Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Thanh Hóa nín thở chờ 3 tỉ đồng gỡ án phạt FIFA, V-League sẽ lại vui?

Nam Nhi
Nam Nhi
23/02/2026 17:09 GMT+7

CLB Thanh Hóa đang nín thở chờ nguồn bảo trợ để có thể gỡ án phạt chuyển nhượng của FIFA, qua đó bổ sung lực lượng cho lượt về V-League 2025 - 2026.

CLB Thanh Hóa nín thở chờ 3 tỉ đồng gỡ án phạt FIFA, V-League sẽ lại vui?- Ảnh 1.

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa đã nhận 2 tháng lương chậm

ảnh: Ngọc Linh

CLB Thanh Hóa mong gỡ án phạt FIFA

CLB Thanh Hóa bước vào Tết Bính Ngọ với những buồn vui lẫn lộn, khi đội bóng đã chơi rất tốt trên sân với 5 điểm sau 3 trận, trong đó có 2 trận hòa HAGL và CLB Nam Định và đánh bại CLB CA TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất.

Kết quả này giúp đội bóng xứ Thanh tạm thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ", nhưng thực tế nguy hiểm vẫn rình rập, nguy cơ bị cuốn lại vào tâm bão cuộc chiến trụ hạng vẫn treo lơ lửng trên đầu đội bóng xứ Thanh.

Cuộc khủng hoảng thượng tầng đã khiến CLB Thanh Hóa lâm vào cuộc khủng hoảng mới, sau rất nhiều cuộc khủng hoảng khác trong các năm qua.

Điều này đã khiến họ phải bán rất nhiều cầu thủ chất lượng để giảm quỹ lương và lấy tiền trang trải các khoản nợ. Đến sát Tết Âm lịch, đội bóng đã được xoa dịu phần nào với 2 tháng lương được giải ngân.

CLB Thanh Hóa nín thở chờ 3 tỉ đồng gỡ án phạt FIFA, V-League sẽ lại vui?- Ảnh 2.

Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đang nỗ lực giúp CLB Thanh Hóa vẫn đứng vững

ảnh: Ngọc Linh

Nhưng nỗi lo vẫn còn đó khi tiền phí lót tay của đội bóng vẫn đang chưa thấy hồi âm, trong khi việc chảy máu tài năng khiến CLB Thanh Hóa bị thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

Một nguyên nhân quan trọng đến từ việc CLB Thanh Hóa đã bị FIFA áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng, không cho đăng ký mới cầu thủ sau đơn kiện của một số ngoại binh được FIFA đánh giá là bị thanh lý sai quy tắc.

Nhưng có vẻ như việc xuất hiện đơn vị bảo trợ mới đang giúp đội bóng xứ Thanh xuất hiện tia sáng le lói cuối đường hầm, trước viễn cảnh sẽ trang trải được 3 tỉ đồng nộp phạt, qua đó gỡ án cấm chuyển nhượng của FIFA.

Nếu mong muốn khẩn thiết này được thực hiện suôn sẻ, CLB Thanh Hóa sẽ được "gỡ rào" để bổ sung lực lượng, tránh cảnh chỉ có thể đăng ký 15-17 người với số người dự bị đếm trên đầu ngón tay.

CLB Thanh Hóa nín thở chờ 3 tỉ đồng gỡ án phạt FIFA, V-League sẽ lại vui?- Ảnh 3.

Đội trưởng Ngọc Tân vẫn là đầu tàu đầy máu lửa của CLB Thanh Hóa

ảnh: Ngọc Linh

Ngay sau Tết Bính Ngọ, V-League 2025 - 2026 sẽ lập tức tăng tốc. Mọi đội bóng sau cơ hội tăng cường lực lượng cuối cùng sẽ căng mình, vận hết "10 thành công lực" để ganh đua từng điểm số ở lượt về.

Do vậy, nếu có thể bổ sung được lực lượng, CLB Thanh Hóa sẽ giảm được phần nào nỗi lo thiếu hụt lực lượng vì chấn thương, thẻ phạt trong giai đoạn bứt tốc về đích sắp tới.

Được biết, BHL đội bóng xứ Thanh cũng đã nhắm đến các phương án tăng cường lực lượng, bao gồm cầu thủ từ các CLB khác cũng như đôn một số cầu thủ trẻ địa phương lên, để làm sao quân số ít nhất cũng phải trên được… 20 người!

Kế hoạch là thế, nhưng quan trọng CLB Thanh Hóa phải có được điều kiện đầu tiên là 3 tỉ đồng để nộp phạt cho FIFA. Nếu họ làm được để đội hình dày dặn hơn, chắc chắn V-League 2025 - 2026 sẽ vui và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam chọn quân xanh cực bất ngờ trước trận đại chiến Malaysia: Đá khi nào, ở đâu?

Đội tuyển Việt Nam chọn quân xanh cực bất ngờ trước trận đại chiến Malaysia: Đá khi nào, ở đâu?

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn năm Bính Ngọ bằng trận giao hữu làm nóng với 'quân xanh' Bangladesh, trước khi quyết đấu với Malaysia khép lại vòng loại Asian Cup 2027.

'Kỳ tích Việt Nam' năm 2022 chiến thắng khoảnh khắc huyền thoại của bóng đá nữ châu Á

Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương sát giờ sang năm mới, tặc lưỡi 'qua tết rồi tính...!'

Khám phá thêm chủ đề

CLB Thanh Hóa V-League FIFA cấm chuyển nhượng Ngọc Tân Ngọc Mỹ đội bóng xứ Thanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận