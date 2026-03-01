Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nhóm đầu có 'biến' lớn, HAGL lại chìm sâu

Hồng Nam
Hồng Nam
01/03/2026 21:51 GMT+7

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 14 được định hình, khi loạt trận tối chủ nhật vừa khép lại trên sân cỏ cả nước.

Bảng xếp hạng V-League: Thể Công Viettel lên ngôi nhì

Vòng 14 V-League đã khép lại, kéo theo biến động khó lường trên bảng xếp hạng. Trên sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công Viettel đánh bại đội khách Hà Nội với tỷ số 1-0 nhờ siêu phẩm của Nguyễn Hữu Thắng. Đây cũng là trận ít bàn thắng nhất tối nay (1.3), nhưng có thừa diễn biến hấp dẫn.

Cũng trên sân nhà, cũng dẫn trước, nhưng CLB Hải Phòng đánh rơi chiến thắng khi để Thanh Hóa cầm chân với tỷ số 3-3. Đây cũng là trận bất bại thứ ba của Thanh Hóa trong bốn trận gần nhất. Dù gặp khó khăn tài chính, đội bóng xứ Thanh vẫn chơi kiên cường để khẳng định hào khí cùng quyết tâm trụ hạng mùa này.

Highlight Thể Công Viettel 1-0 Hà Nội: Tốp 2 đổi chủ

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nhóm đầu có 'biến' lớn, HAGL lại chìm sâu- Ảnh 1.

Thể Công Viettel (áo đỏ) lên ngôi nhì

ẢNH: MINH TÚ

Ngoạn mục nhất là Nam Định, đội đã ngược dòng thắng Ninh Bình trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 14, qua đó cắt đứt chuỗi gần... 190 ngày toàn hòa và thua tại V-League. Becamex TP.HCM cũng có chiến thắng quý như vàng trước CLB Công an TP.HCM với tỷ số 1-0.

Trên bảng xếp hạng, ngôi đầu vẫn thuộc về CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) với 35 điểm. Thể Công Viettel vươn lên ngôi nhì với 28 điểm, tích lũy được từ hai chiến thắng liên tục trên sân nhà. Ninh Bình tụt xuống hạng ba với 27 điểm sau khi đã thua ba trận liên tục. CLB Hà Nội dậm chân tại chỗ tại vị trí thứ tư với 21 điểm. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Harry Kewell với nhóm có huy chương đã bị nới rộng. 

Highlight CLB Công an TP.HCM 0-1 CLB Becamex TP.HCM: Derby kịch tính

Cũng có 21 điểm như Hà Nội, Hải Phòng đứng hạng năm do kém hiệu số bàn thắng bại. Hạng sáu thuộc về CLB Công an TP.HCM với 20 điểm, còn Hà Tĩnh đứng hạng bảy với 17 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nhóm đầu có 'biến' lớn, HAGL lại chìm sâu- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 14

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc đua trụ hạng đang "chật chội" hơn bao giờ hết, với bảy đội bóng bị cuốn vào vòng xoáy đua tranh. SLNA đứng hạng tám với 16 điểm, theo sau là Nam Định (hạng chín) với 15 điểm. Becamex TP.HCM có 14 điểm, tạm đứng hạng 10. 

HAGL đã rớt ba bậc, từ hạng tám xuống 11 sau trận thua 1-3 trước CLB CAHN. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi có 14 điểm, chỉ hơn PVF-CAND (áp chót) 3 điểm. Thanh Hóa đứng hạng 12, còn hạng cuối thuộc về Đà Nẵng. Với chiến thắng trước PVF-CAND ở trận chung kết ngược, Đà Nẵng có 10 điểm, thổi lửa vào cuộc đua trụ hạng mùa này. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

