Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sốc: Ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền CLB Ninh Bình, bầu Đức gật đầu

Hồng Nam
Hồng Nam
03/03/2026 12:22 GMT+7

CLB Ninh Bình đã có quyết định táo bạo khi mời ông Vũ Tiến Thành tạm ngồi ghế nóng sau khi HLV người Tây Ban Nha bị chấm dứt hợp đồng.

HAGL đồng ý chi viện HLV Vũ Tiến Thành cho đội Ninh Bình

Trước yêu cầu ổn định chuyên môn trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2025-2026, ông Nguyễn Đức Thụy đã có trao đổi với Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức về phương án hỗ trợ nhân sự. 

Sốc: Ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền CLB Ninh Bình, bầu Đức gật đầu- Ảnh 1.

Ông Vũ Tiến Thành sẽ giúp CLB Ninh Bình lột xác?

Sốc: Ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền CLB Ninh Bình, bầu Đức gật đầu- Ảnh 2.

Sốc: Ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền CLB Ninh Bình, bầu Đức gật đầu- Ảnh 3.

Ninh Bình chia tay HLV Albadajelo

Theo thông tin từ Tập đoàn HAGL, trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam, phía HAGL đã thống nhất chi viện ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Học viện LPBank HAGL, đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của CLB Ninh Bình cho đến khi tìm được HLV mới. 

Việc bổ nhiệm dự kiến sẽ được hoàn tất trong ngày mai. Việc bổ sung ông Vũ Tiến Thành được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng ổn định tổ chức, duy trì tính kỷ luật và nâng cao hiệu quả chuyên môn trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Highlight CLB Nam Định 3-2 CLB Ninh Bình: Xuân Son tỏa sáng, đương kim vô địch ngược dòng ngoạn mục

Tối ngày 2.3, CLB Ninh Bình đã chấm dứt hợp đồng với HLV người Tây Ban Nha Albadajelo sau chuỗi 3 trận thất bại tại V-League. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

