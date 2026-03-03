Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chốt sân đấu đội tuyển Việt Nam gặp Bangladesh, lộ diện kênh phát trực tiếp: Không phải VTV mà là…

Hồng Nam
Hồng Nam
03/03/2026 10:03 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Bangladesh vào ngày 26.3 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân Hàng Đẫy sau 8 năm

Đội tuyển Việt Nam đã chốt lịch thi đấu giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3, với đối thủ là Bangladesh.

Trận đấu sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 26.3 và được xem là bước khởi động quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước cuộc so tài với đội tuyển Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, tổ chức vào ngày 31.3 trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Màn so tài diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Như vậy sau 8 năm, đội tuyển Việt Nam mới trở lại sân đấu này để đá giao hữu quốc tế. Lần gần nhất Việt Nam đá Hàng Đẫy là ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2018, khi học trò HLV Park Hang-seo thắng Campuchia với tỷ số 3-0.

Chốt sân đấu đội tuyển Việt Nam gặp Bangladesh, lộ diện kênh phát trực tiếp: Không phải VTV mà là…- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Bangladesh

ẢNH: VFF

Đội tuyển Bangladesh được biết đến với biệt danh "Những con hổ Bengal", là một trong những đại diện tiêu biểu của khu vực Nam Á, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Với phong độ đang lên trong thời gian gần đây, Bangladesh được xem là đối thủ hứa hẹn mang lại những thử thách cần thiết cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho trận tái đấu với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở hai trận gần đây nhất, Bangladesh đã hòa Nepal 2-2 (giao hữu) và thắng Ấn Độ 1-0 (Vòng loại cuối Asian Cup 2027).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17 hoặc 18.3 tới, tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu liên tiếp trong quãng thời gian ngắn.

Việc lựa chọn đội tuyển Bangladesh thi đấu giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn, giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự trước khi bước vào trận đấu chính thức gặp Malaysia.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.

