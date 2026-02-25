U.23 Việt Nam thiếu thủ lĩnh tại ASIAD 20: Đừng lo, vì HLV Kim Sang-sik đã có...

U.23 Việt Nam tìm thủ lĩnh mới

Thành công của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 (đoạt hạng ba) đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, tầm ảnh hưởng của thủ lĩnh Khuất Văn Khang đóng vai trò quan trọng.

Với kinh nghiệm dự 3 vòng chung kết U.23 châu Á (2022, 2024, 2026), với lần đầu tham dự khi mới 19 tuổi, Văn Khang đã dẫn dắt tập thể U.23 Việt Nam trên khía cạnh tinh thần. Sự chỉn chu, chuyên nghiệp và mẫu mực trên sân tập, cùng tinh thần máu lửa trên sân đấu của Văn Khang giúp HLV Kim Sang-sik như có "cánh tay nối dài" để gắn kết và thổi lửa cho tập thể.

Khi Văn Khang vắng mặt, đội phó Đình Bắc trở thành thủ lĩnh. Cũng giống Văn Khang, Đình Bắc có bề dày kinh nghiệm tích lũy từ CLB đến đội tuyển quốc gia. Chân sút sinh năm 2004 có bầu nhiệt huyết, tinh thần vững chãi cùng độ "máu" cần thiết để trở thành đầu tàu của tập thể còn non trẻ.

Văn Khang (số 11) thể hiện tốt khi đeo băng đội trưởng ẢNH: TED TRẦN TV

Thế nhưng, khi Văn Khang, Đình Bắc nhiều khả năng vắng mặt tại ASIAD 20 (diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản) do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chủ trương cử đội U.21, bài toán thủ lĩnh nan giải sẽ được đặt ra cho ông Kim. Trong danh sách U.23 Việt Nam dự ASIAD 20, hay xa hơn là giải U.23 châu Á 2028, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ còn 2 thủ môn Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, trung vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Lê Văn Thuận và tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Trong đó, chỉ có Văn Bình (SLNA) và Đức Anh (Đà Nẵng) ra sân thường xuyên ở V-League mùa này. Đồng thời, chưa tuyển thủ nào trong nhóm này từng được ông Kim cân nhắc đưa lên đội tuyển Việt Nam.

Tức là, chưa bàn tới tư chất thủ lĩnh, chưa tuyển thủ nào ở đội U.21 khẳng định được đẳng cấp chuyên môn. Văn Thuận và Lê Phát đã tiến bộ, nhưng chủ yếu là quân bài dự bị chiến lược. Văn Bình khó so sánh với Trung Kiên và cũng còn quá trẻ. Đức Anh, Đình Hải cần thời gian để được tin tưởng.

Kể cả khi được bổ sung lực lượng từ dàn Việt kiều như Lee Williams, Khoa Ngô (CLB Công an TP.HCM), Trần Thành Trung (Ninh Bình), Vadim Nguyễn (Đà Nẵng), U.23 Việt Nam thế hệ mới cũng khó đạt đến sự nhuần nhuyễn, kết dính, đặc biệt về mặt nhuệ khí chiến đấu khi thiếu một đội trưởng đủ tầm.

Giải pháp cho thầy Kim

Khi ấy, cầu thủ quá tuổi sẽ là chìa khóa để HLV Kim Sang-sik thúc đẩy tập thể. Tại ASIAD, mỗi đội bóng được đăng ký 3 cầu thủ quá tuổi (trên 23 tuổi) để làm dày lực lượng.

8 năm trước, U.23 Việt Nam (hay mang tên Olympic Việt Nam) đã đoạt hạng tư ASIAD 18 nhờ công rất lớn của 3 cầu thủ quá tuổi, gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức.

Trong khi Hùng Dũng tăng sự cơ động và sức chiến đấu cho tuyến giữa, Văn Quyết tạo khác biệt trên hàng công, Anh Đức lại mang tới giải pháp ghi bàn.

HLV Kim Sang-sik trông cậy vào cầu thủ quá tuổi? ẢNH: NGỌC LINH

Chính những nhân tố dạn dày, bản lĩnh đã bổ sung "chất thép" cho đoàn quân trẻ tuổi, giúp U.23 Việt Nam vượt qua nhiều cửa ải khó khăn như Nhật Bản, Bahrain và Syria (cùng tỷ số 1-0). Thậm chí, đội bóng của HLV Park Hang-seo còn là tập thể hiếm hoi trong lịch sử lọt tới bán kết giải mà không phải nhận bất cứ bàn thua nào.

Thiếu sót của lứa U.23 (hay nói đúng hơn là U.21) tại ASIAD 20 sẽ được HLV Kim Sang-sik khỏa lấp bằng các nhân tố quá tuổi.

Rất có thể, ông Kim sẽ trao băng đội trưởng cho một đàn anh, như cái cách ông Park từng làm với Hùng Dũng, Văn Quyết ở U.23 Việt Nam, để giải bài toán thủ lĩnh.

U.23 Việt Nam cần sự cân bằng giữa sức trẻ và độ già dơ để làm nên chuyện tại đấu trường châu Á một lần nữa.