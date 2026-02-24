Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026

Bảng xếp hạng giải Đông Nam Á mới nhất: Việt Nam đứng vị trí khó tin, ai đang ở tốp 1?

Thu Bồn
Thu Bồn
24/02/2026 18:31 GMT+7

Sau lượt trận mở màn đầy biến động tại bảng B giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, đội tuyển Việt Nam hiện đứng ở vị trí cuối bảng.

Việt Nam thất bại ở trận ra quân

Trong trận ra quân diễn ra vào trưa ngày 24.2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã phải nhận một kết quả đầy nghiệt ngã khi để thua 0-2 trước tân binh Úc. Dù tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng sự thiếu may mắn cùng những sai lầm ở thời điểm quyết định đã khiến các cô gái áo đỏ phải trả giá bằng hai bàn thua ở phút 23 do công của Fruscalzo và phút 39 do công của Fazzari.

Bảng B càng trở nên khó lường hơn với kết quả của cặp đấu giữa Philippines và Myanmar diễn ra cùng ngày. Đội tuyển Philippines đã có khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đối thủ Myanmar. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của cầu thủ Tolentin ở phút thứ 14, mang về 3 điểm quý giá và giúp Philippines vươn lên chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Bảng xếp hạng giải Đông Nam Á mới nhất: Việt Nam đứng vị trí khó tin, ai đang ở tốp 1?- Ảnh 1.

Đương kim vô địch Việt Nam để thua Úc ở trận quân

ẢNH: FAT

Dựa trên kết của lượt trận đầu tiên, vị trí dẫn đầu bảng B thuộc về đội tuyển Úc với 3 điểm và hiệu số +2. Xếp ở vị trí thứ hai là đội tuyển Philippines với cùng 3 điểm nhưng có hiệu số +1. Đội tuyển Myanmar đứng ở vị trí thứ ba khi chưa có điểm nào cùng hiệu số -1. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hiện đang tạm đứng ở vị trí cuối bảng do chưa có điểm nào và chịu hiệu số bàn thắng bại là -2.

Cục diện này đặt ra một áp lực lớn lên vai đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng trong hành trình bảo vệ ngôi hậu khu vực. Từ vị thế ứng cử viên số một, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục gặp những thử thách. Các cô gái VN buộc phải giành được những kết quả thực sự thuận lợi trong hai lượt trận sắp tới nếu không muốn sớm dừng bước.

Bảng xếp hạng giải Đông Nam Á mới nhất: Việt Nam đứng vị trí khó tin, ai đang ở tốp 1?- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận đầu tiên

ẢNH: CMH

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 25.2, đội tuyển futal nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Philippines. Đây được xem là trận đấu quan trọng để Trần Thị Thùy Trang và các đồng đội tìm lại bản sắc cũng như cơ hội đi tiếp tại giải futsal nữ Đông Nam Á năm nay.

Tin liên quan

Việt Nam 0-2 Úc, giải futsal nữ Đông Nam Á: Vấp ngã trận ra quân!

Việt Nam 0-2 Úc, giải futsal nữ Đông Nam Á: Vấp ngã trận ra quân!

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã để thua 2 bàn trước đội Úc trong trận ra quân tại giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Lê Huỳnh Đức chính thức gia nhập Học viện HAGL, được thủ môn Trung Kiên chào đón

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đội tuyển Việt Nam đội tuyển futsal nữ Việt Nam giải futsal nữ đông nam á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận