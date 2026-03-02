Bước ngoặt ở cuộc đua vô địch V-League

T HAY TƯỚNG ĐỔI VẬN

Ở mùa giải này, CLB Nam Định đã có 2 lần thay đổi ở vị trí HLV trưởng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo chưa thể giúp đội bóng thành Nam chơi khởi sắc, nên HLV Vũ Hồng Việt ngồi trở lại vào chiếc ghế nóng. Ngay lập tức, HLV 2 lần vô địch V-League liên tiếp tạo ra sự khác biệt.

Trên sân Thiên Trường, những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao Thanh Thịnh, Hoàng Đức giúp CLB Ninh Bình vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, CLB Nam Định đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Ở thế bám đuổi, Xuân Son cùng đồng đội thi đấu cực hay, kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra rất nhiều cơ hội. Trước khi hiệp 1 khép lại, Akolo thắp lên hy vọng cho đội nhà bằng pha đệm bóng cận thành, sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt và hiệu quả.

Hoàng Đức (phải) tỏa sáng nhưng vẫn không thể giúp CLB Ninh Bình cắt đứt chuỗi trận gây thất vọng ẢNH: MINH TÚ

Trong 45 phút còn lại, CLB Nam Định tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và phần thưởng dành cho họ là 2 bàn thắng được ghi bởi Xuân Son, Kevin Pham Ba. Chung cuộc, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành chiến thắng 3-2 một cách xứng đáng. Họ tạo ra đến 18 pha dứt điểm, gấp đôi đối phương. Nếu Văn Lâm không xuất sắc, CLB Nam Định đã có thể thắng với cách biệt lớn hơn. Như vậy, nhà đương kim vô địch V-League chính thức cắt đứt chuỗi 9 trận không biết đến hương vị chiến thắng. Trong khi đó, CLB Ninh Bình trượt dài với trận thua thứ 3 liên tiếp. Khoảng cách giữa đội bóng cố đô với CLB Công an Hà Nội có nguy cơ nới rộng lên thành 11 điểm (CLB Ninh Bình đang kém 8 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận). Dù V-League còn đến 12 vòng đấu nữa mới khép lại, đó vẫn là cách biệt quá khó để san lấp. Cơ hội đi vào lịch sử với tư cách đội bóng thứ 3 (sau HAGL và CAHN) vô địch V-League ngay sau khi thăng hạng của CLB Ninh Bình ngày càng mong manh.

CLB T HỂ C ÔNG V IETTEL BỨT LÊN

Thầy trò HLV Velizar Popov đã tận dụng tốt thời cơ để vươn lên vị trí thứ 2. Trong trận derby thủ đô trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Hữu Thắng ở phút 40. Lối chơi phòng ngự phản công sở trường của CLB quân đội đã thắng phong cách kiểm soát, tấn công mạnh mẽ mà HLV Harry Kewell đang xây dựng cho CLB Hà Nội. Văn Khang và các đồng đội chỉ cầm bóng 38% nhưng số cơ hội tạo ra ngang ngửa đối phương. CLB Thể Công Viettel đã thắng 2 trận liên tiếp với cùng tỷ số 1-0 trước 2 đối thủ mạnh là CLB Nam Định và Hà Nội. Tuy nhiên, nếu muốn đua vô địch với CLB CAHN, họ cần tránh mất điểm trước những đối thủ yếu hơn trong phần còn lại của mùa giải.

2 trận còn lại trong ngày thi đấu hôm qua cũng có những diễn biến hấp dẫn. Trên sân Lạch Tray, CLB Thanh Hóa tiếp tục mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc, kiên cường rượt đuổi tỷ số với đội chủ nhà Hải Phòng. Chung cuộc, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp buộc đối phương phải chia điểm bằng trận hòa 3-3.

Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM đã "trả món nợ" trước đội Công an TP.HCM ở lượt đi (thua 1-3 trên sân Gò Đậu). Dù phải chơi tại sân Thống Nhất, các học trò HLV Đặng Trần Chỉnh đã thi đấu kiên cường để giành chiến thắng 1-0, nhờ pha lập công của Việt Cường trên chấm 11 m. Với chiến thắng này, CLB Becamex TP.HCM vươn lên vị trí thứ 10 với tổng cộng 15 điểm.

Lúc này, cuộc đua trụ hạng V-League đang rất hấp dẫn. Khoảng cách giữa các đội nhóm cuối là không nhiều. CLB Đà Nẵng có 10 điểm, kém đội PVF-CAND 1 điểm. 2 đội đứng trên là CLB Thanh Hóa, HAGL cũng chỉ có lần lượt 13, 14 điểm. Vị trí của nhóm này có thể biến động rất nhiều chỉ sau 1, 2 vòng đấu. Đây sẽ là động lực để các đội đua trụ hạng nỗ lực hơn.