AFC phạt Đình Bắc, treo giò ở đội tuyển Việt Nam: VFF cũng bị chế tài 38 triệu đồng vì…

Đình Bắc bị cấm thi đấu vì lỗi gì?

AFC đã công bố án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức ở U.23 Việt Nam.

Cụ thể, với thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp U.23 Hàn Quốc (tranh hạng ba), Đình Bắc bị treo giò 2 trận và nộp phạt 1.000 USD (26 triệu đồng). Cầu thủ sinh năm 2004 bị truất quyền thi đấu do pha vào bóng bằng gầm giày vào ống đồng đối thủ ở phút 86.

Theo quy định của AFC, Đình Bắc phải thực hiện án treo giò ở 2 trận tiếp theo trong khuôn khổ giải U.23 châu Á. Tuy nhiên, do Đình Bắc đã quá tuổi (sẽ không dự giải U.23 châu Á tiếp theo), nên án phạt được tiếp nối ở cấp độ cao hơn, đó là đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc bị phạt 1.000 USD ẢNH: TED TRẦN TV

Đình Bắc không thể ra sân ở trận đấu tới, gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra ngày 31.3 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình). HLV Kim Sang-sik cũng xác nhận thông tin nói trên với Báo Thanh Niên. Song, ông cũng khẳng định Đình Bắc còn nhiều cơ hội ở các đợt tập trung tới. Đình Bắc 22 tuổi, đang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Chân sút sinh năm 2004 đóng vai trò hạt nhân trong thành công của U.23 Việt Nam ở các giải U.23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33 (vô địch), cùng HCĐ U.23 châu Á 2026.

Trung vệ Lý Đức cũng bị treo giò 3 trận vì lỗi đánh nguội ở trận gặp U.23 Trung Quốc (bán kết châu Á). Giống với Đình Bắc, Lý Đức (sinh năm 2003) đã hết tuổi đá giải U.23, nên án phạt được thực thi ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng bị phạt 1.500 USD (38 triệu đồng) do U.23 Việt Nam có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng ở trận chung kết SEA Games, thắng 3-2 trước U.23 Thái Lan.

5 cầu thủ nhận án phạt gồm Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận.

Đội tuyển Việt Nam hội quân vào giữa tháng 3, để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội) và trận hạ màn gặp Malaysia tại lượt hạ màn Asian Cup 2027.

Sau 5 trận, Việt Nam đứng nhì bảng với 12 điểm. Nếu Tòa án Thể thao thế giới (CAS) xác định đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép ở các trận gặp Việt Nam và Nepal, Malaysia sẽ bị xử thua cả hai trận đầu với tỷ số 0-3.

Khi ấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik có vé đến Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận hạ màn.