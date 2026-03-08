Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rộng cửa vào tứ kết

M ÀN "TRA TẤN" THỂ LỰC

Đội tuyển nữ VN đã thua Đài Loan 0-1 trong trận đấu giữa trưa ngày 7.3. Dưới cái nóng "đổ lửa" xấp xỉ 38 độ C tại Perth (Úc), Thanh Nhã cùng đồng đội phải đối đầu với quyết tâm hừng hực của đội nữ Đài Loan.

Đội tuyển nữ VN (phải) bất lực trước sức mạnh của đội tuyển nữ Đài Loan Ảnh: VFF

Trước một trong những đội nữ giàu thể lực và chơi kỹ thuật bậc nhất châu Á, học trò HLV Mai Đức Chung lại để lộ điểm yếu tranh chấp đã thể hiện trong trận gặp Nhật Bản, cũng như khâu tận dụng cơ hội.

Chủ động nhập cuộc chậm rãi, chắc chắn bởi 1 điểm cũng là đủ để tiến sát tứ kết, nhưng kế hoạch phòng ngự của thầy trò HLV Mai Đức Chung đổ sụp ở phút 26 vì sai sót trong khâu bọc lót, tranh chấp ở cánh trái. Trần Thị Duyên và Cù Thị Huỳnh Như để đối thủ tiến quá sâu xuống đáy biên đập nhả, để khi bóng được luân chuyển vào vòng cấm, mọi thứ đã quá muộn. Su Yu Hsuan chọn đúng điểm rơi khi bóng dội ra từ xà ngang để đánh đầu bồi mở tỷ số.

Đội tuyển nữ VN đã đúng khi đá phòng ngự phản công, song lại sai vì… phản công không đủ uy lực buộc đối thủ phải lùi về. Khi tuyển nữ Đài Loan thoải mái dâng cao đội hình, đặc biệt ở biên trái để gây áp lực, các mũi tấn công của ông Chung không kịp lùi về tăng quân số bảo vệ vòng cấm. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều mũi tấn công của đội tuyển nữ VN cũng không đủ sức rướn, tốc độ để đá đập nhả nhanh như trận ra quân.

Rõ ràng, cùng chịu chung bất lợi thời tiết, song Đài Loan đã chuẩn bị đấu pháp kỹ càng, bài bản hơn. Đối thủ biết khi nào nên "nhấn" áp lực lên hàng thủ VN, khi nào đá chậm rãi để bào mòn thể lực Huỳnh Như cùng đồng đội. Chiến thắng 1-0 xứng đáng cho tuyển nữ Đài Loan, đồng thời để lại cho đội nữ VN bài học quý giá ở giải năm nay.

C HIẾN ĐẤU VÀ HY VỌNG

Nhìn chung, quyền tự quyết cùng suất đi tiếp với ngôi nhì hoặc ba vẫn nằm trong tay đội tuyển nữ VN, khi nhìn cục diện bảng C cùng các bảng A, B.

Nếu có tối thiểu 1 điểm ở lượt cuối trước "chị đại" Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ vượt vòng bảng mà không cần quan tâm bất cứ kết quả nào khác. Bởi nếu có 4 điểm chung cuộc, thì kể cả khi đứng thứ ba, đội tuyển nữ VN chắc chắn đi tiếp do đội thứ ba ở các bảng A, B chỉ có tối đa 3 điểm mà thôi.

Còn nếu thua Nhật Bản, VN cần chờ Đài Loan thắng hoặc hòa Ấn Độ, hoặc phải thua với cách biệt 2 bàn trở lên. Ngay cả khi đứng thứ ba với 3 điểm, nữ VN cũng có 90% khả năng đi tiếp, nếu thua Nhật Bản với cách biệt không quá đậm, qua đó sẽ lọt vào nhóm 2 trong 3 đội thứ ba xuất sắc nhất để vào tứ kết.

Kịch bản duy nhất khiến tuyển nữ VN "khó thở" là Ấn Độ thắng Đài Loan cách biệt 1 bàn, đồng thời ghi được 2 bàn trở lên (2-1, 3-2, 4-3). Khi ấy, đội sẽ bị loại do đứng cuối bảng.

Nhìn chung, thiên thời và địa lợi vẫn đứng về phía đội tuyển nữ VN. Tuy nhiên, còn khía cạnh con người, rõ ràng 2 trận đấu đã qua trước Ấn Độ và Đài Loan khiến HLV Mai Đức Chung phải tính toán lại. Đội tuyển nữ VN vẫn có tinh thần tốt, ý chí quyết tâm, cùng các nhân tố giàu kỹ thuật, khéo léo để chơi kiểm soát. Thế nhưng dấu hiệu tuổi tác với 80% đội hình tiến sát (hoặc đã qua) ngưỡng 30 đặt ra dấu hỏi lớn. Đội tuyển nữ VN liên tục đuối sức trước các đội bóng trẻ, khỏe, tấn công nhanh và không ngại đá rát.

Từ lượt thứ ba trở đi (trong trường hợp sau đó đá tứ kết), đội tuyển nữ VN sẽ phải gặp các đội mạnh hơn nhiều. Cần lối chơi phù hợp cùng phương pháp phân phối sức lực hợp lý hơn, thay vì cứ oằn mình chiến đấu bằng nhuệ khí đơn thuần.