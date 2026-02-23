CLB Thanh Hóa nín thở chờ 3 tỉ đồng gỡ án phạt FIFA, V-League sẽ lại vui?

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa đã nhận 2 tháng lương chậm ảnh: Ngọc Linh

CLB Thanh Hóa mong gỡ án phạt FIFA

CLB Thanh Hóa bước vào Tết Bính Ngọ với những buồn vui lẫn lộn, khi đội bóng đã chơi rất tốt trên sân với 5 điểm sau 3 trận, trong đó có 2 trận hòa HAGL và CLB Nam Định và đánh bại CLB CA TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất.

Kết quả này giúp đội bóng xứ Thanh tạm thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ", nhưng thực tế nguy hiểm vẫn rình rập, nguy cơ bị cuốn lại vào tâm bão cuộc chiến trụ hạng vẫn treo lơ lửng trên đầu đội bóng xứ Thanh.

Cuộc khủng hoảng thượng tầng đã khiến CLB Thanh Hóa lâm vào cuộc khủng hoảng mới, sau rất nhiều cuộc khủng hoảng khác trong các năm qua.

Điều này đã khiến họ phải bán rất nhiều cầu thủ chất lượng để giảm quỹ lương và lấy tiền trang trải các khoản nợ. Đến sát Tết Âm lịch, đội bóng đã được xoa dịu phần nào với 2 tháng lương được giải ngân.

Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đang nỗ lực giúp CLB Thanh Hóa vẫn đứng vững ảnh: Ngọc Linh

Nhưng nỗi lo vẫn còn đó khi tiền phí lót tay của đội bóng vẫn đang chưa thấy hồi âm, trong khi việc chảy máu tài năng khiến CLB Thanh Hóa bị thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

Một nguyên nhân quan trọng đến từ việc CLB Thanh Hóa đã bị FIFA áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng, không cho đăng ký mới cầu thủ sau đơn kiện của một số ngoại binh được FIFA đánh giá là bị thanh lý sai quy tắc.

Nhưng có vẻ như việc xuất hiện đơn vị bảo trợ mới đang giúp đội bóng xứ Thanh xuất hiện tia sáng le lói cuối đường hầm, trước viễn cảnh sẽ trang trải được 3 tỉ đồng nộp phạt, qua đó gỡ án cấm chuyển nhượng của FIFA.

Nếu mong muốn khẩn thiết này được thực hiện suôn sẻ, CLB Thanh Hóa sẽ được "gỡ rào" để bổ sung lực lượng, tránh cảnh chỉ có thể đăng ký 15-17 người với số người dự bị đếm trên đầu ngón tay.

Đội trưởng Ngọc Tân vẫn là đầu tàu đầy máu lửa của CLB Thanh Hóa ảnh: Ngọc Linh

Ngay sau Tết Bính Ngọ, V-League 2025 - 2026 sẽ lập tức tăng tốc. Mọi đội bóng sau cơ hội tăng cường lực lượng cuối cùng sẽ căng mình, vận hết "10 thành công lực" để ganh đua từng điểm số ở lượt về.

Do vậy, nếu có thể bổ sung được lực lượng, CLB Thanh Hóa sẽ giảm được phần nào nỗi lo thiếu hụt lực lượng vì chấn thương, thẻ phạt trong giai đoạn bứt tốc về đích sắp tới.

Được biết, BHL đội bóng xứ Thanh cũng đã nhắm đến các phương án tăng cường lực lượng, bao gồm cầu thủ từ các CLB khác cũng như đôn một số cầu thủ trẻ địa phương lên, để làm sao quân số ít nhất cũng phải trên được… 20 người!

Kế hoạch là thế, nhưng quan trọng CLB Thanh Hóa phải có được điều kiện đầu tiên là 3 tỉ đồng để nộp phạt cho FIFA. Nếu họ làm được để đội hình dày dặn hơn, chắc chắn V-League 2025 - 2026 sẽ vui và hấp dẫn hơn rất nhiều.