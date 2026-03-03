Việt Nam giành HCĐ futsal nữ Đông Nam Á

Bước vào trận tranh hạng ba, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng thi đấu đầy thận trọng. Dù trong quá khứ, những cô gái VN có thành tích đối đầu áp đảo với những chiến thắng đậm trước Indonesia, nhưng thực tế tại giải đấu năm nay đã chứng minh đối thủ không còn dễ bị "bắt nạt". Tâm lý của đội tuyển futsal nữ VN cũng ít nhiều bị ảnh hưởng sau thất bại đáng tiếc trước chủ nhà Thái Lan ở bán kết, trong khi Indonesia lại đang hừng hực khí thế sau khi khiến đội tuyển Úc hùng mạnh phải chật vật đến tận những giây cuối cùng của hiệp phụ mới giành vé vào chung kết. Chính bối cảnh này đã biến trận tranh hạng ba trở thành một bài kiểm tra thực sự về chuyên môn và bản lĩnh của Trần Thị Thùy Trang và các đồng đội.

Đội tuyển futsal nữ VN (trái) giành HCĐ giải Đông Nam Á ẢNH: FAT

Ở trận này, HLV Nguyễn Đình Hoàng quyết định trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ trẻ và những nhân tố ít ra sân ở các trận đấu trước. Đây là kế hoạch mang tính chiến lược nhằm giúp lớp kế cận tích lũy kinh nghiệm trận mạc, song cũng khiến lối chơi của đội tuyển futsal nữ VN không được vận hành trơn tru trong những phút đầu. Đội hình với nhiều nhân tố mới chưa có được sự kết dính cần thiết đã vấp phải lối chơi áp sát tầm cao và không ngại va chạm từ phía Indonesia. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các pha triển khai tấn công của VN không mang tính đột biến cao. Bên cạnh đó, trước lối chơi vây ráp của đối thủ, các cầu thủ VN đã mắc những sai số cá nhân khiến khung thành của thủ môn Trần Thị Trang nhiều lần rơi vào tình trạng báo động.

Sự bế tắc trong hiệp 1 nhanh chóng bị phá vỡ ở ngay đầu hiệp 2 theo cách mà người hâm mộ VN ít mong đợi nhất. Indonesia vượt lên dẫn trước sau một tình huống cố định. Tuy nhiên sau bàn thua này, bản lĩnh của các cầu thủ VN được đánh thức. Khi bị đẩy vào thế chân tường, những trụ cột giàu kinh nghiệm đã biết cách khẳng định giá trị. Ngoài ra, yếu tố khách quan là các cầu thủ Indonesia đã cho thấy sự suy giảm về mặt thể lực, sau khi đã vắt kiệt sức lực trong 50 phút thi đấu căng thẳng với Úc ở vòng bán kết, các cầu thủ Indonesia bắt đầu bộc lộ dấu hiệu hụt hơi, không còn duy trì cường độ áp sát liên tục như trong hiệp đấu đầu tiên. Nắm bắt thời cơ này, đội tuyển futsal nữ VN đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Lê Thị Thanh Ngân là người đã khai thông bế tắc cho đội tuyển futsal nữ VN với tình huống xử lý khéo léo và dứt điểm quyết đoán để quân bình tỷ số. Sau đó, cầu thủ kỳ cựu Trần Thị Thùy Trang cũng ghi dấu ấn để giúp VN lần đầu tiên vượt lên dẫn trước trong trận này. Biện Thị Hằng và Nguyễn Phương Anh là 2 gương mặt còn lại lập công để ấn định chiến thắng ấn tượng 4-1 cho đội tuyển futsal nữ VN trước Indonesia. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nối dài chuỗi trận thắng trước đội bóng xứ sở vạn đảo, đồng thời cán đích tại giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 với vị trí hạng ba chung cuộc.

Ở trận đấu chung kết giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tối cùng ngày, đội tuyển futsal nữ Thái Lan giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ 5-4 trước Úc. Đội bóng xứ sở chùa vàng lần đầu đăng quang tại giải đấu này, qua đó khẳng định vị thế số 1 của futsal nữ khu vực.



