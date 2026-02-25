Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: Trung vệ Lý Đức có thể cập bến PVF-CAND, chuyển từ đua vô địch sang... đua trụ hạng?

Hồng Nam
25/02/2026 17:15 GMT+7

Trung vệ Lý Đức nhiều khả năng rời CLB CAHN để gia nhập PVF-CAND ở giai đoạn hai V-League 2025 - 2026.

Trung vệ Lý Đức sắp có bến đỗ mới

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, trung vệ Phạm Lý Đức của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) có thể rời đội trong tuần này, để gia nhập bến đỗ mới mang tên PVF-CAND.

Lý Đức sinh năm 2003, là trụ cột của U.23 Việt Nam trên hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026. Trung vệ gốc Tây Ninh có lối chơi xông xáo, máu lửa, được đánh giá là "viên ngọc" tiềm năng của thế hệ mới.

Lý Đức từng được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam thử chân ở các đợt tập trung tháng 3 và tháng 6.2025. Khi ấy, Lý Đức mới đang chơi mùa giải V-League đầu tiên trong màu áo HAGL, sau khi cùng lứa U.21 HAGL vô địch quốc gia.

Nóng: Trung vệ Lý Đức có thể cập bến PVF-CAND, chuyển từ đua vô địch sang... đua trụ hạng?- Ảnh 1.

Lý Đức (trái) hội ngộ Thanh Nhàn ở PVF-CAND?

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý Đức là sản phẩm ưu tú của Học viện Nutifood-JMG. Anh gây ấn tượng ở HAGL tại mùa giải 2024 - 2025, khi ra sân 20 trận, ghi 3 bàn thắng. Nhờ lối đá dũng mãnh, cùng tiềm năng lớn ở hàng phòng ngự, Lý Đức được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội tại đội tuyển quốc gia. Lý Đức đá hiệp 2 trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 (đội tuyển Việt Nam thua 0-4). Dù quãng thời gian tập luyện cùng đội không dài, nhưng trung vệ 23 tuổi vẫn gây ấn tượng với HLV Kim Sang-sik, để rồi trở thành miếng ghép quan trọng ở hàng thủ U.23 Việt Nam trong vai trò trung vệ lệch phải.

Tuy nhiên, sau khi rời HAGL để khoác áo CLB CAHN, Lý Đức không còn ra sân thường xuyên. Anh mới đá vỏn vẹn 3 trận ở V-League mùa này, con số khiêm tốn khi đặt cạnh những đồng đội U.23 Việt Nam khác như Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND) hay Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng).

Cánh cửa mở ra 

Tại CLB CAHN, Lý Đức khó cạnh tranh với các đàn anh như Trần Đình Trọng, Hugo Gomes hay Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ sinh năm 2003 chưa thể thuyết phục HLV Alexandre Polking, bởi còn hạn chế trong kỹ năng phòng ngự và kinh nghiệm.

Chuyển tới PVF-CAND, Lý Đức sẽ thay thế chính vị trí Hiểu Minh (chấn thương dài hạn) để lại. PVF-CAND đang cần một trung vệ tin cậy để gia cố lại hàng thủ đã thủng lưới tới 25 bàn sau 13 trận, nhiều nhất giải.

PVF-CAND đang rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng khốc liệt, với chỉ 11 điểm sau 13 vòng. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công chỉ thắng 1/12 trận gần nhất ở V-League, đứng áp chót bảng xếp hạng. 

Nếu khoác áo PVF-CAND, Lý Đức sẽ chuyển từ đua vô địch sang đua trụ hạng, nhưng được đảm bảo ra sân nhiều hơn để duy trì cảm giác bóng. Nhiều khả năng, Lý Đức được đăng ký để kịp ra sân vào 18 giờ ngày 28.2, khi PVF-CAND đá trận "chung kết ngược" với đội cuối bảng Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân. 

Ở PVF-CAND, bên cạnh Hiểu Minh, Lý Đức sẽ hội ngộ những đồng đội U.23 Việt Nam như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân. 

Khám phá thêm chủ đề

Lý Đức CLB CAHN PVF-CAND V-League
