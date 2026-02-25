Vĩnh biệt cựu Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL Nguyễn Văn Vinh, 'quân sư' lẫy lừng của bầu Đức

Từ một HLV đầy gian truân đến "quân sư" của bầu Đức

Nói đến chuyên gia Nguyễn Văn Vinh không thể không nhắc đến sự nghiệp khá lẫy lừng khi còn khoác áo Thể Công trước năm 1975. Với biệt danh "Vinh tàu", ông được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc của miền bắc cùng thời với các cựu danh thủ khét tiếng như Lê Thế Thọ, Trần Duy Long. Sau giải phóng, ông cùng gia đình vào TP.HCM sinh sống.

Cuộc đời bóng đá sau đó của ông 3 chìm, 7 nổi. Ông vốn được mệnh danh là "chiến lược gia bóng đá", một trong số ít người am hiểu sâu sắc về kỹ - chiến thuật nhưng lại không gặp thời khi cầm quân. Lần lượt nắm các đội bóng lớn như CLB Quân đội, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM rồi Công an TP.HCM nhưng nếu đội không xuống hạng thì cũng lận đận, xáo trộn. Nhiều người khi đó cho rằng ông không có số cầm quân, nặng lý thuyết hơn thực hành.

HLV Nguyễn Văn Vinh luôn tâm huyết với công việc ẢNH: KHẢ HÒA

Nhưng là một người đam mê và tâm huyết với nghề, ông vẫn dấn thân cho con đường mình đã chọn. Ông bôn ba qua nhiều đội bóng từ hạng nhì, hạng nhất đến V-League, xuôi từ miền trung vào An Giang, đi đến đâu ông cũng góp phần làm cho bóng đá ở đó thêm sức sống, giúp cho nhiều gương mặt trẻ hoặc chưa nổi bật bước ra từ "bóng tối" để trở thành những trụ cột cho đội bóng địa phương mình. Có người còn được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Trong sự nghiệp của mình, ông từng được mời vào Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia dự SEA Games cùng với các HLV Trần Bình Sự, Phạm Huỳnh Tam Lang. Dù là ở vai trò nào, HLV trưởng hay trợ lý ông cũng không nề hà mà đều làm tốt công việc của mình. Có tiếp xúc mới thấy tính cách của ông là vậy, khá ôn hòa, không câu nệ, sẵn sàng dấn thân làm bất cứ việc gì, miễn là làm cho bóng đá tốt lên. Nhưng khi thấy việc chướng tai gai mắt, ông vẫn sẵn sàng đấu tranh, đáp trả mạnh mẽ vì ông bao giờ cũng tin rằng "đứng ở lập trường có chuyên môn thì phải làm sao vững vàng về chuyên môn, không để những chuyện ngoài chuyên môn can thiệp quá sâu".

HLV Nguyễn Văn Vinh, "quân sư" của bầu Đức ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Nguyễn Văn Vinh luôn tư vấn kịp thời cho bầu Đức ẢNH: KHẢ HÒA

Chính vì tính cách bộc trực, thẳng thắn đó mà đầu những năm 2000, bầu Đức đã mời ông về phố núi để bắt đầu cho chiến dịch giúp cho CLB Hoàng Anh Gia Lai thăng hạng rồi bật lên. Ông chính là người đã bắt tay gầy dựng lực lượng và phối hợp với cựu danh thủ Kiatisak đi từng bước một cách vững vàng, mang lại thời kỳ huy hoàng cho đội bóng cao nguyên với 2 chức vô địch quốc gia, đoạt siêu cúp và đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 Đông Nam Á tại Indonesia.

Thời đó ông chính là giám đốc kỹ thuật một CLB đầu tiên đúng nghĩa của Việt Nam, một người đứng phía sau khác với vai trò của ông Calisto cũng là giám đốc kỹ thuật của CLB Gạch Đồng Tâm Long An. Ông không can thiệp trực tiếp vào các vấn đề về chuyên môn, tôn trọng vai trò HLV trưởng, nhưng luôn có những tư vấn đúng đắn, cần thiết từ phía sau. Chính Kiatisak bằng giọng Việt lơ lớ nhưng thể hiện sự thân thương, kính trọng khi gọi ông là "bố Vinh". Cả đội bóng Hoàng Anh Gia Lai cũng gọi ông bằng cái tên trìu mến đó. Kiatisak quý ông đến nỗi sau này có lần quay lại Việt Nam vẫn đến thăm ông đều đặn.

