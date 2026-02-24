Bảng xếp hạng giải Đông Nam Á mới nhất: Việt Nam đứng vị trí khó tin, ai đang ở tốp 1?

Việt Nam thất bại ở trận ra quân

Trong trận ra quân diễn ra vào trưa ngày 24.2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã phải nhận một kết quả đầy nghiệt ngã khi để thua 0-2 trước tân binh Úc. Dù tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng sự thiếu may mắn cùng những sai lầm ở thời điểm quyết định đã khiến các cô gái áo đỏ phải trả giá bằng hai bàn thua ở phút 23 do công của Fruscalzo và phút 39 do công của Fazzari.

Bảng B càng trở nên khó lường hơn với kết quả của cặp đấu giữa Philippines và Myanmar diễn ra cùng ngày. Đội tuyển Philippines đã có khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đối thủ Myanmar. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của cầu thủ Tolentin ở phút thứ 14, mang về 3 điểm quý giá và giúp Philippines vươn lên chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Đương kim vô địch Việt Nam để thua Úc ở trận quân ẢNH: FAT

Dựa trên kết của lượt trận đầu tiên, vị trí dẫn đầu bảng B thuộc về đội tuyển Úc với 3 điểm và hiệu số +2. Xếp ở vị trí thứ hai là đội tuyển Philippines với cùng 3 điểm nhưng có hiệu số +1. Đội tuyển Myanmar đứng ở vị trí thứ ba khi chưa có điểm nào cùng hiệu số -1. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hiện đang tạm đứng ở vị trí cuối bảng do chưa có điểm nào và chịu hiệu số bàn thắng bại là -2.

Cục diện này đặt ra một áp lực lớn lên vai đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng trong hành trình bảo vệ ngôi hậu khu vực. Từ vị thế ứng cử viên số một, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục gặp những thử thách. Các cô gái VN buộc phải giành được những kết quả thực sự thuận lợi trong hai lượt trận sắp tới nếu không muốn sớm dừng bước.

Bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận đầu tiên ẢNH: CMH

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 25.2, đội tuyển futal nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Philippines. Đây được xem là trận đấu quan trọng để Trần Thị Thùy Trang và các đồng đội tìm lại bản sắc cũng như cơ hội đi tiếp tại giải futsal nữ Đông Nam Á năm nay.