HAGL sắp xuống đáy bảng: Trụ hạng đã, rồi cùng bầu Đức mơ... vô địch mùa sau

HAGL thua vì phung phí cơ hội

HAGL đã thua trận đấu... không đáng thua trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 15 V-League, diễn ra ngày 7.3.

Các học trò HLV Lê Quang Trãi chơi tấn công tốt, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn (có đến 4 lần đe dọa cầu môn Patrik Lê Giang chỉ trong 15 phút đầu) nhưng phung phí tất cả.

Từ Jairo Rodrigues, Thanh Nhân, Minh Tâm đến Marciel da Silva đều không sút thành công dù khoảng cách chưa tới 10 m. Khi phung phí cơ hội, chuyện phải trả giá là tất yếu.

HAGL (áo vàng) bại trận vì phung phí cơ hội ẢNH: VPF

Pha đặt lòng cận thành của Việt kiều Ngô Đăng Khoa không chỉ là đòn "hồi mã thương" của đội bóng lì lợm và biết chờ thời hơn, mà còn đẩy HAGL xuống thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Sau 15 trận, đội bóng phố núi có 14 điểm, chỉ hơn Đà Nẵng (áp chót) và PVF-CAND (cuối bảng) 3 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn các đối thủ 1 trận.

"Chúng tôi có cơ hội mà không tận dụng được. Bàn thua lại đến từ một tình huống mà một vài vị trí bị mất tập trung", HLV Lê Quang Trãi chia sẻ.

Thực ra, chuyện HAGL thua vì phung phí cơ hội cũng mang nét tích cực, bởi ở những trận trước đây, có những thất bại mà HAGL còn không có cơ hội để bỏ lỡ.

HLV Lê Quang Trãi cho biết: "Cả đội đã cố gắng, nỗ lực, thi đấu quyết tâm, và chỉ cần điều chỉnh lại sự tập trung thì sẽ cải thiện được kết quả".

HAGL cũng có gương mặt mới dần chứng tỏ năng lực. Hoàng Vĩnh Nguyên chơi khéo léo, uyển chuyển ở tuyến giữa, giúp những đường chuyền của HAGL có sức sát thương lớn hơn. Pha chọc khe thông minh cho Thanh Nhân đối mặt ngay đầu trận cho thấy nhãn quan của cầu thủ từng được "du học" tại Cadiz (Tây Ban Nha).

Dù vậy, những tiến bộ nhỏ nhoi là chưa đủ, bởi các đối thủ đua trụ hạng của HAGL không hề "đứng yên".

HAGL cần chắt chiu hơn ẢNH: VPF

PVF-CAND bổ sung thêm trung vệ trẻ Lý Đức. Với "chuyên gia trụ hạng" Nguyễn Thành Công cùng lực lượng U.23 Việt Nam, PVF-CAND vẫn đủ sức bứt lên.

CLB Đà Nẵng tiến bộ thần tốc khi vừa cầm hòa Ninh Bình, lại được bổ sung Văn Toản, Nguyên Hoàng, Ngọc Hải, Lucas Ribalmar để gia tăng sức mạnh. SLNA đang chơi cực hay, còn Thanh Hóa tuy lực lượng mỏng nhưng lại có tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Để trụ hạng, HAGL phải chắt chiu từng điểm. Cái ôm đầu của Batista sau khi vụng về cản chính cú sút của đồng đội là hình ảnh không nên lặp lại, nếu đội bóng của bầu Đức muốn ở lại V-League.

Sinh tồn để mơ cao

"2 năm qua, HAGL đã tái cấu trúc, đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đá, giúp Học viện HAGL có sức bật mới. Các cầu thủ HAGL như Gia Bảo, Môi Sê, Minh Tâm còn rất trẻ.

Mùa này, HAGL phấn đấu trụ hạng hoặc đứng tốp 8. Mùa 2026 - 2027, HAGL nỗ lực vào tốp 3 hoặc tốp 5. Từ mùa 2027 - 2028, bầu Đức đã giao nhiệm vụ, rằng mục tiêu của HAGL là vô địch. Đội có nước đi cụ thể, căn cơ", ông Vũ Tiến Thành, cựu giám đốc kỹ thuật HAGL, chia sẻ trước ngày rời đội do được "biệt phái" ra Ninh Bình làm HLV tạm quyền.

Lần gần nhất HAGL hiện diện trong cuộc đua vô địch là 5 năm trước, khi HLV Kiatisak cùng lứa 1995 - 1996 của Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... đứng đầu V-League trước khi giải bị hủy bị dịch bệnh.

Nhờ lứa cầu thủ được đào tạo tại HAGL Arsenal-JMG năm nào đạt độ "chín", cùng triết lý phù hợp và nghệ thuật quản trị mềm dẻo của Kiatisak Senamuang, HAGL đã vùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, đó không phải thành công bền vững. Khi lứa trụ cột cùng Kiatisak rời đi, đội bóng phố núi lại ngụp lặn đua trụ hạng 3 năm qua.

Lứa trẻ có giúp HAGL trở lại cuộc đua vô địch? ẢNH: HAGL

HAGL đang có lứa trẻ tiềm năng, với những cái tên như Trung Kiên, Quang Kiệt, Môi Sê, Gia Bảo... mà ông Vũ Tiến Thành đề cập. Học viện HAGL vẫn đều đặn sản sinh ra "ngọc thô". Nhưng, đào tạo cầu thủ trẻ chỉ là bước đệm để tạo nên đội bóng mạnh.

Mọi đội bóng muốn đua vô địch còn phải "bạo chi", chấp nhận đầu tư mạnh trước tiên để giữ chân người tài, sau đó mới mua thêm nội binh, ngoại binh giỏi. Chơi theo cách "nhà nghèo vượt khó", chỉ đủ (thậm chí không đủ) để trụ hạng V-League.

Chờ xem 2 năm tới, HAGL của bầu Đức sẽ làm gì để đột phá. Song, trước khi mơ cao, cứ phải... trụ hạng cái đã. Vòng tới (diễn ra ngày 13.3), HAGL phải đá trận "chung kết ngược" trước Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân. Nếu thua, đội bóng phố núi nhiều khả năng rơi xuống nhóm nguy hiểm.