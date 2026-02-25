Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu giao hữu Bangledesh, làm nóng trước trận đại chiến Malaysia

Linh Nhi
Linh Nhi
25/02/2026 16:16 GMT+7

VFF chính thức xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu làm nóng với đối thủ Bangladesh ngày 26.3, trước khi bước vào trận quyết đấu với Malaysia ngày 31.3 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu giao hữu Bangledesh, làm nóng trước trận đại chiến Malaysia- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Bangladesh ngày

ảnh: VFF

Cơ hội tăng hạng FIFA cho đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã chốt lịch thi đấu giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3.2026, với đối thủ là đội tuyển Bangladesh đến từ khu vực Nam Á. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 26.3.

Đây được xem là bước khởi động quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước cuộc so tài với đội tuyển Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, tổ chức vào ngày 31.3 trên SVĐ Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Đội tuyển Bangladesh, được biết đến với biệt danh "Những con hổ Bengal", là một trong những đại diện tiêu biểu của khu vực Nam Á, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu giao hữu Bangledesh, làm nóng trước trận đại chiến Malaysia- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến 2 chiến thắng trong tháng 3

ảnh: Thụy An

Với phong độ đang lên trong thời gian gần đây, Bangladesh được xem là đối thủ hứa hẹn mang lại những thử thách cần thiết cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở 2 trận đấu gần đây nhất, Bangladesh đã hòa Nepal 2-2 trong trận giao hữu và thắng Ấn Độ 1-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17 hoặc 18.3 tới, tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu liên tiếp ở FIFA Day tháng 3.

Việc lựa chọn đội tuyển Bangladesh thi đấu giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn, giúp BHL rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự trước khi bước vào trận đấu chính thức gặp Malaysia.

