Ngược dòng nghẹt thở thắng Úc, Thái Lan giành chức vô địch xứng đáng

Thái Lan và Úc rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Tối 2.3, đội tuyển Thái Lan đối đầu với đội tuyển Úc ở trận chung kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026. Đây xứng đáng là trận chung kết khi diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, chứng kiến màn đôi công mãn nhãn được tạo ra liên tục giữa hai đội.

Đội tuyển Thái Lan đã trình diễn một bộ mặt xuất sắc với lối chơi vừa kỹ thuật, tốc độ nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Ngay trong hiệp 1, hai đội đã rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tích. Đội bóng xứ sở chùa vàng nắm trong tay lợi thế, khi dẫn 2-1 trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao. Lần lượt, Sangrawee và Jenjira ghi bàn giúp Thái Lan 2 lần vượt lên dẫn trước. Phía ngược lại, Holder là người ghi bàn duy nhất cho Úc ở hiệp đấu đầu tiên.

Đội tuyển Thái Lan (phải) có màn ngược dòng đầy bản lĩnh ở trận chung kết ẢNH: FAT

Trận đấu càng trở nên nóng bỏng hơn ở hiệp 2, khi có đến 6 bàn thắng nữa được ghi. Từ chỗ đang thua 1-2, đội tuyển Úc có 2 bàn thắng liên tiếp để vươn lên dẫn ngược 3-2. Trong đó, Asiprapha của Thái Lan đã phá lưới nhà. Bàn thắng còn lại được ghi bởi Karrys Stahl.

Chủ nhà Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh khi bị đẩy vào thế khó. Các cầu thủ xứ sở chùa vàng đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng. Nỗ lực của người Thái đã được đền đáp với 3 bàn thắng chóng vánh để tái lập thế dẫn trước, 5-3. Darika đã rực sáng khi ghi cú hat-trick cho "voi chiến".

Đội tuyển Úc có bàn rút ngắn tỷ số xuống 4-5 ở cuối trận, nhưng vẫn đành nhận thất bại trước chủ nhà Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan đăng quang đầy xứng đáng ngay trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên đội bóng xứ sở chùa vàng vô địch giải futsal nữ Đông Nam Á. Trước đó, người Thái từng để hụt tấm HCV ở giải đấu năm 2024 tại Philippines, khi thua các cô gái Việt Nam trong trận chung kết.