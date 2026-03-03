Sốc: Ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền CLB Ninh Bình, bầu Đức gật đầu

HAGL đồng ý chi viện HLV Vũ Tiến Thành cho đội Ninh Bình

Trước yêu cầu ổn định chuyên môn trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2025-2026, ông Nguyễn Đức Thụy đã có trao đổi với Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức về phương án hỗ trợ nhân sự.

Theo thông tin từ Tập đoàn HAGL, trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam, phía HAGL đã thống nhất chi viện ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Học viện LPBank HAGL, đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của CLB Ninh Bình cho đến khi tìm được HLV mới.

Việc bổ nhiệm dự kiến sẽ được hoàn tất trong ngày mai. Việc bổ sung ông Vũ Tiến Thành được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng ổn định tổ chức, duy trì tính kỷ luật và nâng cao hiệu quả chuyên môn trong giai đoạn then chốt của mùa giải.



Tối ngày 2.3, CLB Ninh Bình đã chấm dứt hợp đồng với HLV người Tây Ban Nha Albadajelo sau chuỗi 3 trận thất bại tại V-League.