Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son và Hoàng Hên cùng khoác áo U.23 Việt Nam đá ASIAD 20?

Hồng Nam
Hồng Nam
25/02/2026 13:23 GMT+7

HLV Kim Sang-sik cần tính toán nhân sự cho suất cầu thủ quá tuổi ở ASIAD 20 (diễn ra tháng 9 năm nay), khi U.23 Việt Nam phải có chất liệu kinh nghiệm từ đàn anh để làm nên chuyện.

Cầu thủ quá tuổi nâng tầm U.23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xin Cục TDTT Việt Nam chủ trương sử dụng lứa U.21 khoác áo U.23 Việt Nam dự ASIAD 20, diễn ra vào tháng 9.

Dù lứa U.23 Việt Nam đoạt hạng ba châu Á đầu năm nay vẫn trong độ tuổi có thể tham gia ASIAD tại Nhật Bản, nhưng VFF ưu tiên cử đội U.21 để trau dồi kinh nghiệm, nhằm chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2028 diễn ra sau đây 2 năm.

Còn 6 cầu thủ U.23 Việt Nam từng dự giải châu Á, gồm 2 thủ môn Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, trung vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương và tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Chỉ Văn Bình (SLNA) và Đức Anh (Đà Nẵng) ra sân thường xuyên ở V-League.

Xuân Son và Hoàng Hên cùng khoác áo U.23 Việt Nam đá ASIAD 20?- Ảnh 1.

Đình Bắc và Quốc Việt có thể không dự ASIAD 20

ẢNH: TED TRẦN TV

Tuy nhiên tại ASIAD, U.23 Việt Nam cùng các đối thủ dự giải hưởng lợi nhờ điều lệ bổ sung cầu thủ quá tuổi, khi cho phép mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Tại ASIAD 18 (2018), Olympic Việt Nam tạo nên lịch sử khi lần đầu đoạt hạng tư châu Á, với dấu ấn đậm nét từ bộ ba Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức trong tư cách cầu thủ quá tuổi. Hùng Dũng chơi ổn định, bền bỉ để nâng cấp tuyến giữa U.23 Việt Nam, Văn Quyết mang tới chất sáng tạo cho hàng công, trong khi Anh Đức là "đầu tàu" đảm nhiệm khâu ghi bàn. Nhờ bổ sung đúng nhân sự vào vị trí U.23 Việt Nam còn thiếu, HLV Park Hang-seo đã xây dựng tập thể thiện chiến, cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Dù vậy, tại ASIAD 19 (2023), U.23 Việt Nam (hay Olympic Việt Nam) đã sớm dừng cuộc chơi ở vòng bảng bởi lứa trẻ được cử đi chưa đủ "chín" (18/22 cầu thủ dưới 20 tuổi). HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ dùng 1/3 suất cầu thủ quá tuổi, khi gọi thủ môn Đỗ Sỹ Huy, người sau đó cũng không có đóng góp đáng kể cho đội.

Tại ASIAD 20, mục tiêu của U.23 Việt Nam là tích lũy kinh nghiệm và làm dày bản lĩnh cho lứa trẻ. Những nhân tố U.21, vốn trước đây chưa được ra sân thường xuyên, sẽ có tối thiểu 3 trận vòng bảng để thể hiện mình. Việc được "cởi trói" về thành tích sẽ giúp cầu thủ chơi thoải mái hơn.

Thế nhưng, nếu có đấu pháp phù hợp, đặc biệt với nguồn lực quá tuổi, đội hình "U.23+3" của Việt Nam có thể làm nên chuyện. 

Ông Kim gọi ai đá ASIAD? 

Bản kế hoạch cho ASIAD 20 sẽ sớm được phác thảo, HLV Kim Sang-sik có thể đề xuất triệu tập 3 tuyển thủ quốc gia để bổ sung sức mạnh cho U.23 Việt Nam.

8 năm trước, HLV Park Hang-seo đã nhìn "trúng" những gì U.23 Việt Nam còn thiếu, đó là ở tuyến giữa và tuyến tấn công, để bổ sung nhân sự chuẩn xác. 

Xuân Son và Hoàng Hên cùng khoác áo U.23 Việt Nam đá ASIAD 20?- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik cần đến Xuân Son?

ẢNH: MINH TÚ

Ở các kỳ SEA Games 30 và 31, ông Park cũng ưu tiên các suất quá tuổi cho tuyến giữa và hàng tiền đạo (Hùng Dũng, Trọng Hoàng năm 2019, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh năm 2022). Bởi đơn giản, các tiền vệ, tiền đạo trẻ hầu như chưa đạt độ chín, vì khó cạnh tranh với các đàn anh tại CLB.

Lứa U.21 (sẽ khoác áo U.23 Việt Nam) của ông Kim không phải ngoại lệ. Văn Thuận, Lê Phát, Công Phương dù có tiềm năng, nhưng chưa thể khẳng định mình. Thế hệ U.20 Việt Nam cũng chưa phát lộ tiềm năng, khi dừng bước ở vòng lại U.20 châu Á gần nhất. U.17 Việt Nam có triển vọng nhưng còn quá trẻ. Các tài năng Việt kiều như Vadim Nguyễn, Thành Trung chưa thuyết phục được ông Kim Sang-sik.

Chất liệu tấn công có thể được ông Kim lấy từ đội tuyển Việt Nam, với những hảo thủ như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải. 

Cũng giống câu chuyện của Anh Đức, Văn Quyết 8 năm trước, những đàn anh đẳng cấp là "xúc tác" cần thiết để dẫn dắt thế hệ đàn em vốn còn non nớt và thiếu thủ lĩnh tinh thần. Xuân Son hay Hoàng Hên đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội ở V-League. 

Trong khi Xuân Son một tay gồng gánh Nam Định vô địch V-League 2023 - 2024 với 26 bàn, rồi lại ghi tiếp 7 bàn ở AFF Cup 2024 để giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang, Hoàng Hên là chân sáng tạo số một V-League với 31 kiến tạo trong 5 năm. 

Hoàng Hên và Xuân Son có sợi dây liên kết đặc biệt khi còn đồng hành ở CLB Nam Định, đủ khả năng nâng tầm tuyến công U.23 Việt Nam tại ASIAD. 

Với chiến thuật "cài răng lược", đan xen lứa trẻ với lứa đàn anh, HLV Kim Sang-sik có thể bồi dưỡng lớp U.23 Việt Nam kế cận, ngay tại giải đấu mà bóng đá Việt Nam không đặt quá nhiều kỳ vọng.

Chìa khóa duy nhất là VFF cùng ông Kim có thể đàm phán với CLB để nhả người hay không, bởi tháng 9 cũng là giai đoạn khởi đầu V-League 2026 - 2027. 

