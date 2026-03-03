Đội tuyển Việt Nam không cần trông chờ vào phán quyết của CAS

B ÀI HỌC VỀ QUY TRÌNH PHÁP LÝ

Trong những ngày vừa qua, giới chuyên môn cũng như các CĐV VN rất quan tâm trước việc CAS tạm hoãn công bố phán quyết liên quan đến 7 cầu thủ Malaysia bị cáo buộc nhập tịch trái quy định. Bởi ngày thi đấu trận lượt về Asian Cup 2027 giữa VN và Malaysia đã cận kề, trong khi chúng ta đã để thua đối thủ đến 0-4 trong trận lượt đi vào hồi tháng 6 năm ngoái. Rõ ràng ai cũng trông mong CAS đưa ra phán quyết công bằng nhằm đem lại sự minh bạch, vì thời gian gần đây các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan ngày càng đẩy mạnh chiến lược nhập tịch cầu thủ. Nếu không có được một phán quyết công tâm và xác đáng từ CAS, chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, làm mất lòng tin và tính liêm chính trong thể thao quốc tế. Vụ việc này còn để lại bài học về quy trình pháp lý và sự cẩn trọng trong công tác xác minh cầu thủ nhập tịch, và câu chuyện của Malaysia sẽ trở thành tiền lệ tham khảo cho cả khu vực.

Xuân Son đã tìm lại khả năng ghi bàn sau thời gian dài điều trị chấn thương ẢNH: MINH TÚ

Bóng đá VN trong vài năm gần đây cũng không đứng ngoài xu thế này. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tỏ ra rất thận trọng và đã đi đúng hướng. Những cầu thủ nước ngoài được nhập tịch đều đáp ứng đầy đủ về mặt hồ sơ pháp lý (sinh sống tại VN từ 5 năm trở lên), đồng thời cũng đáp ứng về chuyên môn và phù hợp với những vị trí mà đội tuyển VN đang thiếu. Cả 3 cầu thủ được nhập tịch vừa qua như Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên và trước đó là Nguyễn Xuân Son đều là những vị trí đội tuyển VN đang rất cần trải đều cả 3 tuyến. Ngoài ra, VFF vẫn chú trọng vào việc nhập tịch những cầu thủ Việt kiều có chuyên môn tốt, đang thi đấu tại V-League, từ đó tạo ra nguồn cầu thủ dồi dào, chất lượng cho đội tuyển VN.

Một điểm đáng ghi nhận nữa của bóng đá VN, đó là những người làm bóng đá trong nước vẫn chú trọng vào công tác đào tạo trẻ, tạo nền móng vững chắc cho tương lai bóng đá nước nhà. Điều này hoàn toàn khác với các nước trong khu vực, khi các giải trẻ cấp châu lục chúng ta đều có đội bóng tham gia và đạt những thành tích ấn tượng (vô địch Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33, hạng ba U.23 châu Á).

Đội tuyển tập TRUNG TỐI ĐA CHO TRẬN TÁI ĐẤU M ALAYSIA

Bỏ qua vấn đề phán quyết của CAS, đội tuyển VN cần bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho trận lượt về với Malaysia vào ngày 31.3 trên sân Thiên Trường. Đừng quá trông ngóng vào kết quả phân xử của CAS và cả Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), bởi điều mà người hâm mộ VN cần là thái độ thi đấu của các cầu thủ VN trong trận đấu này.

Với tình hình nhân sự hiện nay, khán giả VN vẫn tin HLV Kim Sang-sik đủ khả năng giúp đội tuyển có một trận đấu bùng nổ trước Malaysia. Không tin sao được khi giờ đây trong tay vị HLV người Hàn Quốc đã có thêm thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang đang chơi rất hay trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Ở hàng thủ, ông Kim cũng đón nhận sự trở lại của 2 trung vệ có thể hình lý tưởng là Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu, 2 nhân tố đang giúp CLB Công an Hà Nội thi đấu thăng hoa tại V-League với ngôi đầu bảng. Ở hàng công, nếu trước đây HLV Kim Sang-sik có thể yên tâm với sự trở lại của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son thì giờ ông càng tự tin khi có thêm Đỗ Hoàng Hên. Rất tiếc do Đình Bắc bị treo giò 2 trận (do bị thẻ đỏ tại trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026) nên không thể góp mặt, nếu không hàng công của đội tuyển VN sẽ rất đáng sợ. Dù vắng Đình Bắc nhưng ông Kim cũng không quá lo lắng vì vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác như Tuấn Hải, Thanh Nhàn… đủ sức thay thế.

Với lực lượng ổn định và dày dạn, nếu có được tâm lý tự tin và quyết thắng, rõ ràng đội tuyển VN đủ sức làm nên cuộc lội ngược dòng ở trận lượt về trước Malaysia, bất chấp kết quả phán quyết của CAS có ra sao.