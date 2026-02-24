Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN lừng lững ngôi đầu, HAGL đẩy Nam Định vào thế nguy nan

Thu Bồn
Thu Bồn
24/02/2026 22:05 GMT+7

CLB Công an Hà Nội (CAHN) xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau chiến thắng trước CLB Thanh Hóa vào tối 24.2.

CLB CAHN gia tăng cách biệt với đội nhì bảng

Ở trận đấu bù vòng 10 V-League diễn ra tối 24.2 trên sân Thanh Hóa, CLB CAHN bất ngờ bị thủng lưới trước. Từ một sai lầm của hệ thống phòng ngự đối phương, Damoth Thongkhamsavath đã ghi bàn đẹp mắt để đưa đội bóng xứ Thanh mở tỷ số. Tuy nhiên, đẳng cấp và bản lĩnh đã giúp CLB CAHN tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Lần lượt, Alan Sebastiao (cú đúp) và Đoàn Văn Hậu đã thay phiên nhau tỏa sáng để giúp thầy trò HLV Polking thắng chung cuộc 3-1 trước đội chủ sân Thanh Hóa.

Highlight CLB Thanh Hóa 1-3 CLB CAHN: Siêu phẩm sút xa của Đoàn Văn Hậu

Giành 3 điểm trọn vẹn, CLB CAHN tiếp tục đứng vững trên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng với 32 điểm. Đến lúc này, đội bóng của HLV Polking đã tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng CLB Ninh Bình (27 điểm), nhưng đá ít hơn 1 trận.

Phía ngược lại, CLB Thanh Hóa xếp hạng 12 với 12 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN lừng lững ngôi đầu, HAGL đẩy Nam Định vào thế nguy nan- Ảnh 1.

CLB CAHN gia tăng khoảng với đội đứng nhì Ninh Bình lên 5 điểm

ẢNH: CMH

Trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày giữa CLB Nam Định và Thể Công Viettel cũng thuộc khuôn khổ đấu bù vòng 10. Đội bóng ngành quân đội đã đánh bại đương kim vô địch với tỷ số tối thiểu. Lê Quốc Nhật Nam là cái tên đã ghi bàn để mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng của HLV Velizar Popov.

Thể Công Viettel duy trì vị trí tốp 3 với 25 điểm. Trong khi đó, CLB Nam Định giậm chân tại chỗ ở hạng 10 với 12 điểm. Nam Định hiện còn đứng dưới cả HAGL (tốp 8) và SLNA (tốp 9).

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN lừng lững ngôi đầu, HAGL đẩy Nam Định vào thế nguy nan- Ảnh 2.

Alan tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp CLB CAHN ngược dòng trước đội Thanh Hóa

ẢNH: CLB CAHN

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Văn Hậu lập siêu phẩm giúp đội Công an Hà Nội ngược dòng đánh bại CLB Thanh Hóa

Bàn thắng tuyệt đẹp của Văn Hậu cùng cú đúp của Alan giúp đội Công an Hà Nội ngược dòng đánh bại CLB Thanh Hóa ở trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay trên sân Thanh Hóa.

Bảng xếp hạng giải Đông Nam Á mới nhất: Việt Nam đứng vị trí khó tin, ai đang ở tốp 1?

Việt Nam 0-2 Úc, giải futsal nữ Đông Nam Á: Vấp ngã trận ra quân!

Khám phá thêm chủ đề

V-League Bảng xếp hạng V-League bảng xếp hạng v-league mới nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận