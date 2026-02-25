Đội tuyển nữ Việt Nam quyết trở lại World Cup

Đ ỘI TUYỂN NỮ VN TẬP HUẤN KỸ

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, đội tuyển nữ VN đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN, trước khi chốt danh sách tham dự Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Úc. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải vượt những khó khăn, trở ngại khi không có sự phục vụ của Nguyễn Thị Vạn và Chương Thị Kiều. Bù lại, đội tuyển nữ VN đã đón chào sự trở lại của Dương Thị Vân - lá chắn thép cực kỳ quan trọng đang dần tìm lại phong độ cao nhất. Để phục vụ hành trình chinh phục Asian Cup nữ 2026, cũng là vòng loại tranh vé dự World Cup nữ 2027 tại Brazil, các cô gái VN đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vào cuối tháng 1, đội tuyển nữ VN có 2 trận giao hữu gặp Uzbekistan tại Hà Nội với kết quả 1 thắng (tỷ số 1-0) và 1 thua (2-6, đội hình B). Tiếp đó, đội tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 7 - 14.2, gồm 2 trận giao hữu với đội chủ nhà Trung Quốc (thua 0-2 và 1-6), nơi HLV Mai Đức Chung đã tận dụng tối đa cơ hội cho các thử nghiệm cuối cùng.

Đội tuyển nữ VN đã sẵn sàng chinh phục Asian Cup 2026 để trở lại đấu trường World Cup Ảnh: VFF

Trở về VN ngày 14.2, đội tuyển nữ VN tập nhẹ vào sáng 15.2, sau đó được "xả trại" về đón năm mới cùng gia đình, trước khi hội quân trở lại ngày 18.2 và tập luyện cho đến nay. Dự kiến ngày 27.2, toàn đội sẽ bay vào TP.HCM, tiếp đó nối chuyến đến Úc, trước khi ổn định chỗ ở tại TP.Perth sẵn sàng cho hành trình chinh phục Asian Cup nữ 2026, với mục tiêu săn vé dự World Cup lần thứ 2 liên tiếp.

M ỤC TIÊU W ORLD C UP

Tại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ VN thi đấu các trận trong khuôn khổ bảng C trên sân Perth Rectangular tại TP.Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4.3), Đài Loan (7.3) và Nhật Bản (10.3). HLV Mai Đức Chung đã xác định gần như rõ ràng 26 cầu thủ sẽ bay sang Úc, khi Nguyễn Thị Kim Yên, Hồ Thị Thanh Thảo bị chấn thương khó theo kịp. Dự kiến đội tuyển nữ VN sẽ có đầy đủ những hảo thủ giàu kinh nghiệm như đội trưởng Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan, Hải Yến, Kim Thanh, Bích Thùy, Thu Thảo… Song song đó, HLV Mai Đức Chung cũng chốt bộ khung trẻ với hơn chục cái tên sinh từ năm 2000 trở lại, như Thanh Nhã, Trần Thị Duyên, Vũ Thị Hoa, Hải Linh, Vạn Sự… Đặc biệt, sự trở lại của Dương Thị Vân được đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tiền vệ trụ mạnh mẽ này không chỉ gia cố chất thép tuyến giữa mà còn giúp cân bằng lối chơi cho đội tuyển nữ VN. Cô sẽ là điểm tựa để các đồng đội trẻ xung quanh tự tin đảm nhận nhiều trọng trách hơn ở sân chơi cao nhất châu lục.

HLV Mai Đức Chung nhận định: "Mục tiêu của đội tuyển nữ VN ở Asian Cup nữ 2026 là tiến vào vòng trong. Thời gian chuẩn bị vừa qua, đội đã rất nghiêm túc dù phải tập luyện giáp tết và xuyên tết. Toàn đội rút ngắn thời gian nghỉ đón năm mới, tập sớm hơn từ mùng 2 tết, thể hiện tinh thần tập trung cao độ. Việc lãnh đạo Cục TDTT, Bộ VH-TT-DL và VFF liên tục gặp gỡ, động viên đã khiến các cầu thủ rất phấn khởi và quyết tâm hơn. Tôi rất vui khi suốt giai đoạn tập huấn vừa qua, tất cả đã hoàn thành tốt giáo án BHL đề ra, mọi vị trí đều khỏe mạnh, đặc biệt Dương Thị Vân đã đạt sự sẵn sàng cao nhất. Triết lý sức mạnh tập thể giúp đội tuyển nữ VN tìm được sự thay thế thích hợp cho những cầu thủ vắng mặt. Đặc biệt, các gương mặt trẻ như Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Trần Nhật Lan… đang rất nỗ lực và tiến bộ nhiều. Họ cho thấy sự sẵn sàng, có thể đảm đương được nhiều trọng trách hơn nữa".