Ông Nguyễn Văn Vinh và "Zico" Kiatisak ẢNH: KHẢ HÒA

Lùi về phía sau Kiatisak rồi cả làm công việc "quân sư" cho những Arjihan, Huỳnh Văn Ảnh, "bố Vinh Gia Lai" đã cùng họ gặt hái liên tiếp hết thành công này đến thành công khác. Nhiều người đã xem ông như một công thần ở HAGL, người luôn đứng sau tư vấn tận tình và vạch ra chiến lược rất cụ thể cùng với các cộng sự như Huỳnh Mau, Nguyễn Tấn Anh giúp cho bầu Đức thai nghén và hình thành nên học viện HAGL Arsenal JMG nổi đình nổi đám vào năm 2007.

Thời đó ông dấn thân với kế hoạch đào tạo trẻ, xuôi Nam ngược Bắc để tìm và kiểm tra nhân tài cho lứa Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG và cả lứa trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh cũng có phần được chăm chút từ bàn tay của ông. Thầy Giôm (HLV Graechen Guilliame), thầy của những tài năng này từng nói: "Bố Vinh luôn ân cần, sâu sát với công việc đào tạo trẻ và hết lòng với công việc, giúp chúng tôi rất nhiều về công tác chuyên môn".

HLV Nguyễn Văn Vinh và cầu thủ HAGL ẢNH: KHẢ HÒA

Về hưu nhưng vẫn làm "ông già Ninh Thuận"

Năm 2009, tuổi cao sức yếu khi đã bước vào U.70, "bố Vinh Gia Lai" xin bầu Đức nghỉ hưu sau hơn 7 năm cống hiến. Khi đó bầu Đức nhắn nhủ các cộng sự dù "bố Vinh" chia tay HAGL nhưng mọi người phải luôn đối xử tốt và thường xuyên thăm hỏi, cần thì phải trao đổi xin ý kiến tư vấn của ông. Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cứ mỗi dịp tết, lễ đều đến thăm ông và luôn mời ông lên Pleiku xem các trận đấu V-League. Ông luôn nhận lời và theo dõi thường xuyên vài năm sau đó.

Ông Nguyễn Văn Vinh và HLV Arjhan ẢNH: KHẢ HÒA

Dù vậy ông luôn đau đáu với bóng đá trẻ, thích được làm bóng đá do chính mình tư vấn đào tạo trẻ. Có năm ông vẫn cùng ông Trần Văn Minh, Phó giám đốc CLB HAGL đi tuyển chọn các lứa kế cận cho HAGL. Khi đó có cả 7.000 em lứa tuổi 10-11 trên cả nước đăng ký, rất nhiều em có triển vọng. Ông đã tư vấn cho bầu Đức liên kết cùng trường Đại học TDTT T.Ư 2 ra đời thêm một lớp đào tạo trẻ nữa hay sau này là Học viện bóng đá Nutifood. Đó chính là niềm vui và động lực ở tuổi "thất thập cổ lai hy "của bố Vinh.

Trong thời gian này ông tham gia cùng Ban tổ chức giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên, đi bình luận và tham gia hỗ trợ chuyên môn, đặc biệt là với Ninh Thuận, một vùng đất trước đó chưa có gì về bóng đá. Chính ông đã tư vấn đưa một vài cầu thủ HAGL về làm bộ khung giúp cho đội U.21 Ninh Thuận lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết giải U.21 quốc gia năm 2012. Thời đó mỗi khi ông xuất hiện ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm là được lãnh đạo và nhân dân địa phương hoan nghênh, xem ông là một "ông già Ninh Thuận" có những đóng góp hữu hiệu cho vùng đất này.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh và HLV Huỳnh Văn Ảnh ẢNH: KHẢ HÒA

Những năm sau đó ông vẫn thường lên sóng của HTV, truyền hình Báo Thanh Niên bình luận bóng đá từ World Cup đến Euro, từ SEA Games đến AFF cup, tham gia trao giải các cuộc thi dự đoán bóng đá. Đầu những năm 2020, ông bị phát hiện bệnh parkinson khiến cho việc đi lại rất chậm chạp, khó khăn, trí nhớ không còn minh mẫn và dần yếu hẳn. 2 năm gần đây ông ngồi xe lăn và chuyện gì đến cũng đã đến. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào 3 giờ 30 phút sáng 25.2.2026.

Tạm biệt ông, một người đã có hơn 50 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, một trong những chuyên gia hàng đầu mang lại nhiều đóng góp có giá trị cho CLB HAGL và nhiều đội bóng khác, đặc biệt với công tác đào tạo trẻ. Những gì ông để lại mãi mãi sẽ được khắc ghi. Linh cữu ông được quàng tại pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, P.Bình Trưng, TP.HCM) từ tối nay và an táng tại Hoa viên Nghĩa Trang Sala Garden (Đồng Nai) vào ngày 27.2. "Bố Vinh Gia Lai" hay "Ông già Ninh Thuận" ra đi thanh thản, ông nhé!