài Loan không thắng Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam sẽ dẫn đầu bảng C.

Nếu đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Nhật Bản 2 bàn trở lên, đồng thời Đài Loan thắng Ấn Độ trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm, khi đó 3 đội Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan có cùng 6 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam xếp đầu bảng, nhờ hơn 2 đối thủ kia kết quả đối đầu trực tiếp giữa 3 đội với nhau.

Nếu đội tuyển Việt Nam thắng Nhật Bản với 1 bàn cách biệt, còn Đài Loan thắng Ấn Độ, 3 đội Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan cùng có 6 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam đứng nhì bảng A, đội tuyển Nhật Bản đứng nhất bảng. Dù vậy, khả năng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng đội tuyển Nhật Bản rất khó xảy ra, vì đội bóng nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc rất mạnh.

Không thắng vẫn có thể đi tiếp

Trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam hòa Nhật Bản, chúng ta chắc chắn có vé vào tứ kết. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ đứng nhì bảng, nếu Đài Loan thua Ấn Độ ở lượt trẫn cuối. Chúng ta sẽ đứng thứ 3 trong bảng (chắc chắn là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất), nếu Đài Loan thắng hoặc hòa Ấn Độ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vào tứ kết châu Á với kịch bản khó hình dung nhất? - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam không cần thắng Nhật Bản vẫn có thể giành vé đi tiếp

Ảnh: VFF

Còn trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản ngày 10.3, chúng ta vào tứ kết, nếu như có ít nhất 1 trong 2 cặp đấu giữa Philippines – Iran (bảng A) và Bangladesh – Uzbekistan (bảng B) kết thúc với tỷ số hòa (cả 4 đội này hiện chưa có điểm nào, đội tuyển Việt Nam đã có 3 điểm).

Nếu đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản, chúng ta cũng sẽ vào tứ kết nếu ít nhất 1 trong 2 cặp đấu Philippines – Iran và Bangladesh – Uzbekistan, kết thúc với kết quả có đội thắng, nhưng cách biệt có lợi cho đội tuyển nữ Việt Nam (4 đội Philippines, Iran, Bangladesh và Uzbekistan hiện có hiệu số bàn thắng bại khá thấp).

