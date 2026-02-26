HLV Mauro từ chức vì lực bất tòng tâm, GĐKT Vũ Hồng Việt tái xuất dẫn dắt Nam Định đua trụ hạng

Đương kim vô địch Nam Định thay nhân sự cấp thượng tầng

CLB Nam Định đã nói lời chia tay HLV Mauro Jeronimo, sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở trận đá bù vòng 4.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thể giúp đội nhà có bất kỳ chiến thắng nào sau ba tháng huấn luyện tại V-League. CLB Nam Định đang trải qua khủng hoảng toàn diện với chuỗi 10 trận không thắng tại V-League, rơi xuống hạng 10 với 12 điểm sau 13 vòng.

HLV Mauro xin từ chức và được CLB Nam Định đồng ý

HLV Việt 'đỏ' tái xuất

Sau thất bại trước Thể Công Viettel, CLB Nam Định đã có 6 tháng bất thắng tại đấu trường quốc nội. Được đưa về để giải cứu Nam Định, nhưng ông Jeronimo không thể thay đổi cục diện, dù có trong tay lực lượng mạnh. Dấu ấn duy nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là chiến thắng tại ASEAN Club Championship, đưa Nam Định vào bán kết với ngôi đầu. Sau khi kết thúc hợp đồng với HLV Jeronimo, CLB Nam Định đưa ông Vũ Hồng Việt trở lại ghế HLV trường.



HLV Việt 'đỏ' với thử thách cực đại

Trước đó, ông Vũ Hồng Việt có 3 năm dẫn dắt CLB Nam Định, rồi chuyển sang ngồi ghế GĐKT khi đội sa sút ở mùa giải này. Ông Việt từng đưa Nam Định lên ngôi vương V-League 2023 - 2024 và 2024 - 2025, vô địch Siêu cúp quốc gia 2023 - 2024.



“Nam Định chỉ còn 3 ngày chuẩn bị cho trận derby với Ninh Bình. Sau khi HLV Jeronimo xin nghỉ, CLB cần một HLV hiểu đội, có thể bắt tay ngay vào việc và HLV Vũ Hồng Việt được mời. Trong thời điểm khó khăn, HLV Vũ Hồng Việt không bao giờ từ chối đội bóng. Ông sẽ bắt tay ngay vào việc hôm nay 26.2”, CLB Nam Định chia sẻ.

HLV Vũ Hồng Việt xin nghỉ vào 24.10.2025, sau khi đội thua trên sân của Gamba Osaka tại AFC Champions League 2 2025 - 2026. Sau 4 tháng, ông nhận lời trở lại giúp đội trong thời điểm khó khăn.

