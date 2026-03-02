Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL nguy cấp lắm rồi, cửa rớt hạng rất… sáng: Trông cậy vào ‘hàng độc’ được không?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
02/03/2026 18:41 GMT+7

Sau trận thua CLB Công an Hà Nội ở vòng 14 V-League, HAGL trở lại với nhóm có nguy cơ rớt hạng. Đội bóng phố núi vẫn phải trông cậy vào các tài năng trẻ ở hàng phòng ngự.

Lại 'tất bật' lo trụ hạng, HAGL nỗi lo chồng chất

Hiện tại, HAGL có 14 điểm, chỉ còn hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 4 điểm. Đây là khoảng cách không quá lớn, hoàn toàn có thể thay đổi chỉ trong vòng 2 – 3 vòng đấu tới. Đội bóng phố núi vì thế trở lại với cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

HAGL nguy cấp lắm rồi, cửa rớt hạng rất… sáng: Trông cậy vào ‘hàng độc’ được không? - Ảnh 1.

Hàng thủ vẫn là điểm mạnh của HAGL

Ảnh: CLB HAGL

Dù sao, đây cũng là điều mà có lẽ CLB HAGL đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Trận thua 1-3 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 14 không phải bất ngờ, vì CLB CAHN có lực lượng tốt hơn hẳn so với rất nhiều đội bóng tại V-League, chứ không riêng gì HAGL. Vả lại, vào lúc này khát khao chinh phục danh hiệu vô địch của HLV Mano Polking và các học trò tại CLB CAHN rất lớn, nên các trận đấu với CLB CAHN sẽ khó khăn hơn.

Chính vì vậy, không thể trách hệ thống phòng ngự của HAGL trong trận thua CLB CAHN cách đây ít ngày, cho dù hệ thống phòng ngự này họ đã để thủng lưới 3 bàn trong trận đấu ấy. Hàng thủ của HAGL có một số sai lầm trong trận gặp CLB CAHN đơn giản vì đối thủ gây áp lực quá lớn, khiến họ phải sai lầm.

Hàng thủ là điểm tựa

Từ nay đến cuối V-League 2025-2026, HAGL vẫn phải trông chờ vào hàng phòng ngự của mình, để giành thêm điểm trong cuộc đua giành quyền trụ hạng. Sở dĩ HAGL vẫn phải xem hàng phòng ngự là điểm tựa, bởi ở khu vực này, đội bóng phố núi vẫn sở hữu những nhân tố có chất lượng tốt nhất đội bóng. Đáng kể nhất trong số này là thủ môn Trần Trung Kiên (cao 1,91 m), trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m) và Jairo (1,90 m). Với những cầu thủ cao lớn vừa nêu, HAGL tự nhiên có ưu thế trong các pha phòng ngự bóng bổng.

HAGL nguy cấp lắm rồi, cửa rớt hạng rất… sáng: Trông cậy vào ‘hàng độc’ được không? - Ảnh 2.

HAGL có thủ môn Trung Kiên rất đáng tin cậy

Ảnh: Khả Hòa

HAGL muốn đứng vững trước các đợt tấn công của đối phương, đầu tiên các cầu thủ kể trên phải giúp cho đội bóng phố núi an toàn ở tuyến dưới, phải giữ sạch lưới, trước khi tính đến chuyện phản công.

Thậm chí, khi cần, những trung vệ Đinh Quang Kiệt và Jairo có thể lên tham gia tấn công, đón các pha bóng bổng từ phía các đồng đội, đánh đầu làm tường cho những vệ tinh xung quanh, hoặc họ có thể tự mình dứt điểm ghi bàn, tạo ra một phương án tấn công mới cho HAGL.

Như đã đề cập, ở các vòng đấu tới đây, không phải vòng đấu nào HAGL cũng phải gặp đối thủ siêu mạnh cỡ CLB CAHN như ở vòng đấu 14 vừa rồi. Trước đối thủ không quá mạnh, HAGL sẽ biết cách giữ vững hàng phòng ngự, làm nản lòng đối phương, trước khi họ tổ chức các tình huống phản đòn, hướng đến việc chọc thủng lưới đối thủ và giành chiến thắng.

Không phải đội nào cũng sở hữu những cầu thủ phòng ngự trẻ trung và giàu chất lượng như thủ môn Trung Kiên, trung vệ Quang Kiệt, như HAGL đang sở hữu, nên đội bóng phố núi có lẽ không dại gì bỏ qua lợi thế này.

