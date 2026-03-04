Điểm tựa của đội tuyển nữ Việt Nam

Tại Asian Cup nữ, đội tuyển nữ VN từng 2 lần chạm trán Ấn Độ và đều giành chiến thắng ở vòng bảng, với các tỷ số 3-0 và 2-1. Dù lần gặp nhau gần nhất cách đây hơn 20 năm, thành tích đối đầu tốt hơn cũng là "điềm lành", là điểm tựa tinh thần với Huỳnh Như và các đồng đội. Và khi đặt lên bàn cân, sự chênh lệch cũng khá rõ ràng. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ VN đang đứng hạng 36 thế giới, cao hơn Ấn Độ tới 31 bậc. Khoảng cách này phần nào phản ánh chênh lệch về trình độ, sự ổn định và tần suất thi đấu quốc tế của hai đội.

Không chỉ vậy, đội tuyển nữ VN vừa trải qua chiến dịch thành công khi ở Asian Cup 2022, chúng ta có lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Dù dừng bước ở tứ kết trước Trung Quốc (đội sau đó lên ngôi vô địch), những cô gái vàng của chúng ta tiếp tục chơi xuất sắc ở vòng play-off, qua đó giành vé dự VCK World Cup nữ 2023. Hành trình ấy đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tích lũy kinh nghiệm quý giá.

Đội tuyển nữ VN (trái) quyết thắng trận ra quân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, Ấn Độ lại không có được điều tương tự. Họ thua 7 trong 9 trận gần nhất tại Asian Cup nữ, và trong 7 thất bại ấy, họ chỉ ghi được 1 bàn thắng. Hàng công thiếu sắc bén cùng sự thiếu ổn định ở hệ thống phòng ngự khiến đại diện Nam Á không được đánh giá cao ở bảng đấu này.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Trước thềm Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ VN có sự chuẩn bị bài bản và nghiêm túc. Điểm nhấn đáng chú ý là chuyến tập huấn tại Trung Quốc, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung có 2 trận giao hữu chất lượng với đội tuyển nữ Trung Quốc, đương kim vô địch của giải. Những trận đấu ấy không đơn thuần là cọ xát, mà còn giúp các cầu thủ VN làm quen với cường độ, thể lực và sự quyết liệt ở cấp độ châu lục. Tiền đạo Thanh Nhã chia sẻ: "Sau chuyến tập huấn lần này, toàn đội đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, đặc biệt là vấn đề thể lực và sự quyết liệt trong thi đấu. Đây là những yếu tố rất quan trọng khi thi đấu ở cấp độ châu lục".

Sự hưng phấn đang hiện rõ trong từng buổi tập. Toàn đội duy trì nền tảng thể lực ổn định, sự tập trung cao độ và tinh thần sẵn sàng trước ngày khai màn. HLV Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng với quá trình chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh yếu tố kỷ luật chiến thuật và tính gắn kết tập thể.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ tiền vệ trụ cột Bích Thùy. Chia sẻ bên lề buổi tập, cô cho biết: "Thùy và toàn đội đã sẵn sàng và rất hưng phấn để bước vào giải đấu. Đây là lần thứ 3 Thùy có cơ hội thi đấu tại đấu trường châu lục, may mắn là lần này Thùy không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Trước đó, Thùy từng bị chấn thương nhẹ, nhưng đã tích cực hồi phục để có thể trạng tốt nhất. Thùy hy vọng khán giả sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ đội tuyển nữ VN trong hành trình sắp tới". Việc Bích Thùy hồi phục hoàn toàn ngay trước trận ra quân mang ý nghĩa quan trọng. Cô không chỉ là mũi khoan lợi hại bên cánh, mà còn rất nguy hiểm mỗi khi di chuyển vào trung lộ.

Dĩ nhiên, Asian Cup chưa bao giờ là giải đấu dễ dàng. Mỗi trận vòng bảng đều có thể quyết định cục diện cả bảng đấu. Đội tuyển nữ VN hiểu rằng một chiến thắng mở màn sẽ tạo đà tâm lý cực lớn cho chặng đường phía trước, nhưng để làm được điều đó, các cầu thủ cần giữ được sự tập trung tối đa. Trước Ấn Độ, mục tiêu 3 điểm là rõ ràng. Với nền tảng kinh nghiệm vượt trội, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần hưng phấn, thầy trò HLV Mai Đức Chung có đủ cơ sở để hướng đến một khởi đầu thuận lợi. Tự tin nhưng không chủ quan sẽ là chìa khóa để đội tuyển nữ VN giành chiến thắng trong trận ra quân.