Dính thẻ đỏ ở châu Á, Leo Artur bất ngờ bị treo giò trận CLB CAHN đấu Thanh Hóa ngày mai

Leo Artur nghỉ thi đấu trận đấu bù vòng 10 V-League

Ngày 23.2, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức giải V-League 2025-2026, đã phát đi thông báo bổ sung danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở trận bù vòng 10 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Thanh Hóa ngày 24.2.

Thông báo được ban hành căn cứ Thông báo số AFC/35702/Legal/kgv ngày 19.2.2026 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về các thẻ phạt của CLB Công an Hà Nội tại trận lượt về vòng 1/16 AFC Champions League Two 2025-2026 ngày 18.2, đồng thời căn cứ khoản 6 Điều 11 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sửa đổi, bổ sung năm 2026.

Theo đó, Leo Artur sẽ nghỉ thi đấu trận CLB CAHN gặp Thanh Hóa do nhận thẻ đỏ ở trận đấu thuộc AFC Champions League Two 2025-2026 ngày 18.2.

Như vậy là Leo Artur bị treo giò 2 trận: 1 trận trong hệ thống giải AFC và 1 trận V-League ẢNH: MINH TÚ

Trước đó, Leo Artur bị truất quyền thi đấu trong trận CAHN thua CLB Tampines Rovers tại vòng 1/16 AFC Champions League Two. Sau trận đấu này, CAHN bị loại khỏi giải.

Theo nguyên tắc của điều lệ AFC, án treo giò không bị hủy bỏ khi đội bóng bị loại. Thay vào đó, án phạt được bảo lưu và chuyển sang trận đấu tiếp theo trong hệ thống giải cấp CLB do AFC tổ chức mà cầu thủ đủ điều kiện tham dự. Điều này có nghĩa, nếu chỉ xét theo quy định của AFC, Leo Artur sẽ chấp hành án treo giò ở một trận đấu thuộc hệ thống AFC trong tương lai.

AFC không cấm nhưng bóng dá Việt Nam có quy định riêng

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam có quy định riêng. Khoản 6 Điều 11 Quy định về kỷ luật của VFF cho phép xem xét áp dụng án treo giò tại giải quốc gia trong một số trường hợp cầu thủ nhận thẻ phạt ở giải quốc tế. Vì vậy, việc Leo Artur có được thi đấu tại V-League hay không phụ thuộc vào quyết định áp dụng của cơ quan quản lý trong nước.

V-League 2025-2026 do VFF quản lý về mặt pháp lý và do VPF tổ chức, điều hành. Danh sách cầu thủ đủ điều kiện thi đấu từng vòng do VPF cập nhật và công bố.

Trong bối cảnh CAHN chuẩn bị bước vào trận gặp Thanh Hóa ngày 24.2, việc xác định rõ tình trạng kỷ luật của Leo Artur là yêu cầu bắt buộc. Thông báo của BTC giải cho thấy án phạt đã được áp dụng ở trận bù vòng 10 V-League 2025-2026.

Việc vắng Leo Artur sẽ là tổn thất với CLB CAHN trong bối cảnh đội bóng cần một chiến thắng để củng cố ngôi đầu V-League. Tuy nhiên, CLB CAHN có đội hình dày dặn với nhiều phương án thay thế và Thanh Hóa được đánh giá không phải là đối thủ quá khó chơi nên 3 điểm vẫn nằm trong tầm tay của CLB CAHN.