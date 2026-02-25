CLB Nam Định nỗ lực để thoát khu vực nguy hiểm

182 ngày sa sút của CLB Nam Định

CLB Nam Định đã nối dài chuỗi ngày không biết thắng tại V-League lên con số 182, khi bại trận 0-1 trên sân Thể Công Viettel ở trận đá bù vòng 10 (diễn ra tối 25.2).

Thầy trò HLV Mauro Jeronimo đã chơi đôi công, nỗ lực đẩy cao đội hình pressing tạo sức ép, nhưng để thua từ tình huống phòng ngự mất tập trung giữa hiệp 2. Trận đấu kết thúc bằng những tranh cãi quyết liệt của thủ môn Nguyên Mạnh và tiền đạo Xuân Son với trọng tài, nhưng nhận xét công bằng, đội khách không xứng đáng có điểm.

Trước khối phòng ngự chặt chẽ bậc nhất V-League do Thể Công Viettel giăng ra, CLB Nam Định hoàn toàn bất lực. Mùa trước, Nam Định thắng dễ 2-0 trên sân đội bóng áo lính, song mọi so sánh đều khập khiễn, bởi đội bóng thành Nam mùa này đã khác rất xa.

CLB Nam Định (áo trắng) thụt lùi ẢNH: MINH TÚ

Lần gần nhất Nam Định biết thắng ở V-League, là vào ngày 27.8.2025, khi đội bóng thành Nam hạ PVF-CAND với tỷ số 2-1 tại Thiên Trường. 6 tháng qua, chính xác là 182 ngày, Nam Định trải qua chuỗi 10 trận không thắng (hòa 7, thua 3), giành 7/30 điểm tối đa. Con số đã nói lên tất cả, khi Nam Định là đội thắng ít thứ hai, ghi bàn kém thứ tư và phòng ngự kém thứ sáu tại V-League. Dù lực lượng gần như giữ nguyên từ quân đến "tướng", nhưng nhuệ khí hoàn toàn biến mất tại sân Thiên Trường.

CLB Nam Định chỉ chơi ổn ở ASEAN Club Championship (đoạt ngôi đầu bảng). Còn lại, ở AFC Champions League 2, thầy trò ông Mauro Jeronimo bị loại với vỏn vẹn 9 điểm sau 6 trận. Còn tại V-League, Văn Kiên cùng đồng đội như đoàn tàu mất lái.

Với 12 điểm sau 13 trận, CLB Nam Định đứng hạng 10, chỉ hơn vị trí thứ 13 của PVF-CAND đúng 1 điểm. Đáng lo cho Nam Định, bởi các đối thủ đua trụ hạng như SLNA, HAGL, Thanh Hóa hay PVF-CAND đều đang thể hiện ý chí quật khởi.

Đơn cử, CLB Thanh Hóa chỉ cần 16 người, vẫn hòa Nam Định, đánh bại CLB Công an TP.HCM và khiến CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trầy trật.

CLB Nam Định không bằng những đội bóng "nhà nghèo" ẢNH: ĐÔNG Á THANH HÓA

Đó là sinh khí của những đội bóng tuy không giàu, nhưng có bản sắc địa phương thực thụ. Chính cá tính chiến đấu gai góc sẽ thổi bùng ngọn lửa, giúp HAGL hay Thanh Hóa đứng vững trước nghịch cảnh, luôn tìm được ánh sáng cuối đường hầm.

Nghịch lý CLB Nam Định

Còn CLB Nam Định thì sao?

Một thống kê sẽ khiến nhiều người giật mình: dù vô địch V-League 2 năm liên tiếp, nhưng Nam Định không đóng góp bất cứ tuyển thủ nào cho U.23 và U.20 Việt Nam ở các đợt tập trung dự giải đấu lớn gần nhất. Ở U.17, Nam Định cũng chỉ có một gương mặt, đó là tiền vệ Nguyễn Đại Hiệp Việt Nam.

Trong khi Hà Nội, Thể Công Viettel, HAGL, CLB CAHN, CLB Công an TP.HCM, Ninh Bình, Thanh Hóa, PVF-CAND, Đà Nẵng... dù mạnh hay yếu cũng luôn đảm bảo hệ thống đào tạo trẻ và xây dựng lực lượng kế cận, CLB Nam Định gần như là con số 0 trong việc "trồng người".

Công thức vô địch của CLB Nam Định ở 2 mùa giải đã qua, là mua sẵn cầu thủ giỏi ở các đội bóng khác rồi lắp thành đội hình. Cách làm bóng đá kiểu "mì ăn liền" này từng diễn ra ở nhiều CLB V-League. Điểm chung của các đội bóng này là không tồn tại được lâu, hoặc nếu có duy trì đến bây giờ, thì gần như chẳng còn dấu ấn trong lòng khán giả.

Bởi xây dựng hệ thống đào tạo trẻ không chỉ để "tự cung tự cấp" nhân tài cho đội một, mà còn hình thành bản sắc chơi bóng bền vững, tạo dựng văn hóa CLB, hình thành sợi dây liên kết với địa phương, khẳng định tham vọng làm bóng đá lâu dài thay vì "ăn xổi". Những quyền lực bền vững ở V-League như Hà Nội hay Thể Công Viettel đều đi con đường này.

CLB Nam Định dựa quá nhiều vào ngoại binh, thay vì xây dựng lớp trẻ nội binh bền vững ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Nhưng CLB Nam Định lại đang chọn hướng đi khác. Đội chủ sân Thiên Trường ào ạt mua sao, ký hợp đồng với 13 ngoại binh để đá giải châu Á. Có những trận, Nam Định tung ra sân 9 ngoại binh đá chính.

Chuyện các đội đầu tư mạnh tay cho ngoại binh để tiến sâu ở châu Á là tốt. Thế nhưng, hãy nhìn bài học ở Malaysia hay Indonesia. Khi ngoại binh tràn ngập, nội binh tất yếu phải dự bị, chứ chưa nói đến cầu thủ trẻ.

Trong cơn khủng hoảng trầm trọng, CLB Nam Định chỉ có thể trông cậy ở Xuân Son, người mới trở lại sau chấn thương, cùng những cầu thủ đã chạm ngưỡng 30 như Văn Kiên, Tuấn Anh... Dù đang rất khó khăn, nhưng thầy trò HLV đội Nam Định quyết tâm sẽ vươn lên để sớm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.