Philippines mở toang cửa vào tứ kết nhờ thắng Iran, đội tuyển nữ Việt Nam ra sao?

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, bảng A giải Asian Cup nữ 2026 đã xác định được 2 đội có mặt sớm ở tứ kết. Đội tuyển nữ Hàn Quốc trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt, đều thắng với cùng tỷ số 3-0 trong 2 trận gặp Iran và Philippines, qua đó dẫn đầu. Trong khi đó, chủ nhà Úc dù gặp khó khăn nhưng cũng nối gót đội tuyển nữ Hàn Quốc, có 6 điểm sau 2 trận để có mặt ở vòng dành cho 8 đội mạnh nhất. Vì thế, màn so tài giữa đội tuyển nữ Philippines và Iran vào chiều 8.3 chỉ để xác định đội thứ 3 - vị trí có thể cạnh tranh 2 chiếc vé vớt vào tứ kết.

Highlight Iran 0-3 Philippines: Đại diện Đông Nam Á mở toang cửa vào tứ kết

Với mục tiêu đó, đội tuyển nữ Philippines và Iran đều chọn lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, xét về đội hình cũng như đẳng cấp, đội tuyển nữ Iran không thể so với Philippines. Trong hiệp 1, đội tuyển nữ Philippines kiểm soát bóng áp đảo (hơn 60%) và có đến 12 lần dứt điểm - gấp 4 lần những gì đội tuyển nữ Iran làm được. Kết thúc hiệp đấu này, đội tuyển nữ Philippines cũng là những người vươn lên dẫn trước 1-0. Sara Eggesvik là cầu thủ lập công cho đội tuyển nữ Philippines với cú sút đầy tinh tế.

Đội tuyển nữ Philippines dễ dàng đánh bại Iran (áo đỏ) ẢNH: FACEBOOK PFA

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Iran thi đấu đầy cố gắng, nhưng không thể cải thiện thế trận. Ngược lại, sức ép mà đại diện Tây Á phải chịu còn lớn hơn cả hiệp 1. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, ở phút 82, lưới đội tuyển nữ Iran rung lên lần thứ 2 sau cú đá của Chandler McDaniel. Tỷ số 2-0 sau đó cũng được các cô gái Philippines giữ đến hết trận, giúp họ có 3 điểm đầu tiên ở Asian Cup 2026.

Đánh bại Iran, đội tuyển Philippines cũng chính thức khép lại vòng bảng với vị trí thứ 3. Thầy trò HLV Mark Torcaso có 3 điểm cùng hiệu số -2, tạm xếp thứ 2 trong cuộc đua giành cho các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng. Dù vậy, đội tuyển nữ Philippines phải chờ đến khi các trận đấu ở bảng B và C kết thúc mới biết được số phận của mình.

Cửa đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rộng

Trong các đội đang xếp thứ 3, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng C (thi đấu 2 trận, có 3 điểm, cùng hiệu số 0) là đội đang có nhiều lợi thế nhất. Ở lượt đấu cuối, diễn ra ngày 10.3, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội đang xếp đầu là đội tuyển nữ Nhật Bản. Nếu có ít nhất 1 điểm trước Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn có mặt ở tứ kết. Trong trường hợp xấu nhất là bại trận, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất nếu không thua với cách biệt quá 2 bàn ở trận đấu này.

Trong khi đó, ở bảng C, 2 đội Uzbekistan (thi đấu 2 trận, có 0 điểm, hiệu số -6) và Bangladesh (thi đấu 2 trận, có 0 điểm, hiệu số -7) cũng đang cạnh tranh cho vị trí thứ 3. Dù vậy, cơ hội để 2 đội tuyển nữ này làm nên bất ngờ là không cao khi họ thua thiệt hoàn toàn nếu so hiệu số bàn thắng bại với các đội ở bảng A hay bảng C.



Ở cặp đấu cùng giờ, đội tuyển nữ Hàn Quốc hòa chủ nhà Úc 3-3. Kết quả này giúp đội tuyển nữ Hàn Quốc có 7 điểm sau 3 trận, vào tứ kết với ngôi đầu. Phía đối diện, Úc cũng có 7 điểm, nhưng phải xếp thứ 2 do kém đội tuyển nữ Hàn Quốc hiệu số bàn thắng.



