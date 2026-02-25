HAGL nói lời gan ruột tiễn biệt quân sư tận tụy của bầu Đức: ‘Cảm ơn ông vì tất cả…’

HAGL tiễn biệt GĐKT Nguyễn Văn Vinh

Cựu GĐKT Nguyễn Văn Vinh của HAGL đã qua đời lúc 3 giờ 30 phút sáng nay 25.2, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ bóng đá phố núi nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

"Tạm biệt HLV Nguyễn Văn Vinh, nguyên GĐKT CLB HAGL. Những đóng góp thầm lặng của ông cho bóng đá Việt Nam và đặc biệt CLB HAGL, đội bóng thân yêu và là lò đào tạo bóng đá trẻ mà ông từng gắn bó, dẫn dắt và xây dựng nền móng, sẽ còn mãi trong ký ức của người hâm mộ. Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho trái bóng tròn. Dù ở cương vị nào, ông vẫn là một người thầy, một nhà chuyên môn mẫu mực, một phần lịch sử của phố núi", CLB HAGL viết lời giã từ gửi đến một trong những chuyên gia mẫu mực, tận tâm đã góp sức viết nên trang sử đội bóng.

Đội bóng phố núi chia sẻ thêm: "Xin được chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân và các học trò của ông. Cầu nguyện ông ra đi nhẹ nhàng, thanh thản về nơi bình an. Cảm ơn ông vì tất cả những gì đã cống hiến".

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh (trái) và HLV Huỳnh Văn Ảnh ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Nguyễn Văn Vinh là một trong những danh thủ xuất sắc nhất bóng đá miền Bắc,cùng thời với các cựu danh thủ khét tiếng như Lê Thế Thọ, Trần Duy Long, từng khoác áo Thể Công Viettel trước năm 1975. Sau khi treo giày, ông Vinh Lần lượt nắm các đội bóng lớn như CLB Quân đội, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM rồi Công an TP.HCM. Ông từng được mời vào Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia dự SEA Games cùng với các HLV Trần Bình Sự, Phạm Huỳnh Tam Lang. Dù là ở vai trò nào, HLV trưởng hay trợ lý ông cũng không nề hà mà đều làm tốt công việc của mình.

Đỉnh cao của GĐKT Nguyễn Văn Vinh gắn liền với HAGL. Nhận lời bầu Đức về phố núi đầu những năm 2000, ông chính là người đã bắt tay xây dựng lực lượng và phối hợp với cựu danh thủ Kiatisak Senamuang đi từng bước một cách vững vàng, mang lại thời kỳ huy hoàng cho đội bóng cao nguyên với 2 chức vô địch quốc gia, đoạt siêu cúp và đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 Đông Nam Á tại Indonesia.

Sau này, ông Vinh cũng người luôn đứng sau tư vấn tận tình và vạch ra chiến lược rất cụ thể cùng với các cộng sự như Huỳnh Mau, Nguyễn Tấn Anh giúp cho bầu Đức thai nghén và hình thành nên học viện HAGL Arsenal JMG nổi đình nổi đám vào năm 2007.

"An nghỉ nhé, HLV của tôi", Kiatisak Senamuang viết lời tạm biệt người cộng sự tri kỷ trên trang cá nhân.

Cuộc đời ông Nguyễn Văn Vinh là chuỗi ngày làm việc thầm lặng, tận tâm, nói ít làm nhiều, luôn phụng sự tinh thần bóng đá đẹp. HAGL sẽ không bao giờ quên huyền thoại đã góp sức viết nên trang sử vàng cho CLB.