V-League trở lại bằng những cuộc đại chiến

Đ ỨNG DẬY SAU VẤP NGÃ

Tâm điểm chú ý đang dồn vào CLB Công an Hà Nội (CAHN). Đoàn quân của HLV Alexandre Polking vừa phải nếm trái đắng tại đấu trường châu lục khi nhận thất bại nghiệt ngã trước Tampines Rovers ở vòng 16 đội Cúp C2 châu Á. Việc sẩy chân trước đối thủ không quá mạnh vì lý do không đáng có (hủy trận thắng 4-0 ở lượt đi và bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ trái quy định liên quan đến án treo giò) sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sự hưng phấn của toàn đội. Bên cạnh đó, lịch thi đấu sắp tới không hề ủng hộ Quang Hải và các đồng đội. Trong vòng 5 ngày, họ sẽ phải đối đầu với 2 đội bóng không dễ chơi là CLB Thanh Hóa (18 giờ ngày 24.2) và HAGL (19 giờ 15 ngày 28.2).

Đình Bắc sẽ tỏa sáng để giúp CLB CAHN duy trì ngôi đầu bảng? ẢNH: MINH TÚ

Xét về chất lượng đội hình, CLB CAHN vượt trội, nhưng bất ngờ luôn có thể xảy ra. CLB Thanh Hóa vừa gây sốc khi cầm chân nhà đương kim vô địch CLB Nam Định và đánh bại dàn sao của CLB Công an TP.HCM ngay tại sân Thống Nhất dù chỉ có 16, 17 cầu thủ đăng ký thi đấu. Trong khi đó, HAGL cũng không dễ bắt nạt. Đội bóng phố núi đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước CLB Đà Nẵng và đặc biệt là ứng viên vô địch Ninh Bình. Nếu không cẩn trọng, CLB CAHN hoàn toàn có thể lún sâu vào khủng hoảng nếu tiếp tục đánh rơi điểm số trước những đối thủ đang có đà tâm lý cực tốt này.

Tương tự, CLB Ninh Bình cũng cần gượng dậy mạnh mẽ hơn. Sau giai đoạn đầu thăng hoa, Hoàng Đức cùng các đồng đội đang có dấu hiệu sa sút khi để thua liên tiếp 2 trận trước CLB CAHN và HAGL. Khoảng cách với ngôi đầu bảng là 2 điểm, nhưng con số này có thể bị nới rộng bởi CLB Ninh Bình đang chơi nhiều hơn CLB CAHN 2 trận. Ngoài ra, chuyến làm khách trên "chảo lửa" Thiên Trường của CLB Nam Định (18 giờ ngày 1.3) ở vòng 14 tới sẽ là một thử thách không dễ vượt qua.

N HỮNG TRẬN DERBY NẢY LỬA

Bên cạnh cuộc đua của 2 đội đầu bảng, V-League còn được hâm nóng bởi những trận derby gay cấn, điển hình là trận derby xứ Nghệ giữa CLB Hà Tĩnh và SLNA (18 giờ ngày 28.2). Đây luôn là cuộc đối đầu không khoan nhượng, nơi sự chặt chẽ và toan tính chiến thuật được đẩy lên cao nhất. CLB Hà Tĩnh lúc này được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, cũng đừng quên rằng SLNA vừa đánh bại CLB Thể Công Viettel 4-1 nhờ lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, hiệu quả.

Ở phía nam, trận derby TP.HCM giữa CLB Công an TP.HCM và Becamex TP.HCM (19 giờ 15 ngày 1.3) cũng mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Đây là ngày mà Tiến Linh, Minh Trọng, Quang Hùng phải đối đầu với những đồng đội cũ. Chính HLV Lê Huỳnh Đức cũng có khoảng thời gian dẫn dắt đội bóng đất Thủ. Vì thế, CLB Công an TP.HCM và Becamex TP.HCM có sự hiểu nhau nhất định, giúp trận đấu này thêm phần hấp dẫn.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến trận derby thủ đô giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Hà Nội tại sân Hàng Đẫy. Cả 2 cựu vương V-League vẫn còn cơ hội tìm lại ánh hào quang và đều cực kỳ khát điểm để tiếp tục bám đuổi CLB CAHN trong cuộc đua vô địch. Một thất bại ở thời điểm này đồng nghĩa với việc khoảng cách với đội đầu bảng sẽ lớn hơn. Với CLB Thể Công Viettel, họ cần lấy lại hình ảnh sau trận thua đậm trước SLNA, trong khi CLB Hà Nội vẫn đang lầm lũi tiến bước với bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích bậc nhất giải đấu.

Những cuộc đối đầu rực lửa từ bắc chí nam ngay dịp đầu xuân hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ nhiều diễn biến kịch tính, bất ngờ như trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ở vòng 13, 3 đội bóng nhóm dưới là HAGL, SLNA, Thanh Hóa đã lần lượt đánh bại các đội tốp đầu là CLB Ninh Bình, Thể Công Viettel và Công an TP.HCM. Điều này cho thấy V-League đang cực kỳ hấp dẫn, gay cấn và mọi đội bóng cần phải rất cẩn trọng.