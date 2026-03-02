Nóng: HLV người Tây Ban Nha Albadalejo bị chấm dứt hợp đồng sau chuỗi thua đau của Ninh Bình

Trên sân Thiên Trường, CLB Ninh Bình dẫn trước đội Nam Định 2-0 nhờ các bàn thắng của Thanh Thịnh, Hoàng Đức. Tuy nhiên sau đó, "Bầy dê núi" lại bị dồn ép liên tục, nhận 3 bàn thua nên không thể có 3 điểm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB Ninh Bình ở V-League mùa này. Từ vị thế đội dẫn đầu, Hoàng Đức và các đồng đội giờ đã tụt xuống vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội đến 8 điểm. Khoảng cách này có thể nâng lên thành 11 điểm.

Đội Ninh Bình cảm ơn HLV sinh năm 1983...

... và trợ lý chuyên môn Maria

HLV Albadalejo (giữa) chia tay CLB Ninh Bình sau nửa mùa giải ẢNH: MINH TÚ

Trước tình cảnh cơ hội vô địch của CLB Ninh Bình dần trở nên mong manh, ban lãnh đạo đội bóng ra quyết định chia tay HLV Albadalejo. Đội bóng cố đô dự kiến công bố danh tính người kế nhiệm vào ngày 3.3. Trợ lý chuyên môn của đội Josep Maria cũng rời ghế nóng.

Tân thuyền trưởng của CLB Ninh Bình sẽ có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Trận đầu tiên của HLV mới này sẽ là cuộc đối đầu đội cuối bảng Đà Nẵng, diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.3 trên sân Ninh Bình.



