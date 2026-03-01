Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Iran khó dự World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thay thế?

Hồng Nam
Hồng Nam
01/03/2026 14:40 GMT+7

Khả năng dự World Cup 2026 của Iran đang để ngỏ sau căng thẳng chiến sự với Mỹ và Israel, và nếu đại diện Tây Á không tham gia, đội tuyển Việt Nam có cơ hội tranh vé thay thế?

Câu chuyện World Cup của đội tuyển Việt Nam

Dù đã sớm dừng bước ở vòng loại thứ hai với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 trận (xếp sau Iraq và Indonesia), nhưng câu chuyện dự World Cup của đội tuyển Việt Nam bất ngờ được "hâm nóng" trở lại trong cộng đồng mạng.

Nguyên nhân nằm ở căng thẳng chiến sự giữa Iran với Mỹ, Israel. Ngày 28.2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei của Iran thiệt mạng. Câu hỏi đặt ra: đội tuyển Iran liệu có tham dự World Cup 2026?

Iran là 1 trong 8 đại diện châu Á (cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Jordan, Uzbekistan) đã có vé dự World Cup 2026, sân chơi được tổ chức tại Bắc Mỹ, do Mỹ, Canada và Mexico đăng cai.

Iran khó dự World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thay thế?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

World Cup 2026 diễn ra tại Canada, Mỹ và Mexico từ 11.6 đến 19.7, với 48 đội, thi đấu tổng cộng 104 trận tại 16 thành phố ở ba nước trên. Tại đây, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập, với các trận vòng bảng diễn ra tại Los Angeles và Seattle (Mỹ). Nếu cùng đứng nhì bảng, Iran có thể chạm trán Mỹ tại vòng knock-out. Sự hiện diện của Iran có thể kéo theo lo ngại an ninh, sau xung đột vũ trang diễn ra trong những ngày qua. 

"Đội tuyển Iran khó hướng đến World Cup 2026 sau những gì đã xảy ra", ông Mehdi Taj, Chủ tịch LĐBĐ Iran (FFIRI), khẳng định. 

Xung đột vũ trang ở Trung Đông, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran nói ‘khó tham dự World Cup 2026’

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động chiến dịch không kích phối hợp với Mỹ vào Iran, nhắm vào giới lãnh đạo cấp cao Iran, với tuyên bố rằng Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa. Hơn 200 người Iran, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và một số quan chức, đã thiệt mạng. 

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành trả đũa bằng việc phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel và nhiều căn cứ Mỹ tại các quốc gia Trung Đông.

Liên quan đến vận mệnh của đội tuyển Iran ở World Cup 2026, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Mattias Grafstrom cho biết: "Còn quá sớm để bình luận chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sát mọi diễn biến trên thế giới". 

Trong trường hợp Iran không dự World Cup, nhiều khả năng FIFA sẽ tính toán phương án thay thế, với ưu tiên World Cup có đủ 48 đội. Nếu giải chỉ còn 47 đội, thể thức thi đấu và kế hoạch tổ chức sẽ xáo trộn, trong khi chỉ còn gần bốn tháng nữa diễn ra. 

Nếu Iran dừng cuộc chơi, cơ hội có thể mở ra cho các quốc gia châu Á khác. 

AFC cân nhắc chọn ai? 

Dù Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa công bố phương án, vì còn chờ đợi diễn biến chính sự và động thái của FFIRI, nhưng có thể dự đoán, đội tuyển có thành tích tốt nhất ở vòng loại châu Á trong số các đội đã dừng cuộc chơi sẽ được cân nhắc.

Nhiều khả năng, Iraq là cái tên dự phòng cho Iran. 

Iran khó dự World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thay thế?- Ảnh 2.

Iraq (áo trắng) có thể được chọn dự World Cup nếu Iran rút lui

ẢNH: MINH TÚ

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026, Iraq đứng nhì bảng B, xếp sau Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, UAE đứng nhì bảng A, xếp sau Qatar. Tại vòng play-off châu Á, UAE thua Iraq sau hai lượt với tổng tỷ số 2-3. UAE dừng bước, còn Iraq giành vé đá play-off liên lục địa. 

Trong tháng này, Iraq sẽ đá play-off liên lục địa tại Mexico. Nếu Iran rút lui, Iraq có thể được FIFA và AFC lựa chọn dự World Cup thay thế Iran. Còn suất play-off của Iraq sẽ do chính UAE thay thế. Cách phân chia này sẽ đảm bảo quyền lợi cho các đội bóng có thành tích tốt nhất tại vòng loại World Cup 2026. 

Dù cũng thuộc AFC, nhưng đội tuyển Việt Nam không có cơ hội thay thế Iran do phải sớm dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Indonesia cũng hết cơ hội, do đứng cuối bảng B (toàn thua 2 trận) tại vòng loại thứ tư, không thể so với UAE (nhì bảng A). 

Đội tuyển Việt Nam hội quân vào tháng này, nhằm chuẩn bị cho lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, gặp Malaysia vào ngày 31.3 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Trước đó, thầy trò Kim Sang-sik đá giao hữu với Bangladesh tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội, để tổng duyệt lực lượng và thử nghiệm lối chơi. 

