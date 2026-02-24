Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhánh đấu 'lạ' của đội tuyển nữ Việt Nam tại châu Á: Muốn đi World Cup, phải tránh... ngôi nhì bảng?

Hồng Nam
Hồng Nam
24/02/2026 11:41 GMT+7

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển nữ Việt Nam cần tính toán cẩn trọng nhánh đấu, nếu muốn một lần nữa trở lại đấu trường đỉnh cao World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi nếu đứng nhì bảng?

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình Asian Cup 2026 vào tháng 3, với các trận đấu lần lượt gặp Ấn Độ (4.3), Đài Loan (7.3) và Nhật Bản (10.3) trong khuôn khổ bảng C.

Asian Cup 2026 là mục tiêu trọng tâm của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi lẽ, sân chơi này cũng đóng vai trò vòng loại World Cup 2027. 6 tấm vé trực tiếp tới World Cup sẽ được trao cho 4 đội vào bán kết và 2 đội thắng play-off (diễn ra giữa 4 đội thua tứ kết). 

Mục tiêu khả dĩ của đội tuyển nữ Việt Nam là lọt vào tứ kết, sau đó nỗ lực lấy vé bán kết để giành suất trực tiếp. Nếu thua tứ kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải thắng play-off để đoạt vé. 

Nhánh đấu 'lạ' của đội tuyển nữ Việt Nam tại châu Á: Muốn đi World Cup, phải tránh... ngôi nhì bảng?- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) sẵn sàng cho Asian Cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh đích ngắm của đội tuyển nữ Việt Nam là ngôi nhì bảng C. Ở bảng đấu có Nhật Bản, Huỳnh Như cùng đồng đội khó lấy ngôi nhất, nên nhì bảng là lựa chọn hợp lý. Nếu đứng thứ ba bảng C, Việt Nam phải so điểm số và chỉ số phụ với các đội đứng thứ ba ở bảng A và B. Chỉ 2 trong số 3 đội thứ ba có thành tích tốt nhất mới đoạt vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, cách bố trí nhánh đấu kỳ lạ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang đặt ra vấn đề: nếu vào tứ kết với vị trí thứ ba, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thuận lợi hơn nhiều so với đứng nhì bảng, trong trường hợp phải đá play-off.

Cụ thể, nếu vào tứ kết với vị trí thứ ba có thành tích xuất sắc nhất, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rơi vào nhánh tứ kết 1. Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung đối đầu đội nhất bảng A, nhiều khả năng là chủ nhà Úc hoặc Hàn Quốc. 

Nếu thua tứ kết 1, Việt Nam đá play-off tranh vé vớt với đội thua trong trận thứ kết 3, giữa đội nhất bảng C (nhiều khả năng là Nhật Bản) và đội đứng thứ ba (bảng A hoặc B) có thành tích xuất sắc nhất còn lại. 

Do sức mạnh áp đảo, Nhật Bản rất sáng cửa thắng tứ kết 3. Đồng nghĩa, Việt Nam có khả năng so tài với đội thứ ba xuất sắc nhất còn lại, tức là trong nhóm các đội Iran, Bangladesh, Philippines và Uzbekistan. Đây đều là những đối thủ "dễ chịu", vừa tầm để thầy trò ông Mai Đức Chung nghĩ đến chiến thắng và vé dự World Cup. 

Nhánh đấu 'lạ' của đội tuyển nữ Việt Nam tại châu Á: Muốn đi World Cup, phải tránh... ngôi nhì bảng?- Ảnh 2.

Vị trí thứ ba giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung thuận đường hơn so với đứng nhì?

ẢNH: VFF

Còn nếu vào tứ kết với ngôi nhì bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rơi vào nhánh tứ kết 2. Thầy trò ông Chung sẽ gặp đội nhất bảng B, nhiều khả năng là Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên. 

Nếu thua tứ kết 2, Việt Nam gặp đội thua tứ kết 4 trong trận play-off. Trận tứ kết 4 diễn ra giữa đội nhì bảng A (Hàn Quốc gặp Úc) và nhì bảng B (Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên). Đội nào thua tứ kết 4 cũng đều là đối thủ cực mạnh. 

Cả 4 đội tuyển này đều nằm trong nhóm "chị đại" châu lục. Trong đó, Trung Quốc là đương kim vô địch giải, Hàn Quốc là đương kim á quân, Úc lọt vào bán kết World Cup 3 năm trước, còn CHDCND Triều Tiên là á quân bóng đá nữ ASIAD 19.

Tức là, Việt Nam sẽ đối diện thử thách "khổng lồ" ở loạt đấu play-off nếu đứng nhì bảng C và thua tứ kết. Còn nếu lọt vào tứ kết với vị trí thứ ba xuất sắc nhất và thua tứ kết, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ gặp đối thủ vừa tầm. 

Toan tính 

Dù rằng, tính toán để đứng thứ ba là lựa chọn mạo hiểm, bởi Việt Nam phải so chỉ số với các đội thứ ba khác, nhưng đường đến World Cup thông qua play-off sẽ thênh thang hơn.

Tại các sân chơi lớn như Asian Cup, ASIAD bóng đá nam, hay World Cup, chuyện các đội tính toán nhánh đấu thuận lợi chẳng phải chưa từng diễn ra. 

Các đội bóng hoàn toàn có quyền chủ động lựa chọn con đường bằng phẳng, thuận lợi nhất để phục vụ mục tiêu sau cùng. Lấy vé dự World Cup đòi hỏi chiến lược đường dài, bên cạnh chiến thuật từng trận đấu. 


Đội tuyển nữ việt nam Mai Đức Chung Asian Cup World Cup
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
