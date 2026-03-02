Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: HLV người Tây Ban Nha Albadalejo bị chấm dứt hợp đồng sau chuỗi thua đau của Ninh Bình

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
02/03/2026 21:34 GMT+7

Tối 2.3, tức một ngày sau trận thua ngược 2-3 trước đội Nam Định ở vòng 14 V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình quyết định chia tay HLV Gerard Albadalejo.

Trên sân Thiên Trường, CLB Ninh Bình dẫn trước đội Nam Định 2-0 nhờ các bàn thắng của Thanh Thịnh, Hoàng Đức. Tuy nhiên sau đó, "Bầy dê núi" lại bị dồn ép liên tục, nhận 3 bàn thua nên không thể có 3 điểm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB Ninh Bình ở V-League mùa này. Từ vị thế đội dẫn đầu, Hoàng Đức và các đồng đội giờ đã tụt xuống vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội đến 8 điểm. Khoảng cách này có thể nâng lên thành 11 điểm.

Nóng: HLV người Tây Ban Nha Albadalejo bị chấm dứt hợp đồng sau chuỗi thua đau của Ninh Bình- Ảnh 1.

Đội Ninh Bình cảm ơn HLV sinh năm 1983...

Nóng: HLV người Tây Ban Nha Albadalejo bị chấm dứt hợp đồng sau chuỗi thua đau của Ninh Bình- Ảnh 2.

... và trợ lý chuyên môn Maria

Nóng: HLV người Tây Ban Nha Albadalejo bị chấm dứt hợp đồng sau chuỗi thua đau của Ninh Bình- Ảnh 3.

HLV Albadalejo (giữa) chia tay CLB Ninh Bình sau nửa mùa giải

ẢNH: MINH TÚ

Trước tình cảnh cơ hội vô địch của CLB Ninh Bình dần trở nên mong manh, ban lãnh đạo đội bóng ra quyết định chia tay HLV Albadalejo. Đội bóng cố đô dự kiến công bố danh tính người kế nhiệm vào ngày 3.3. Trợ lý chuyên môn của đội Josep Maria cũng rời ghế nóng.

Tân thuyền trưởng của CLB Ninh Bình sẽ có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Trận đầu tiên của HLV mới này sẽ là cuộc đối đầu đội cuối bảng Đà Nẵng, diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.3 trên sân Ninh Bình.


Ngược dòng nghẹt thở thắng Úc, Thái Lan giành chức vô địch xứng đáng

Ngược dòng nghẹt thở thắng Úc, Thái Lan giành chức vô địch xứng đáng

Đội tuyển Thái Lan có màn ngược dòng nghẹt thở trước các cô gái Úc trong trận chung kết, qua đó đăng quang chức vô địch giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 ngay trên sân nhà.

HAGL nguy cấp lắm rồi, cửa rớt hạng rất… sáng: Trông cậy vào 'hàng độc' được không?

Tranh HCĐ futsal nữ Đông Nam Á 2026, Việt Nam 4-1 Indonesia: Ngược dòng ngoạn mục giành hạng 3

CLB Ninh Bình Albadalejo hlv clb ninh bình bị sa thải V-League
Xem thêm bình luận