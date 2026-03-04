Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Vũ Tiến Thành tập buổi đầu cực nhiệt cùng CLB Ninh Bình, tạm quên HAGL

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
04/03/2026 20:36 GMT+7

Chiều 4.3, HLV Vũ Tiến Thành có buổi tập đầu tiên cùng CLB Ninh Bình, quyết tâm giúp 'Bầy dê núi' cắt chuỗi trận thất vọng ở V-League.

Trước buổi tập này, ban lãnh đạo CLB Ninh Bình đã tới sân, tặng hoa và chúc HLV Vũ Tiến Thành nhiều sức khỏe, nhiệt huyết, cùng những thành công mới khi đảm nhiệm cương vị HLV tạm quyền của đội bóng. Không khí của buổi tập vui vẻ, tích cực và các cầu thủ cũng tỏ rõ tinh thần quyết tâm.

CLB Ninh Bình tin rằng kinh nghiệm, sự quyết liệt trong chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của HLV Vũ Tiến Thành sẽ giúp toàn đội có những chuyển biến tích cực, vượt qua giai đoạn khó khăn.

HLV Vũ Tiến Thành chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Ở vòng 15, CLB Ninh Bình sẽ chạm trán đội cuối bảng Đà Nẵng trên sân nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.3. Mục tiêu của "Bầy dê núi" là giành trọn 3 điểm.

Ông Vũ Tiến Thành nhấn mạnh, với kinh nghiệm của mình, ông có thể giúp đội bóng nhanh chóng trở lại quỹ đạo ổn định: “Sau 3 trận thua tại V-League, đội Ninh Bình có nhiều vấn đề cần cải thiện. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ lấy lại hình ảnh một tập thể mạnh mẽ như giai đoạn đầu mùa”.

HLV Vũ Tiến Thành tập buổi đầu cực nhiệt cùng CLB Ninh Bình, tạm quên HAGL - Ảnh 1.

Lãnh đạo CLB Ninh Bình đến chúc mừng, động viên HLV Vũ Tiến Thành

ẢNH: CLB NINH BÌNH

HLV Vũ Tiến Thành tập buổi đầu cực nhiệt cùng CLB Ninh Bình, tạm quên HAGL - Ảnh 2.

HLV Vũ Tiến Thành bắt tay vào việc, tỏ rõ sự quyết tâm

ẢNH: CLB NINH BÌNH

HLV Vũ Tiến Thành tập buổi đầu cực nhiệt cùng CLB Ninh Bình, tạm quên HAGL - Ảnh 3.

Cựu thuyền trưởng CLB Sài Gòn là người có nhiều kinh nghiệm

ẢNH: CLB NINH BÌNH

HLV Vũ Tiến Thành tập buổi đầu cực nhiệt cùng CLB Ninh Bình, tạm quên HAGL - Ảnh 4.

Thủ môn Văn Lâm

HLV Vũ Tiến Thành tập buổi đầu cực nhiệt cùng CLB Ninh Bình, tạm quên HAGL - Ảnh 5.

Cầu thủ Việt kiều trẻ Thành Trung

HLV Vũ Tiến Thành tập buổi đầu cực nhiệt cùng CLB Ninh Bình, tạm quên HAGL - Ảnh 6.

Geovane Magno (bìa phải) từng chơi rất thăng hoa dưới sự chỉ đạo của HLV Vũ Tiến Thành. Anh cũng đang là trụ cột của CLB Ninh Bình

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Xem thêm bình luận