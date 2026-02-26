Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Mauro từ chức vì lực bất tòng tâm, GĐKT Vũ Hồng Việt tái xuất dẫn dắt Nam Định đua trụ hạng

Hồng Nam
Hồng Nam
26/02/2026 09:11 GMT+7

HLV Mauro Jeronimo rời CLB Nam Định chỉ sau gần 3 tháng gắn bó, sau khi không thể giúp đội bóng thành Nam vực dậy ở V-League.

Đương kim vô địch Nam Định thay nhân sự cấp thượng tầng

CLB Nam Định đã nói lời chia tay HLV Mauro Jeronimo, sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở trận đá bù vòng 4. 

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thể giúp đội nhà có bất kỳ chiến thắng nào sau ba tháng huấn luyện tại V-League. CLB Nam Định đang trải qua khủng hoảng toàn diện với chuỗi 10 trận không thắng tại V-League, rơi xuống hạng 10 với 12 điểm sau 13 vòng. 

HLV Mauro từ chức vì lực bất tòng tâm, GĐKT Vũ Hồng Việt tái xuất dẫn dắt Nam Định đua trụ hạng- Ảnh 1.

HLV Mauro xin từ chức và được CLB Nam Định đồng ý

HLV Mauro từ chức vì lực bất tòng tâm, GĐKT Vũ Hồng Việt tái xuất dẫn dắt Nam Định đua trụ hạng- Ảnh 2.

HLV Việt 'đỏ' tái xuất

Sau thất bại trước Thể Công Viettel, CLB Nam Định đã có 6 tháng bất thắng tại đấu trường quốc nội. Được đưa về để giải cứu Nam Định, nhưng ông Jeronimo không thể thay đổi cục diện, dù có trong tay lực lượng mạnh. Dấu ấn duy nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là chiến thắng tại ASEAN Club Championship, đưa Nam Định vào bán kết với ngôi đầu. Sau khi kết thúc hợp đồng với HLV Jeronimo, CLB Nam Định đưa ông Vũ Hồng Việt trở lại ghế HLV trường.

HLV Việt 'đỏ' với thử thách cực đại

Trước đó, ông Vũ Hồng Việt có 3 năm dẫn dắt CLB Nam Định, rồi chuyển sang ngồi ghế GĐKT khi đội sa sút ở mùa giải này. Ông Việt từng đưa Nam Định lên ngôi vương V-League 2023 - 2024 và 2024 - 2025, vô địch Siêu cúp quốc gia 2023 - 2024.

“Nam Định chỉ còn 3 ngày chuẩn bị cho trận derby với Ninh Bình. Sau khi HLV Jeronimo xin nghỉ, CLB cần một HLV hiểu đội, có thể bắt tay ngay vào việc và HLV Vũ Hồng Việt được mời. Trong thời điểm khó khăn, HLV Vũ Hồng Việt không bao giờ từ chối đội bóng. Ông sẽ bắt tay ngay vào việc hôm nay 26.2”, CLB Nam Định chia sẻ. 

HLV Vũ Hồng Việt xin nghỉ vào 24.10.2025, sau khi đội thua trên sân của Gamba Osaka tại AFC Champions League 2 2025 - 2026. Sau 4 tháng, ông nhận lời trở lại giúp đội trong thời điểm khó khăn.

Tin liên quan

Văn Hậu tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu hàng thủ trong mơ

Văn Hậu tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu hàng thủ trong mơ

Nhìn vào phong độ ấn tượng của Văn Hậu, trận giao hữu với Bangladesh ngày 26.3 hứa hẹn sẽ là dịp để đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik ra mắt bộ 3 trung vệ trong mơ.

Đương kim vô địch Nam Định ‘vùng vẫy’ thoát hiểm, sẽ lâm vào cảnh xuống hạng nếu...

Xuân Son và Hoàng Hên cùng khoác áo U.23 Việt Nam đá ASIAD 20?

Khám phá thêm chủ đề

Nam Định Thể Công Viettel Vũ Hồng Việt Mauro Jeronimo Jeronimo Mauro V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận