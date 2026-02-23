Lịch thi đấu CLB CAHN - Thanh Hóa mới nhất: ‘Được ăn cả, ngã về không’, ai thua cũng nguy

Đội đầu bảng muốn nới rộng khoảng cách

Hiện tại, CLB CAHN có 29 điểm, hơn đội nhì bảng Ninh Bình 2 điểm. Điều quan trọng hơn nữa. đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking thi đấu ít hơn Ninh Bình 2 trận. Đặt trường hợp CLB CAHN giành điểm tuyệt đối trong 2 trận đấu bù, khoảng cách với đội nhì bảng Ninh Bình sẽ được nới rộng đáng kể.

CLB CAHN quyết tăng tốc tại V-League Ảnh: Minh Tú

Trận đấu với Thanh Hóa (thứ 11 với 12 điểm) trên sân Thanh Hóa vào 18 giờ ngày 24.2 là 1 trong 2 trận đấu như thế. CLB CAHN quyết đánh bại đội chủ nhà. Đầu tiên, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking vừa dừng bước tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2). Thất bại cay đắng trước CLB Tampines Rovers (Singapore) càng khiến cho CLB CAHN thêm quyết tâm ở giải trong nước, họ cần chiến thắng để xốc lại tinh thần cho toàn đội. Họ cũng cần danh hiệu V-League để tránh 1 mùa giải trắng tay.

Đồng thời, việc bị loại khỏi Cúp châu Á có thể giúp CLB CAHN tập trung hoàn toàn vào sân chơi trong nước. CLB CAHN giờ đây không còn phải phân tán thể lực ở nhiều giải đấu khác nhau, HLV Mano Polking có thể tung toàn bộ những cầu thủ tốt nhất của mình vào sân, ở từng trận đấu thuộc V-League. Nếu thắng trận đấu quan trọng này, đội CAHN có cơ hội vô địch lượt đi. Còn nếu thua, đối thủ của họ có cơ hội bứt phá ngoạn mục, vượt lên trên cả HAGL (đang đứng tốp 8).

Chờ đợi diện mạo mới của Đình Bắc

Một trong số những nhân tố của CLB CAHN được quan tâm hàng đầu vào lúc này là tiền đạo Đình Bắc. Từ đầu mùa giải 2025-2026 đến giờ, Đình Bắc ít thi đấu tại V-League. Anh cũng chưa ghi bàn nào ở giải đấu này. Nguyên nhân là ở giai đoạn đầu giải, Đình Bắc chưa đạt thể lực tốt nhất, chưa có phong độ cao. Thời điểm Đình Bắc đạt phong độ cao nhất chính là khi anh tham dự SEA Games 33 hồi tháng 12.2025 và giải U.23 châu Á hồi tháng 1.

Đình Bắc sẽ tỏa sáng ở phần còn lại của mùa giải? Ảnh: Minh Tú

Phong độ này được kỳ vọng sẽ kéo dài trong năm nay, giúp Đình Bắc thi đấu tốt tại V-League, trước khi anh tham dự AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8). Sự kỳ vọng dành cho tiền đạo của đội tuyển U.23 Việt Nam càng tăng lên ở trận đấu bù vòng 10. Do tiền đạo ngoại Leo Artur bị treo giò, Đình Bắc có thể được sử dụng để thay thế Leo Artur, giúp duy trì sức mạnh cho hàng tấn công của CLB CAHN.

Đình Bắc kết hợp với Quang Hải, đấy cũng là điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi. Đây cũng là những cầu thủ tấn công có thể xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Sự kết hợp của 2 cầu thủ này trong những ngày tới tại V-League, sẽ giúp HLV Kim Sang-sik nhìn thấy phương án cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam, nếu ông Kim cũng giống như HLV Mano Polking của CLB CAHN, đặt 2 cái tên Đình Bắc và Quang Hải trong đội hình cùng lúc.