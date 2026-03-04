Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam bảng C mới nhất: Chỉ sau Nhật, đấu Đài Loan giờ hiểm ngày nào?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
04/03/2026 20:08 GMT+7

Với kết quả thắng Ấn Độ 2-1, đội tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 2 ở bảng C và tràn trề cơ hội vào vòng knock-out.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ trận ra quân nhờ cú đúp của Vạn Sự

Tối 4.3 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đầy cảm xúc trong trận ra quân. Các học trò HLV Mai Đức Chung vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Ngân Thị Vạn Sự ở phút 30. Đến phút 52, Sanfida Nongrum gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển nữ Ấn Độ. Khi nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, Vạn Sự hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút 90+4. 

Bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam bảng C mới nhất: Chỉ sau Nhật, đấu Đài Loan giờ hiểm ngày nào?- Ảnh 1.

Bích Thùy và các đồng đội thi đấu quả cảm, chiến đấu đến những giây phút cuối cùng

ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm và chiếm vị trí thứ 2. Trong khi đó, đội tuyển nữ Nhật Bản đứng đầu bảng với 3 điểm và hiệu số bàn thắng - bại nhỉnh hơn chúng ta (+2 so với +1). Ở trận đấu trước đó, đội bóng xứ mặt trời mọc đánh bại đội tuyển nữ Đài Loan 2-0.

Ở lượt đấu thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Đài Loan lúc 12 giờ ngày 7.3 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, đội tuyển nữ Ấn Độ gặp Nhật Bản lúc 18 giờ cùng ngày. 

