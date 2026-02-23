Lê Huỳnh Đức chính thức gia nhập Học viện HAGL, được thủ môn Trung Kiên chào đón

Hành trình mới của những "chiến binh nhí"

Tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng ngày 22.2, không khí trở nên rộn ràng khi các cầu thủ nhí sinh năm 2013 chính thức đặt chân vào mái nhà chung, sẵn sàng cho những ngày tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá". Buổi lễ đón tiếp có sự góp mặt của ban huấn luyện và các thành viên đội 1 HAGL, nhằm khích lệ tinh thần cho các em nhỏ vừa rời xa gia đình để theo đuổi đam mê.

Trong số các đàn anh có mặt, thủ môn U.23 Việt Nam Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ đầy xúc động và chân thành dựa trên chính trải nghiệm của mình: "Tôi cũng ở đây 12 năm rồi, cũng từ những người bạn nhỏ giống như thế này. 12 năm cũng là khoảng thời gian dài để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi hy vọng các em sẽ cố gắng không phải dính vào những cái cám dỗ trên con đường phát triển. Tôi hy vọng tất cả các em ở đây sẽ thành công, được chơi bóng ở V-League bằng sự nỗ lực của bản thân".

Các tân binh của Học viện LPBank HAGL được chào đón tại Hàm Rồng ẢNH: CMH

Vượt qua thử thách từ 500 ứng viên

Danh sách các cầu thủ nhí gia nhập Học viên HAGL LPBank, gồm: Trần Phúc Khang, Đỗ Đức Khiêm, Nguyễn Phi, Phan Bảo Lâm, Đào Văn Anh Quốc, Bùi Trần Bảo Trí, Hoàng Văn Minh, Lữ Văn Chiến, Lương Thái Sơn, Phan Gia Khang, Lê Minh Phát, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Đỗ Tuấn Anh, Phạm Thái An, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Duy Khang, Y Si Môn Nie, Hồ Bảo Nguyên, Huỳnh Lê Minh Huy, Nguyễn Minh Cường, Trang Thành Thiên, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Hữu Khánh Minh.

Lê Huỳnh Đức, tài năng nhí đến từ Trung tâm Bóng đá Văn Tâm Đồng Nai, là một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh nhất để ghi tên mình vào danh sách cuối cùng. Tại đây, Huỳnh Đức cùng các đồng đội sẽ được chăm sóc toàn diện, kết hợp giữa huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp và học tập văn hóa bài bản.

Danh sách các cầu thủ nhí trúng tuyển ẢNH: CMH

Để giành được tấm vé gia nhập lò đào tạo danh tiếng của đội bóng phố núi, các cầu thủ nhí đã phải trải qua một quy trình tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Trước đó, gần 500 thí sinh từ khắp các tỉnh thành đã tham gia ứng tuyển. Các em phải trải qua 2 ngày thi đấu căng thẳng từ vòng bảng đến loại trực tiếp, cùng 3 ngày chấm điểm chuyên môn nghiêm túc từ đội ngũ tuyển trạch viên giàu kinh nghiệm.