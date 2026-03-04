Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam gặp thử thách, HLV Mai Đức Chung bớt lo: Nhật Bản thắng nhọc

Giang Lao
04/03/2026 16:58 GMT+7

Ngày 4.3, đội tuyển nữ Nhật Bản, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Women's Asian Cup), ra quân với trận thắng nhọc nhằn trước đội Đài Loan với tỷ số 2-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắp hy vọng

Việc đội tuyển nữ Nhật Bản phải rất nỗ lực trước khi giành chiến thắng trước đội Đài Loan với tỷ số 2-0 trong trận mở màn bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á đang diễn ra tại Úc, tạo điều kiện cho đội tuyển nữ Việt Nam thắp hy vọng tranh chấp các vị trí cao để tiến vào vòng knock-out tranh suất dự World Cup 2027.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam gặp thử thách, HLV Mai Đức Chung bớt lo: Nhật Bản thắng nhọc- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Nhật Bản gặp khó trước đội Đài Loan, liệu đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Đội tuyển nữ Nhật Bản đã bị hàng phòng ngự kiên cường của đội Đài Loan cản trở trong phần lớn thời gian trận đấu. Phải đến gần 30 phút cuối trận họ mới khai thông được sự bế tắc bằng bàn mở tỷ số của Momoko Tanikawa ghi phút 61, trước khi ấn định chiến thắng tỷ số 2-0 với bàn ghi phút 90+2 của Kiko Seike.

Đội Đài Loan đã lựa chọn sơ đồ đến 5 hậu vệ, cắt cả cầu thủ xuất sắc Su Yu-Hsuan - cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ ở vòng loại - ngồi trên băng ghế dự bị. Cách chơi kiên trì này đã giúp đội Đài Loan kiềm chân các ngôi sao tấn công xuất sắc của đội Nhật Bản suốt gần cả trận, suýt chút nữa họ đã đạt được mục đích thủ hòa và giành 1 điểm ngày ra quân.

Trong khi đó, chỉ có sự cố gắng và đẳng cấp từng 2 lần vô địch giải bóng đá nữ châu Á mới giúp đội tuyển nữ Nhật Bản vào thời điểm quyết định đã kịp ghi bàn và thay đổi cục diện trận đấu.

Cùng ngày 4.3, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ ra quân với trận gặp đội Ấn Độ lúc 18 giờ trên sân Perth Rectangular ở TP.Perth (Úc). Trận này trọng tài Hàn Quốc, Kim Yu-jeong bắt chính. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ vươn lên 1 trong 2 vị trí dẫn đầu cùng đội Nhật Bản.

Ở lượt tiếp theo, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội Đài Loan lúc 12 giờ ngày 7.3. Trong khi đội Nhật Bản gặp Ấn Độ lúc 18 giờ cùng ngày. Ở lượt cuối ngày 10.3, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản lúc 16 giờ, còn đội Ấn Độ gặp đội Đài Loan (cùng giờ).

