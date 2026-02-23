Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lê Huỳnh Đức chính thức gia nhập Học viện HAGL, được thủ môn Trung Kiên chào đón

Thu Bồn
Thu Bồn
23/02/2026 19:35 GMT+7

Mới đây, 24 học viên nhí xuất sắc đã chính thức gia nhập Học viện LPBank HAGL, bắt đầu hành trình theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp dưới sự chào đón nồng nhiệt của các đàn anh đội 1.

Hành trình mới của những "chiến binh nhí"

Tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng ngày 22.2, không khí trở nên rộn ràng khi các cầu thủ nhí sinh năm 2013 chính thức đặt chân vào mái nhà chung, sẵn sàng cho những ngày tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá". Buổi lễ đón tiếp có sự góp mặt của ban huấn luyện và các thành viên đội 1 HAGL, nhằm khích lệ tinh thần cho các em nhỏ vừa rời xa gia đình để theo đuổi đam mê.

Trong số các đàn anh có mặt, thủ môn U.23 Việt Nam Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ đầy xúc động và chân thành dựa trên chính trải nghiệm của mình: "Tôi cũng ở đây 12 năm rồi, cũng từ những người bạn nhỏ giống như thế này. 12 năm cũng là khoảng thời gian dài để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi hy vọng các em sẽ cố gắng không phải dính vào những cái cám dỗ trên con đường phát triển. Tôi hy vọng tất cả các em ở đây sẽ thành công, được chơi bóng ở V-League bằng sự nỗ lực của bản thân".

Lê Huỳnh Đức chính thức gia nhập Học viện HAGL, được thủ môn Trung Kiên chào đón- Ảnh 1.

Các tân binh của Học viện LPBank HAGL được chào đón tại Hàm Rồng

ẢNH: CMH

Vượt qua thử thách từ 500 ứng viên

Danh sách các cầu thủ nhí gia nhập Học viên HAGL LPBank, gồm: Trần Phúc Khang, Đỗ Đức Khiêm, Nguyễn Phi, Phan Bảo Lâm, Đào Văn Anh Quốc, Bùi Trần Bảo Trí, Hoàng Văn Minh, Lữ Văn Chiến, Lương Thái Sơn, Phan Gia Khang, Lê Minh Phát, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Đỗ Tuấn Anh, Phạm Thái An, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Duy Khang, Y Si Môn Nie, Hồ Bảo Nguyên, Huỳnh Lê Minh Huy, Nguyễn Minh Cường, Trang Thành Thiên, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Hữu Khánh Minh.

Lê Huỳnh Đức, tài năng nhí đến từ Trung tâm Bóng đá Văn Tâm Đồng Nai, là một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh nhất để ghi tên mình vào danh sách cuối cùng. Tại đây, Huỳnh Đức cùng các đồng đội sẽ được chăm sóc toàn diện, kết hợp giữa huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp và học tập văn hóa bài bản.

Lê Huỳnh Đức chính thức gia nhập Học viện HAGL, được thủ môn Trung Kiên chào đón- Ảnh 2.

Danh sách các cầu thủ nhí trúng tuyển

ẢNH: CMH

Để giành được tấm vé gia nhập lò đào tạo danh tiếng của đội bóng phố núi, các cầu thủ nhí đã phải trải qua một quy trình tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Trước đó, gần 500 thí sinh từ khắp các tỉnh thành đã tham gia ứng tuyển. Các em phải trải qua 2 ngày thi đấu căng thẳng từ vòng bảng đến loại trực tiếp, cùng 3 ngày chấm điểm chuyên môn nghiêm túc từ đội ngũ tuyển trạch viên giàu kinh nghiệm.

Tin liên quan

Ngôi sao tuổi Ngọ quyết định 'vận mệnh' HAGL ở V-League

Ngôi sao tuổi Ngọ quyết định 'vận mệnh' HAGL ở V-League

So với các đồng đội cùng trang lứa như Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Quốc Việt..., Hoàng Vĩnh Nguyên không có duyên với các cấp đội trẻ đội tuyển Việt Nam nhưng lại đang là người còn sót lại để gánh vác trọng trách giúp HAGL trụ hạng.

HAGL chạy đua cật lực cùng nhóm cầm đèn đỏ, lịch thi đấu kịch tính ngay sau tết

Bảng xếp hạng V-League cực mới: HAGL thăng tiến ngoạn mục, Becamex TP.HCM rơi dần xuống đáy

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Lê Huỳnh Đức Học viện LPBank HAGL
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận