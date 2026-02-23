Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Kỳ tích Việt Nam' năm 2022 chiến thắng khoảnh khắc huyền thoại của bóng đá nữ châu Á

Quỳnh Phương
23/02/2026 11:41 GMT+7

Chiến dịch AFC Women's Asian Cup Epic Moments khép lại với chiến thắng thuộc về khoảnh khắc 'Kỳ tích Việt Nam'. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 tại Úc.

AFC vinh danh các khoảnh khắc đẹp của bóng đá nữ châu Á

Cuối tháng 1.2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phát động chiến dịch AFC Women's Asian Cup Epic Moments (tạm dịch: Những khoảnh khắc huyền thoại của cúp bóng đá nữ châu Á) nhằm kỷ niệm những dấu ấn lịch sử của giải đấu, đồng thời tạo không khí hướng về VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 tại Úc vào tháng 3 tới. Người hâm mộ trên toàn thế giới được mời xem lại 9 khoảnh khắc tiêu biểu của các kỳ trước, sau đó tham gia bình chọn cho khoảnh khắc ấn tượng nhất.

'Kỳ tích Việt Nam' năm 2022 chiến thắng khoảnh khắc huyền thoại của bóng đá nữ châu Á- Ảnh 1.

Khoảnh khắc mà AFC mô tả là kỳ tích của đội tuyển nữ Việt Nam

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

'Kỳ tích Việt Nam' năm 2022 chiến thắng khoảnh khắc huyền thoại của bóng đá nữ châu Á- Ảnh 2.

Khoảnh khắc đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đi World Cup năm 2022

ẢNH: AFC

Người tham gia cần xem các video, chọn khoảnh khắc yêu thích và trả lời 1 câu hỏi trắc nghiệm về giải đấu để hoàn tất bài dự thi. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là 2 vé xem trận chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026 tại Úc, kèm chi phí vé máy bay và lưu trú.

Chiến dịch Epic Moments còn giới thiệu 9 cột mốc tiêu biểu của bóng đá nữ châu Á, gồm “Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đánh bại đội tuyển nữ Trung Quốc (2001)”, “Úc giành chức vô địch châu Á đầu tiên (2010)”, “Thái Lan làm nên lịch sử World Cup (2014)”, “Nhật Bản hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu (2014)”, “Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch (2018)”, “Trung Quốc ngược dòng ngoạn mục (2022)”, “Hàn Quốc lần đầu vào chung kết (2022)”, “Kỳ tích Việt Nam (2022)” và “Philippines thăng tiến mạnh mẽ (2022)”.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính

Đến sáng 23.2.2026, với 24% số lượng bình chọn, khoảnh khắc “Việt Nam tạo kỳ tích (2022)” - ghi nhận việc đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan và Đài Loan ở vòng play-off để lần đầu giành vé dự FIFA World Cup nữ.

'Kỳ tích Việt Nam' năm 2022 chiến thắng khoảnh khắc huyền thoại của bóng đá nữ châu Á- Ảnh 3.

BXH chung cuộc của cuộc bình chọn

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Xếp thứ hai là khoảnh khắc “Đội tuyển nữ Úc giành chức vô địch châu Á đầu tiên (2010)”, vị trí thứ 3 thuộc về khoảnh khắc “Thái Lan làm nên lịch sử World Cup (2014)”, thứ tư là khoảnh khắc “Đội tuyển nữ Philippines thăng tiến mạnh mẽ (2022)” và thứ năm là khoảnh khắc “Đội tuyển nữ Hàn Quốc lần đầu vào chung kết (2022)”.

Theo giới thiệu từ AFC, chiến dịch này không chỉ tôn vinh những cột mốc đáng nhớ mà còn tạo đà cho VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 tại Úc, nơi các đội tuyển hàng đầu châu lục tiếp tục cạnh tranh cho danh hiệu cao nhất. Trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng C với các đội Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ. 

Việt Nam Đội tuyển nữ việt nam AFC bóng đá nữ châu Á Bình chọn
