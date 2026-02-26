Văn Hậu tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu hàng thủ trong mơ

Đoàn Văn Hậu có thể hình to còn hơn cả Tây Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam chờ Văn Hậu

Đêm 24.2, Văn Hậu đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của mình bằng bàn thắng từ gần giữa sân: Một cú lốp bóng hoàn hảo đánh bại thủ môn Xuân Hoàng của CLB Thanh Hóa để giúp CLB CAHN dẫn ngược 2-1, mở ra chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Văn Hậu cho đội bóng chủ quản. Pha lập công ở trình độ cao đó tự thân nó là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của chàng cầu thủ từng được đánh giá là hậu vệ trái toàn diện nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Có một điểm đặc biệt, kể từ khi trở lại V-League ở mùa giải này, Văn Hậu đã từ bỏ thói quen bám biên với những pha bứt tốc và ngoặt bóc cường độ cao, để bó vào trong như trung vệ lệch trái phù hợp hơn cho anh sau những chấn thương.

Văn Hậu quá giàu kinh nghiệm để thích ứng nhanh vai trò trung vệ lệch trái ảnh: Minh Tú

Sự trở lại rực sáng của Văn Hậu đã mở ra một viễn cảnh rất đáng chờ đợi rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào một "tân binh" hoàn hảo cho vị trí trung vệ lệch trái.

Thực tế từ nhiều năm qua kể từ khi chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, đội tuyển Việt Nam luôn tìm kiếm một mẫu cầu thủ có đủ sức mạnh, thể hình, kỹ chiến thuật và khả năng phát động tấn công cho vị trí trung vệ lệch trái.

Khi Tiến Dũng đã bước qua tuổi "băm", việc Văn Hậu tỏa sáng ở CLB CAHN là một chìa khóa hoàn hảo: cao 1,85 m, dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở mọi cấp độ, đánh chặn và đi bóng, phát động tấn công thậm chí sút xa cực tốt.

Hàng thủ trong mơ

Văn Hậu cùng đội tuyển Việt Nam trận thắng Indonesia 2-0 ở bán kết AFF Cup 2022 ảnh: Độc Lập

Rõ ràng, khi chứng kiến Văn Hậu cho thấy mình vẫn khỏe và sở hữu cảm giác bóng hoàn hảo như thế nào qua cú vung chân ghi bàn từ giữa sân, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik hẳn sẽ rất vui vẻ.

Vài năm trước, HLV Troussier từng muốn Văn Hậu đá trung vệ lệch trái, nhưng khi đó anh vẫn muốn đá bám biên. Còn lúc này, ông Kim sẽ có thể tự tin sử dụng Văn Hậu như một phần của bộ 3 trung vệ mới toanh đáng chờ đợi cho trận gặp Bangladesh ngày 26.3 tới.

Bên cạnh những gương mặt thân quen như Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh…, đội tuyển Việt Nam trong trận "làm nóng" với Bangladesh ngoại trừ ra mắt các tân binh Hoàng Hên, Lê Giang Patrik hoàn toàn có thể trình làng bộ 3 trung vệ mới.

HLV Troussier từng nhắm Văn Hậu cho vai trò trung vệ đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Cụ thể, Văn Hậu sẽ đá trung vệ lệch trái, trong khi Phi Long (tên cũ Gustavo, cao 1,95 m) có thể sẽ đá thòng và vị trí trung vệ lệch phải sẽ là Bùi Hoàng Việt Anh (1,84 m).

Đây sẽ là bộ 3 trung vệ cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với chiều cao trung bình 1,88 m, đủ để làm nản lòng các đối thủ muốn chơi bóng dài hoặc tạt bóng từ 2 biên.

Kết hợp với những thủ thành Nguyễn Filip (1,92 m), Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrick (1,88 m), Trần Trung Kiên (1,91 m) thì rõ ràng HLV Kim Sang-sik đang sở hữu bộ đế phòng ngự "trong mơ".

Tất nhiên, những tính toán này hoàn hảo trên lý thuyết. Còn thực tế, HLV Kim Sang-sik sẽ ra quyết định, sau khi chứng kiến và đánh giá những "tân binh" kể trên thể hiện trong các bài tập với các thành viên còn lại của hàng thủ đội tuyển Việt Nam vốn không có ai nghiễm nhiên chắc suất đá chính cả.