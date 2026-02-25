*NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Sau thất bại bất ngờ 0-2 trước Úc trong ngày ra quân hôm 24.2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang đứng trước bài toán buộc phải thắng trong cuộc đối đầu then chốt với Philippines vào chiều nay (25.2). Dù đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn rất nhiều so với Philippines (hạng 69), nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã bộc lộ những chệch choạc trong khâu dứt điểm và khả năng chống phản công ở trận mở màn.

Hiện tại, với việc Philippines đã có trong tay 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar ở lượt đầu, cục diện bảng B đang đẩy những nhà đương kim vô địch Việt Nam vào thế khó, biến trận đấu lúc 13 giờ 30 hôm nay trở thành một trận đấu "sống còn" cho tấm vé vào bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam rất cần chiến thắng trước Philippines ẢNH: VFF

Philippines không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt. Lối chơi phòng ngự số đông và sự tiến bộ vượt bậc về thể lực của đội bóng này sẽ là thử thách cực đại cho hàng công của Việt Nam, vốn đang gặp áp lực tâm lý nặng nề sau trận thua trắng trước Úc. Để hóa giải lối chơi của Philippines, các cô gái áo đỏ cần lấy lại sự thanh thoát trong các pha phối hợp nhóm và đặc biệt là sự nhạy bén của các chân sút chủ lực, bởi một kết quả hòa lúc này cũng có thể khiến cánh cửa đi tiếp trở nên vô cùng hẹp trước lượt trận cuối gặp Myanmar.

Người hâm mộ đang kỳ vọng vào bản lĩnh của Trần Thị Thùy Trang và các đồng đội sẽ được phát huy đúng lúc trong hoàn cảnh khó khăn nhất, để khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực. Một chiến thắng không chỉ giúp Việt Nam lấy lại quyền tự quyết mà còn là cú hích tinh thần quan trọng trước khi bước vào những vòng đấu knock-out căng thẳng phía trước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng hoàn toàn đủ khả năng vượt qua áp lực để giành trọn 3 điểm, qua đó thắp lại tiến sâu vào giải đấu năm nay.