CLB Nam Định phơi áo trước Thể Công Viettel: Xuân Son đua trụ hạng

Thể Công Viettel vất vả ngăn chặn Xuân Son

Vị trí thứ 11 sau 12 vòng là nỗi thất vọng lớn với đương kim vô địch CLB Nam Định. Ở màn so tài Thể Công Viettel (đá bù vòng 10 V-League), Nam Định chỉ có đường chiến thắng, nếu không muốn sa lầy sâu hơn vào cuộc đua trụ hạng.

Học trò HLV Mauro Jeronimo chọn lối chơi mạo hiểm, khi đẩy cao đội hình pressing quyết liệt. Với đầu tàu Nguyễn Xuân Son, Nam Định tạo ra áp lực lớn lên cầu môn Thể Công Viettel. Tuy nhiên, chủ nhà Thể Công Viettel có hàng thủ đủ chắc chắn, gắn kết để đứng vững.

Xuân Son (áo trắng) bị theo sát ẢNH: MINH TÚ

Phút 18, Đinh Viết Tú làm rung lưới Nam Định với cú đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh. Dù vậy, sau khi xem lại pha quay chậm, trọng tài xác định Viết Tú có lỗi, nên tước bàn thắng của chủ nhà.

Những phút sau đó chứng kiến thế trận giằng co hấp dẫn. Xuân Son đã thi đấu rất nỗ lực, khi di chuyển rộng để kết nối lối chơi. Chân sút gốc Brazil chịu khó tì đè, tranh chấp để mở đường cho đồng đội băng lên. Song, CLB Nam Định cũng cho thấy vì sao đội bóng này đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng sau 12 vòng. Đương kim vô địch nghèo nàn ý tưởng tấn công, chủ yếu lên bóng ở hai biên rồi căng vào cho Xuân Son băng cắt. Hàng thủ Thể Công Viettel đã đoán bắt ý đồ để ngăn chặn hoàn toàn.

Cựu tiền vệ U.23 Việt Nam ghi bàn

Thể Công Viettel cũng có nhiều pha tấn công đáng xem, nhưng trong ngày Mạnh Dũng và Lucao vô duyên, đội chủ nhà phải trải qua cơn hạn bàn thắng trong hiệp 2.

Ở chiều ngược lại, CLB Nam Định của HLV Jeronimo không còn đẩy cao đội hình, mà nỗ lực duy trì thế trận cân bằng rồi chờ đợi sơ hở đối thủ. Tiếc rằng, Thể Công Viettel lại là đội bóng hiếm khi mắc sai lầm, một khi đã siết chặt đội hình phòng ngự.

Nhật Nam ghi bàn quyết định ẢNH: MINH TÚ

Phút 68, hai gương mặt từng khoác chung màu áo U.23 Việt Nam đã lên tiếng để mang về bàn thắng quý giá cho Thể Công Viettel.

Văn Khang sút phạt hiểm hóc ở khoảng cách gần 30 m, buộc thủ môn Nguyên Mạnh phải bay người hết cỡ để cứu thua. Nhật Nam xuất hiện đúng lúc để dứt điểm chân trái chéo góc, mở tỷ số trận đấu. Sau khi xem lại pha quay chậm, VAR xác định Nhật Nam không việt vị ở tình huống chạy chỗ khi bà. Anh vẫn đứng trên hậu vệ Nam Định ở thời điểm Văn Khang chạm bóng.

Trận đấu bị "cắt vụn" trong những phút cuối bởi những tranh cãi liên miên, thay vì cơ hội được tạo ra. Thể Công Viettel bảo toàn chiến thắng, khi Nam Định cũng không có mảng miếng hay áp lực đủ lớn để vùng lên.

Đánh bại Nam Định, Thể Công Viettel có 25 điểm, chỉ còn kém đội nhì Ninh Bình 2 điểm. Trong khi đó, Nam Định dậm chân tại chỗ ở hạng 10 với 12 điểm, chỉ hơn đội áp chót PVF-CAND 1 điểm.

Viễn cảnh đua trụ hạng đang mở ra với Xuân Son và đồng đội.



