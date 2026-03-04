HLV Vũ Tiến Thành có giúp được CLB Ninh Bình?

Bất ngờ sa sút

CLB Ninh Bình là hiện tượng đẹp ở đầu mùa giải V-League 2025-2026. Từ tân binh mới chân ướt, chân ráo lên chơi V-League, đội bóng đất cố đô Hoa Lư thắng như chẻ tre. Những lượt đấu đầu tiên, Hoàng Đức cùng đồng đội gần như không có đối thủ khi thi đấu ấn tượng với hàng tấn công sắc nét. 3 trận đầu mùa giải, họ thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1, rồi vượt qua Thanh Hóa 4-0, hạ Đà Nẵng 3-1, nhưng vẫn chưa được đánh giá cao, bởi đây chỉ là những đội bóng tầm trung.

Đến vòng đấu thứ 4, thầy trò HLV Albadajero gây sốc khi thắng đẹp đương kim vô địch Nam Định 2-0 với thế trận vượt trội. Trận thắng này khiến tất cả đối thủ phải nhìn Ninh Bình bằng cặp mắt khác. Họ không còn xem đội bóng này là một tân binh mà đưa Ninh Bình vào danh sách ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

CLB Ninh Bình (trái) cần nhanh chóng tìm lại chiến thắng ảnh: Minh Tú

Với dàn hảo thủ như Hoàng Đức, Văn Lâm, Đức Chiến, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Ngọc Bảo, Marcelino, Geovane, Fred Friday…, CLB Ninh Bình tiếp tục những ngày tháng tươi đẹp ở V-League với chuỗi trận thành công để luôn dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thế nhưng, những ngày tháng vui vẻ bỗng tan biến sau trận đấu quan trọng với đối thủ lớn là CLB Công an Hà Nội ở vòng 12. Đội quân của HLV Albadajero dù rất nỗ lực, nhưng thua trận với tỷ số 2-3. Sau đó, Ninh Bình bất ngờ thua tiếp HAGL 1-2 và thua luôn Nam Định 2-3 nên bị rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hiện tại họ có 27 điểm, thua đội đầu bảng Công an Hà Nội 8 điểm.

HLV Vũ Tiến Thành bất ngờ được chọn

Khi đội bóng sa sút với 3 trận thua liên tiếp, HLV trưởng Albadajero phải rời đi. Lãnh đạo CLB Ninh Bình đã làm việc với HAGL để mời HLV Vũ Tiến Thành về dẫn dắt Ninh Bình bước qua giai đoạn khủng hoảng. Ở đấu trường V-League, ông Vũ Tiến Thành được xem là HLV gạo cội, ông rất am hiểu các đội bóng và các cầu thủ. HLV Vũ Tiến Thành cũng được xem là người có chiêu bài rất hay để trị các "ngựa chứng", nên lãnh đạo CLB Ninh Bình mạnh dạn đặt niềm tin vào ông.

Cuộc chiến V-League còn dài, nên nếu tiếp tục trở lại với chu kỳ chiến thắng như đầu mùa giải, đội bóng đất Hoa Lư có thể bứt lên để dần rút ngắn cách biệt với CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, bài toán khó với HLV Vũ Tiến Thành là liệu ông có kịp thời thay đổi, để làm mới Ninh Bình khi lối đá của họ đã bị các CLB khác bắt bài.

Ban lãnh đạo CLB Ninh Bình cũng chọn đúng thời điểm để thay tướng, khi trận đấu sắp tới, Ninh Bình chỉ gặp đội cuối bảng Đà Nẵng ngay tại sân nhà vào ngày 7.3. Đây được xem là quà ra mắt cho HLV Vũ Tiến Thành, để ông tự tin lấy trọn 3 điểm, giúp Ninh Bình chấm dứt mạch thua trận trong thời gian qua.



