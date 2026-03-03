Trọng tài Hàn Quốc xinh đẹp thổi trận đội tuyển nữ Việt Nam đấu Ấn Độ: Trọng tài VAR là ai?

Theo AFC, nữ trọng tài người Hàn Quốc Kim Yu-jeong là người được giao nhiệm vụ bắt chính trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam. Trọng tài Kim Yu-jeong sinh năm 1990 và được FIFA công nhận từ năm 2018. Hiện nay, bà cũng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội ngũ trọng tài nữ châu Á.



Trọng tài Kim Yu-jeong rất quen mặt với bóng đá Việt Nam

Trước khi góp mặt tại Asian Cup nữ 2026, nữ trọng tài người Hàn Quốc từng cầm còi tại nhiều giải đấu lớn như World Cup nữ 2023, U.20 World Cup nữ 2022, cũng như các giải trẻ và cấp độ đội tuyển của châu Á. Đáng chú ý, trọng Kim Yu-jeong còn nằm trong nhóm rất ít nữ trọng tài được tin tưởng điều hành các trận đấu bóng đá nam ở cấp độ cao, trong đó có Olympic Paris 2024.

Nữ trọng tài sinh năm 1990 cũng không phải là gương mặt quá xa lạ với phần đông người hâm mộ Việt Nam. Cô từng cầm còi trong trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc tại giải U.17 châu Á 2025 hay trận U.20 nữ Việt Nam gặp U.20 nữ Indonesia tại vòng loại U.20 châu Á 2024.

Ở cấp CLB, trọng tài người Hàn Quốc cũng từng cầm còi các trận đấu của CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định tại Cúp C2 châu Á mùa 2025 - 2026. Điều này phần nào giúp bà có sự hiểu biết nhất định về cầu thủ và lối chơi đến từ Việt Nam.

Trọng tài người Hàn Quốc rất quen mặt với bóng đá Việt Nam. Bà có dung mạo khả ái ẢNH: AFC

Trọng tài Taqi sẽ điều hành VAR. Ông cũng là gương mặt rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam

Trọng tài VAR cũng rất quen mặt

Cũng theo AFC, đi cùng trọng tài Kim Yu-jeong là hai trợ lý Heba Saadieh (Palestine) và Hinthong Supawan (Thái Lan). Trọng tài thứ tư là Mahnaz Zokaee (Iran).

Ở phòng VAR, AFC giao trọng trách cho ông Muhammad Taqi, trọng tài FIFA kỳ cựu của Singapore. Ông Muhammad Taqi là trọng tài Singapore đầu tiên được FIFA công nhận có chứng chỉ VAR, từng làm nhiệm vụ tại World Cup, Olympic, Asian Cup và nhiều giải đấu lớn của AFC.

Ông Muhammad Taqi được đánh giá cao ở khả năng phân tích nhanh, can thiệp đúng trọng tâm, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến bàn thắng, phạt đền và thẻ đỏ – những yếu tố có thể trực tiếp thay đổi cục diện trận đấu. Ở giải U.23 châu Á 2026 diễn ra vào đầu năm nay, ông Muhammad Taqi cũng được AFC tin tưởng, phân công làm nhiệm vụ ở nhiều trận đấu quan trọng. Trong đó, ở 2 trận tứ kết và bán kết của U.23 Việt Nam, lần lượt gặp U.23 UAE, U.23 Trung Quốc, ông Muhammad Taqi chính là trọng tài điều khiển phòng VAR.

Trở lại với Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giải với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đối mặt không ít thách thức khi nằm ở bảng A cùng đội tuyển nữ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ. Trong đó, Nhật Bản vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng, trong khi Đài Loan và Ấn Độ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đi tiếp.



Chính vì vậy, trận ra quân gặp đội tuyển nữ Ấn Độ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Một khởi đầu thuận lợi không chỉ giúp đội bóng tạo lợi thế về điểm số mà còn giải tỏa áp lực trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn.