HLV Vũ Tiến Thành vẫn chưa thể giúp Ninh Bình chiến thắng, bị Đà Nẵng chia điểm cực tiếc

Sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, CLB Ninh Bình bất ngờ chững lại. Kể từ đầu năm 2026, đội bóng cố đô thua trong 3 trận liên tiếp, rơi xuống tận vị trí thứ 3 và bị đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội bỏ xa đến 8 điểm. Trong bối cảnh đỏ, ban lãnh đạo CLB Ninh Bình quyết định chia tay HLV Gerard Albadalejo và trao quyền tạm dẫn dắt cho HLV Vũ Tiến Thành với kỳ vọng giúp đội trở lại quỹ đạo chiến thắng vốn có.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng đang là đội xếp cuối bảng V-League. Dù vừa có chiến thắng 2-0 trước CLB PVF-CAND để nuôi hy vọng trụ hạng nhưng xét về thực lực CLB Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Highlight CLB Ninh Bình 1-1 Đà Nẵng: Không bảo toàn được lợi thế

HLV Vũ Tiến Thành có màn "chào sân" cùng CLB Ninh Bình ẢNH: CLB NINH BÌNH

Đặng Văn Lâm xuất thần nhưng Ninh Bình vẫn thủng lưới, CLB Đà Nẵng gặp cảnh hy hữu

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, CLB Ninh Bình là đội chơi chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Vũ Tiến Thành đẩy cao đội hình tấn công, dùng nhiều quả tạt từ hai biên để tiếp cận khung thành CLB Đà Nẵng. Trong khoảng nửa đầu hiệp 1, CLB Ninh Bình kiểm soát bóng đến hơn 60%, không cho CLB Đà Nẵng bất kỳ cơ hội nào lên bóng. Không cần đợi quá lâu, phút 20, CLB Ninh Bình cũng tìm được bàn mở tỷ số. Người giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0 là ngoại binh Gustavo với pha đánh đầu đẹp mắt từ đường chuyền phía cánh phải của Trương Tiến Anh.

CLB Ninh Bình có bàn dẫn sớm nhưng không bảo toàn được lợi thế

Gustavo giúp CLB Ninh Bình dẫn trước ẢNH: CLB NINH BÌNH

Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, CLB Ninh Bình bất ngờ chơi chậm, tạo thời cơ để CLB Đà Nẵng dâng cao và có nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Phút 23, CLB Đà Nẵng đáp trả khi Ribamar di chuyển và đánh đầu cận thành cực mạnh. Rất may cho CLB Ninh Bình ở pha bóng này Đặng Văn Lâm đã chơi xuất thần, cản phá ngay trên vạch vôi. Đến phút 30, Ribamar tiếp tục xoay người và dứt điểm bằng chân trái nhưng Đặng Văn Lâm vẫn thi đấu tập trung, đẩy bóng thành công.

Khoảng 15 phút cuối hiệp, sức ép CLB Đà Nẵng tạo ra càng lớn. Dù vậy, thủ thành Đặng Văn Lâm có sự liên lạc tốt với các đồng đội ở hàng thủ, liên tục ngăn chặn thành công các pha tấn công của đối thủ để giúp CLB Ninh Bình bảo vệ thành quả dẫn 1-0 đến hết hiệp.

Đáng chú ý, trong hiệp 1 trận đấu này, điều hy hữu cũng xảy ra với CLB Đà Nẵng khi họ phải thay đến 3 người trong đội hình gồm Ngọc Sơn, Võ Nguyên Hoàng, Henen. Cả 3 đều gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

CLB Đà Nẵng (trái) bất lực trong việc xuyên thủng lưới CLB Ninh Bình trong hiệp 1 ẢNH: CLB SHB ĐÀ NẴNG

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng vẫn giữ được tinh thần như hiệp 1. Trong khi đó, CLB Ninh Bình trở về hình ảnh của những trận thua trước: chậm chạp, thiếu sức sống trong lối chơi. Sau nhiều lần thoát thua nhờ tài năng của thủ thành Đặng Văn Lâm, phút 70, lưới của đội bóng cố đô cũng phải rung lên. Người gỡ hòa 1-1 cho CLB Đà Nẵng không ai khác là Ribamar - cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của họ từ đầu trận.

Bất ngờ bị gỡ hòa, CLB Ninh Bình đẩy cao đội hình tấn công. So với những phút trước đó, tốc độ được đội chủ nhà đẩy lên rất cao. Đồng thời, HLV Vũ Tiến Thành cũng thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình, tung vào sân nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công. Phút 90+3, Friday nhận đường chuyền của Hoàng Đức, vượt qua cả thủ thành Văn Toản của CLB Đà Nẵng nhưng cú sút sau đó của anh lại đi trúng cột dọc và ra ngoài. Đến phút 90+7, thủ thành Văn Toản có thêm pha cứu thua không tưởng, buộc Ninh Bình phải chia điểm với kết quả hòa 1-1.