Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN lừng lững ngôi đầu, HAGL đẩy Nam Định vào thế nguy nan

CLB CAHN gia tăng cách biệt với đội nhì bảng

Ở trận đấu bù vòng 10 V-League diễn ra tối 24.2 trên sân Thanh Hóa, CLB CAHN bất ngờ bị thủng lưới trước. Từ một sai lầm của hệ thống phòng ngự đối phương, Damoth Thongkhamsavath đã ghi bàn đẹp mắt để đưa đội bóng xứ Thanh mở tỷ số. Tuy nhiên, đẳng cấp và bản lĩnh đã giúp CLB CAHN tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Lần lượt, Alan Sebastiao (cú đúp) và Đoàn Văn Hậu đã thay phiên nhau tỏa sáng để giúp thầy trò HLV Polking thắng chung cuộc 3-1 trước đội chủ sân Thanh Hóa.

Highlight CLB Thanh Hóa 1-3 CLB CAHN: Siêu phẩm sút xa của Đoàn Văn Hậu

Giành 3 điểm trọn vẹn, CLB CAHN tiếp tục đứng vững trên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng với 32 điểm. Đến lúc này, đội bóng của HLV Polking đã tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng CLB Ninh Bình (27 điểm), nhưng đá ít hơn 1 trận.

Phía ngược lại, CLB Thanh Hóa xếp hạng 12 với 12 điểm.

CLB CAHN gia tăng khoảng với đội đứng nhì Ninh Bình lên 5 điểm ẢNH: CMH

Trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày giữa CLB Nam Định và Thể Công Viettel cũng thuộc khuôn khổ đấu bù vòng 10. Đội bóng ngành quân đội đã đánh bại đương kim vô địch với tỷ số tối thiểu. Lê Quốc Nhật Nam là cái tên đã ghi bàn để mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng của HLV Velizar Popov.

Thể Công Viettel duy trì vị trí tốp 3 với 25 điểm. Trong khi đó, CLB Nam Định giậm chân tại chỗ ở hạng 10 với 12 điểm. Nam Định hiện còn đứng dưới cả HAGL (tốp 8) và SLNA (tốp 9).

Alan tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp CLB CAHN ngược dòng trước đội Thanh Hóa ẢNH: CLB CAHN