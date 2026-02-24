Văn Hậu lập siêu phẩm giúp đội Công an Hà Nội ngược dòng đánh bại CLB Thanh Hóa

Đội Công an Hà Nội ngược dòng ấn tượng

CLB Thanh Hóa cho thấy tinh thần vượt khó rất đáng nể ở V-League 2025-2026. Bất chấp hàng loạt khó khăn dẫn đến lực lượng "mỏng", đội bóng xứ Thanh vẫn bất bại ở 2 vòng đấu gần nhất trước các đối thủ mạnh: cầm hòa đương kim vô địch Nam Định sau đó đánh bại đội Công an TP.HCM. Đó là động lực để đội bóng này tiếp đón đội Công an Hà Nội vốn đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đội Thanh Hóa tạo bất ngờ khi dẫn bàn trước đội Công an Hà Nội ẢNH: VPF

Trước đội hình tràn ngập các ngôi sao như Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu, Nguyễn Filip... Lê Quốc Phương cùng các đồng đội CLB Thanh Hóa vẫn không lép vế. Không chỉ đứng vững trước sức ép tấn công của đối thủ, đội chủ nhà Thanh Hóa còn bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 28 do công tiền vệ người Lào Damoth.

Alan ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội Công an Hà Nội ẢNH: VPF

Tận dụng sai lầm trong tình huống phối hợp giữa Đình Bắc với Quang Hải, Damoth tung ra cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá. Bàn thắng bất ngờ của Damoth mang lại niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ đội bóng xứ Thanh. Từ đó tinh thần của các cầu thủ Thanh Hóa cũng lên cao, tạo thêm một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn và bảo vệ được lợi thế trong hiệp 1.

Sức ép tấn công được các cầu thủ Công an Hà Nội gia tăng trong hiệp 2 và được đền đáp bằng bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 do công của Alan ở phút 56. Đình Bắc nhả bóng thuận lợi để đồng đội Alan tung cú sút về phía khung thành thủ môn Xuân Hoàng, bóng chạm tay Trịnh Văn Lợi trong vòng cấm địa nên đội Công an Hà Nội được hưởng quả đá phạt đền. Alan thực hiện thành công quả đá phạt từ chấm 11 m đưa trận đấu về thế quân bình.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu lập siêu phẩm sút xa giúp đội Công an Hà Nội ngược dòng trước chủ nhà Thanh Hóa ẢNH: VPF

Bàn thắng của Alan cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ đội Công an Hà Nội, nhờ đó chỉ 10 phút sau đội bóng đến từ thủ đô có bàn thắng vượt dẫn 2-1 do công của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ tài năng này quan sát nhạy bén, phát hiện thủ môn Xuân Hoàng "xuất tướng" nên tung cú sút xa từ gần vạch giữa sân ghi bàn thắng đẹp mắt cho đội Công an Hà Nội.

Siêu phẩm của Văn Hậu giúp các cầu thủ Công an Hà Nội chơi "thăng hoa" trong những phút còn lại. Phút 80, đội trưởng Quang Hải kiến tạo thuận lợi để Alan hoàn tất cú đúp đồng thời giúp đội Công an Hà Nội nâng tỷ số lên 3-1 cũng là kết quả chung cuộc.

Giành trọn 3 điểm trước CLB Thanh Hóa giúp đội Công an Hà Nội giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 32 điểm, gia tăng cách biệt lên thành 5 điểm so với đội xếp hạng nhì là CLB Ninh Bình. Trong khi đó CLB Thanh Hóa xếp hạng 12 với 12 điểm.